Qué dice el último parte médico sobre el estado de salud del Dibu Martínez luego de su operación por la fractura de mandíbula

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*La lesión del Dibu Martínez

Dibu Martínez se recupera en su domicilio luego de que el Chelsea FC confirmara que se sometió a una cirugía exitosa por una fractura de mandíbula, lesión que sufrió durante el partido que su equipo disputó ante el Everton por la séptima fecha de la Premier League. El propio futbolista compartió una fotografía desde la cama del hospital y adelantó que estará de regreso “en unas semanas”.

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El club de Londres difundió este domingo un comunicado oficial horas después del encuentro disputado en el estadio Hill Dickinson, en el que el conjunto dirigido por Xabi Alonso se impuso por 2-0. “El arquero Emiliano Martínez se sometió a una cirugía exitosa por una fractura de mandíbula”, señaló la institución.

“Martínez fue trasladado al hospital para una evaluación más exhaustiva, que confirmó una fractura de mandíbula que requería cirugía”, agregó el comunicado sobre el arquero de la selección argentina. Y concluyó deseándole lo mejor en lo que viene al guardameta marplatense: “Todos en el Chelsea le deseamos a Emi una pronta recuperación y le brindaremos nuestro apoyo en todo momento”.

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El club londinense no dio más detalles hasta el momento sobre cómo será la recuperación que deberá afrontar Dibu. Lo mismo que el tiempo que esta lesión lo mantendrá fuera de las canchas.

Un comunicado del Chelsea F.C. informa la intervención quirúrgica por una fractura de mandíbula sufrida por el arquero Emiliano Martínez durante un partido contra el Everton

El incidente se produjo a mitad del segundo tiempo, cuando el Everton ejecutó un tiro libre con centro al área. En la disputa aérea para despejar la pelota, Martínez chocó de frente con el defensor Jarrad Branthwaite. El golpe obligó a suspender el juego durante más de ocho minutos mientras el cuerpo médico atendía al arquero sobre el césped.

El guardameta, de 34 años, recibió oxígeno y fue inmovilizado antes de ser trasladado en camilla hasta una ambulancia que lo esperaba fuera del estadio. Pese a la gravedad de la escena, Martínez levantó el pulgar hacia las tribunas para tranquilizar al público presente. Alonso, en declaraciones posteriores al partido, indicó que el arquero también sufrió una conmoción cerebral a raíz del impacto, aunque el club precisó que no se detectaron daños cerebrales serios.

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A través de sus redes sociales, Dibu publicó una imagen desde la cama del hospital y agradeció las muestras de apoyo recibidas. “Gracias por todos los mensajes, la operación salió bien”, escribió. “Lo más importante es que ganamos y mantuvimos la valla invicta. Volveremos en unas semanas”, añadió, en referencia al triunfo de su equipo.

La ausencia del capitán albiceleste obligó a Alonso a realizar un cambio forzado durante el partido: el ingreso del belga Mike Penders, quien terminó el encuentro sin recibir goles y que, según anticipó el club, será el encargado de ocupar el arco mientras dure la recuperación de Martínez, quien llegó al club londinense en esta temporada luego de cuatro años en el Aston Villa.

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El posteo del Dibu luego de su operación

Con el 2-0 sellado por un gol de Pedro Neto sobre el final, el Chelsea acumuló su cuarta victoria en el campeonato y escaló hasta la cuarta posición de la Premier League, donde en la próxima fecha recibirá al Tottenham, el sábado venidero desde las 13.30 hora de Argentina.

El club no precisó un plazo exacto para el regreso del arquero, aunque el margen de “unas semanas” mencionado por el propio futbolista coincide con el período previo al duelo frente al Leeds United, programado para el 21 de noviembre.

Este panorama tampoco estará presente en los próximos partidos con La Albiceleste en la Fecha FIFA de noviembre: el 13 recibirá a Uruguay en Buenos Aires y el 17 chocará ante Costa Rica en Córdoba.

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La dirigencia londinense no brindó detalles adicionales sobre el tipo de intervención quirúrgica ni sobre el cronograma de rehabilitación del jugador. Martínez, pieza clave en el esquema de Alonso desde su llegada al club, deberá someterse a controles médicos periódicos antes de recibir el alta definitiva para volver a los entrenamientos con el plantel.