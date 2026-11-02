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El próximo juego de Bend Studio tendría cooperativo y no sería ‘Days Gone 2′

El estudio trabaja en una aventura cooperativa en tercera persona que no será una secuela de Days Gone

Days Gone, de Bend Studio.
Days Gone, de Bend Studio.
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Bend Studio estaría preparando un juego cooperativo en tercera persona para PlayStation 5, según un reporte de MP1st basado en fuentes cercanas al proyecto. El título no anunciado podría presentarse y lanzarse durante 2027, no sería un juego como servicio y tampoco funcionaría como secuela de Days Gone.

Qué se sabe del nuevo juego

Las fuentes consultadas por MP1st describen el proyecto como una aventura de acción en tercera persona. Esto significa que la cámara estará situada detrás del personaje controlado, un formato que Bend Studio ya utilizó en Days Gone. La información disponible también señala la presencia de funciones cooperativas, aunque todavía se desconoce cuántos jugadores podrán participar y cómo estarán integradas en la campaña o las misiones.

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El reporte asegura que el desarrollo está “mucho más avanzado” de lo que podría suponerse. Bend Studio tendría previsto revelar el juego en algún momento de 2027 y publicarlo durante ese mismo año, un calendario ajustado que reduciría el tiempo entre su presentación pública y su llegada a PlayStation 5.

Todavía no se sabe si será una propiedad intelectual completamente nueva. En otras palabras, las fuentes no pudieron confirmar si Bend Studio estrenará personajes, escenario e historia o si recuperará alguna de sus marcas anteriores. El único nombre descartado es Days Gone: el proyecto no será la continuación protagonizada por Deacon St. John que parte de los seguidores lleva años solicitando.

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Las fechas tampoco son definitivas. El anuncio y el lanzamiento en 2027 forman parte de la planificación actual citada por MP1st, pero el cronograma podría cambiar durante el desarrollo. Sony Interactive Entertainment y Bend Studio no confirmaron públicamente el reporte ni ofrecieron detalles oficiales sobre el juego.

Las diferencias con Mirror Pond

El nuevo proyecto sería independiente de Mirror Pond, el juego como servicio de Bend Studio que Sony canceló. Ese desarrollo había sido planteado bajo un modelo basado en contenido y actualizaciones recurrentes para mantener activa a su comunidad durante un periodo prolongado.

Las fuentes sostienen que el título actual no pertenece a esa categoría. El cooperativo sería una de sus características centrales, pero su presencia no implica que el juego necesite operar como un servicio permanente. Esta distinción resulta relevante después de la cancelación de Mirror Pond y del proyecto de servicio en el que trabajaba Bluepoint Games, vinculado con God of War.

Sin embargo, el reporte deja abierta una posibilidad: Sony todavía podría incorporar algunos elementos asociados con los juegos como servicio antes del lanzamiento. MP1st no especifica cuáles serían esas funciones ni afirma que exista una decisión tomada. Por ahora, la información mantiene que el proyecto completo no está diseñado alrededor de ese modelo y que el componente cooperativo permanecerá sin cambios.

Bend Studio forma parte de PlayStation Studios, por lo que su próximo lanzamiento será una producción interna de PlayStation. El reporte menciona específicamente una versión para PlayStation 5, sin referencias a otras consolas o a una edición para PC.

Days Gone Remastered
Days Gone Remastered

El camino de Bend Studio después de Days Gone

Days Gone fue publicado hace más de siete años y posteriormente recibió Days Gone Remastered. El juego de acción en mundo abierto seguía a Deacon St. John en un territorio afectado por una infección y combinaba desplazamiento en motocicleta, supervivencia y enfrentamientos contra grandes grupos de enemigos.

Una secuela llegó a estar en desarrollo durante varias semanas, pero terminó descartada. Desde entonces, Days Gone 2 quedó como uno de los pedidos recurrentes de los seguidores del estudio. El nuevo reporte vuelve a cerrar esa posibilidad para el proyecto actual, aunque no revela si Bend Studio conservará alguna mecánica de su anterior producción.

El historial del equipo también incluye Syphon Filter, Uncharted: El Abismo de Oro para PlayStation Vita y Resistance Retribution para PSP. La combinación de acción en tercera persona y cooperativo encaja con parte de esa experiencia previa, pero no hay información suficiente para relacionar el juego con alguna de esas franquicias.

Si el calendario no cambia, Bend Studio presentará su proyecto y lo publicará en 2027. Hasta que Sony realice el anuncio oficial, su nombre, ambientación, cantidad de jugadores y fecha concreta de lanzamiento permanecen sin confirmar.

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