Revelaron los primeros detalles de la repentina salida de Esteban Ocon de Haas en pleno Gran Premio de México: el cruce por radio

El francés tuvo un tenso intercambio horas antes de ser reemplazado en el equipo

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Un comunicado frío e informativo anunciando tres horas antes del inicio de la actividad del día hizo estallar por el aire los rumores en el paddock. Haas dio a conocer que Ryo Hirakawa, piloto de reserva, reemplazaría al titular Esteban Ocon “durante el resto del Gran Premio de la Ciudad de México de este fin de semana” y, sin dar mayores detalles, aclaró que “no se emitirán más declaraciones en este momento”.

Las opciones sobre la salida intempestiva del francés, que ya no seguirá en el equipo en 2027, parecían bifurcarse en dos caminos: una enfermedad inesperada o un conflicto de última hora. Una breve entrevista del jefe del equipo Ayao Komatsu durante la tercera práctica libre confirmó que no hay ninguna enfermedad. Las miradas se fueron directamente sobre las hipótesis de una pelea.

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El medio especializado The Race, en un artículo firmado por Josh Suttill, puso el foco inicialmente sobre un tenso diálogo por radio en la práctica 2 del viernes que pasó inadvertido hasta que tomó un nuevo significado tras este conflicto. La ingeniera Laura Mueller le advirtió: “Hemos cambiado la carga de combustible de alta a media porque Ollie (Bearman) no tiene muy buen aspecto”. Allí el francés planteó: “Seguimos con las blandas, ¿verdad?“. ”No, tenemos que poner los medias", señalaron desde el otro lado de la radio. “No, no, yo quiero poner las blandas. O sea, no me hagas eso. Vamos”, fue el reclamo de Ocon. Un rato más tarde, el equipo lo llevó a los pits e hizo efectivo el cambio.

“Ocon se mostró visiblemente insatisfecho en el paddock tras la sesión, y mantuvo puesto el casco al regresar a la zona de hospitalidad de Haas”, expuso el mencionado medio sobre el detrás de escena de ese hecho.

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Esteban Ocon con Laura Mueller meses atrás (Foto: @haasf1team)

La noticia del cambio de Hirakawa, un rookie de 32 años que debutará en la Fórmula 1 de manera oficial el domingo tras realizar nueve prácticas a lo largo de los últimos tres años entre Alpine, McLaren y Haas, se dio a conocer tres horas antes del arranque formal de la actividad del sábado en México. Mientras los autos salían a pista para la FP3, y luego de que los auxiliares de Haas reemplazaran todas las pegatinas vinculadas a Ocon por las del japonés en sus boxes, Ayao Komatsu tuvo un diálogo con la cadena Sky Sports F1

“No puedo dar muchos detalles, pero sí puedo decir que no está enfermo”, expresó el líder del equipo con raíces norteamericanas. Cuando le preguntaron si ese debate con su ingeniera ayer tuvo algo que ver con lo sucedido luego, Komatsu esquivó la respuesta: “Lo siento, no puedo entrar en detalles”.

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Ayao fue consultado, además, si Esteban estará al mando del VF-26 en Interlagos la próxima semana: “Sinceramente, lo único que puedo decir es que estamos centrados en lo que tenemos por delante y en que Ryo esté en las mejores condiciones para la clasificación. Ahora mismo solo estoy centrado en esta sesión”.

El anuncio se realizó tres horas antes del inicio de la actividad en México el sábado: los auxiliares retiraron minutos después las imágenes de Ocon de boxes (Foto: Reuters/Eloisa Sanchez)

El cronista de la cadena DAZN, Tomás Slafer, aseguró que hubo una acalorada discusión del piloto con los jefes de equipo durante la noche del viernes y hasta aseguró que el francés se marchó del país. “Después de esos libres 2 hay una reunión de equipo, como siempre pasa, con los ingenieros y Ayao Komatsu, y con Esteban Ocon. En esa reunión hay una discusión, hay una pelea, que va escalando, y que es el desencadenante que, entenderme estas palabras, Haas necesitaba para justificar echar a Esteban Ocon. Lo que hemos podido indagar es que esto ocurrió anoche (viernes). Me consta que Esteban Ocon no sólo no está en el circuito, sino que no está en México. Ya tomó un vuelo y se fue”, informó desde el paddock.

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Si bien ya estaba confirmado que no continuaría en 2027 y que su lugar sería ocupado por el novato Rafa Cámara, las preguntas ahora están vinculadas a su situación en el Gran Premio de San Pablo del próximo fin de semana. Por otro lado, el portal Autosport adelantó que Esteban iría como piloto de reserva de Aston Martin desde el próximo año.