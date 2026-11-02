Cultura

El escritor Jo Nesbø superó los 60 millones de libros vendidos antes de lanzar su nueva novela

La decimocuarta entrega del detective Harry Hole llegará el 3 de noviembre, tras una trayectoria traducida a 51 lenguas

Jo Nesbø, 60 millones de libros y una serie que pregunta si el mal existe: el detective que nació de un encargo sobre giras musicales
Jo Nesbø, 60 millones de libros y una serie que pregunta si el mal existe: el detective que nació de un encargo sobre giras musicales
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El escritor noruego Jo Nesbø superó los 60 millones de libros vendidos en todo el mundo y publicó su obra en 51 idiomas. La decimocuarta novela policial protagonizada por Harry Hole, Kill Shot, se publicará el 3 de noviembre.

Nesbø publicó The Bat en 1997 y presentó allí al detective de la brigada criminal que encabezó el resto de la serie. La idea surgió cuando recibió el encargo de escribir unas memorias sobre las giras de su banda.

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El autor venía de tocar 180 conciertos en un año mientras conservaba un empleo fuera de la música. “Estaba completamente agotado”, dijo Nesbø a RNZ, al recordar que decidió alejarse de la banda y de su trabajo antes de viajar a Australia.

Jo Nesbø es un escritor noruego cuya trayectoria literaria comenzó con un encargo ligado a su grupo Di Derre. El nuevo caso de Harry Hole forma parte de una serie que el autor usó para formular preguntas sobre el mal, la responsabilidad y las decisiones de sus personajes.

Jo Nesbø es un escritor noruego cuya trayectoria literaria comenzó con un encargo (EFE/Kiko Huesca/ Archivo)
Jo Nesbø es un escritor noruego cuya trayectoria literaria comenzó con un encargo (EFE/Kiko Huesca/ Archivo)

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Nesbø prefirió escribir en cafeterías antes que en la habitación que acondicionó en su casa con vista a Oslo. Tras ganar dinero con su primer libro, instaló allí un escritorio, una cafetera y música, pero no logró trabajar en ese espacio.

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El autor explicó que se concentró mejor entre otras personas porque necesitó aislar el ruido a su alrededor. También dijo que suele elegir un asiento específico en el café cercano a su casa y que le molesta encontrarlo ocupado.

Los aeropuertos fueron otro de sus lugares de trabajo. “Me gusta la sensación de estar haciendo dos cosas al mismo tiempo: viajar y avanzar con el trabajo”, señaló al medio.

Nesbø incluso celebró las demoras de varias horas en sus vuelos porque le dieron más tiempo para escribir. Desde el inicio de su carrera, dirigió cada manuscrito a dos amigos que no saben que son sus lectores de referencia y a quienes considera sus críticos más duros.

Harry Hole y las preguntas sobre el mal

El autor Jo Nesbo, los actores Joel Kinnaman, Pia Tjelta y Tobias Santelmann, y el director Oystein Karlsen antes de una conferencia de prensa sobre el nuevo proyecto de Netflix basado en los libros de Harry Hole, en Oslo (Heiko Junge/NTB/vía REUTERS)
El autor Jo Nesbo, los actores Joel Kinnaman, Pia Tjelta y Tobias Santelmann, y el director Oystein Karlsen antes de una conferencia de prensa sobre el nuevo proyecto de Netflix basado en los libros de Harry Hole, en Oslo (Heiko Junge/NTB/vía REUTERS)

El detective cambió a lo largo de las novelas: pasó de investigar crímenes a acompañar a un hijastro que se convirtió en detective. Nesbø utilizó ese recorrido para situar a sus protagonistas y antagonistas ante decisiones que ponen en duda sus diferencias morales.

“El punto de partida debe ser una pregunta, no una respuesta que uno quiera predicarles a los lectores”, sostuvo. Para el autor, la cuestión que atraviesa sus relatos es si el mal existe y bajo qué condiciones una persona puede convertirse en alguien capaz de ejercerlo.

Su novela policial independiente Wolf Hour, ambientada en Estados Unidos, llevó esa inquietud a personajes enfrentados a crímenes graves. Nesbø planteó que existe una frontera mental que algunas personas cruzan con mayor facilidad que otras.

De adolescente, descubrió que su padre, a quien consideraba una referencia moral, había luchado contra Rusia del lado alemán durante la Segunda Guerra Mundial y cumplió una condena de prisión tras el conflicto. Su padre le explicó que, a los 19 años, entendió aquella decisión como una elección entre Stalin y Hitler.

“Intento que los lectores se pongan en el lugar de personas que no les agradan y con quienes no comparten ideas, ya sea en política o en moral”, afirmó Nesbø.

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