‘Tape to Tape’ sale del acceso anticipado con 19 equipos y cientos de habilidades

Tape To Tape presenta su tráiler.

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Tape to Tape, el juego independiente de hockey sobre hielo desarrollado por Excellent Rectangle, estrenó su versión 1.0 el 23 de octubre después de más de tres años en acceso anticipado. La actualización reconstruye la campaña, incorpora 19 equipos jugables y cientos de habilidades y reliquias, mientras el título mantiene un 92 % de valoraciones positivas en Steam.

Hockey arcade con estructura roguelite

En lugar de intentar reproducir con exactitud un partido profesional, Tape to Tape combina controles arcade, gestión de plantilla y elementos de roguelite. Este último término describe partidas organizadas en recorridos que cambian con cada intento: una derrota obliga a comenzar desde el principio, pero algunos desbloqueos permanecen disponibles para las siguientes sesiones.

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El protagonista de la campaña es Angus McShaggy, quien debe formar un equipo y atravesar distintos escenarios para devolver al hockey su antigua gloria. En cada recorrido, el jugador selecciona rutas, disputa encuentros, recluta integrantes y obtiene potenciadores capaces de alterar el comportamiento del equipo sobre el hielo.

Las reliquias y habilidades especiales permiten crear combinaciones que se alejan de las reglas habituales del deporte. También es posible sobornar a los árbitros para conseguir ventajas, una mecánica que resume el tono humorístico del proyecto y su distancia frente a los simuladores tradicionales.

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Los oponentes recurren a sus propias trampas y particularidades. Entre ellos aparecen árbitros deshonestos, princesas con ataques de flatulencias, golfistas infiltrados y equipos especializados en un estilo especialmente físico, con golpes brutales y explosiones. Otras formaciones recuperan rasgos de los videojuegos deportivos de los años 90 o imponen restricciones sobre los tipos de disparos permitidos.

La variedad obliga a modificar la estrategia entre partidos. Una combinación centrada en la fuerza puede funcionar contra un rival y resultar poco útil frente a otro que altera las reglas, limita los tiros o exige mayor control del disco. El avance depende tanto de la ejecución durante los encuentros como de las decisiones tomadas al construir la plantilla.

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Qué cambia con la versión 1.0

La edición definitiva reemplaza la campaña utilizada durante el acceso anticipado por una estructura reconstruida. Incluye 19 equipos jugables, cada uno con características, reglas y opciones estratégicas propias, junto con cientos de habilidades, potenciadores y reliquias que pueden combinarse durante los recorridos.

Excellent Rectangle también agregó un sistema de progresión basado en desafíos. Completar objetivos permite desbloquear jugadores, formaciones, objetos y nuevas alternativas para intentos posteriores. Como parte de la gestión, ahora se pueden organizar suplentes e incorporar integrantes durante una partida, lo que amplía las decisiones sobre la composición del equipo.

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La inteligencia artificial de compañeros y adversarios recibió ajustes, al igual que el comportamiento de los porteros. Los cambios afectan sus movimientos, las paradas y la manera en que interactúan con el disco. La actualización suma mejoras en la interfaz, nuevos efectos visuales y correcciones de rendimiento.

Para quienes ya dominaban el juego durante su etapa preliminar, la versión 1.0 incorpora la dificultad Nightmare. Esta modalidad aumenta la exigencia de la campaña y está dirigida a jugadores que buscan recorridos con un margen de error menor.

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El estudio canadiense fue fundado por tres aficionados al deporte y utilizó el período de acceso anticipado, iniciado en mayo de 2023, para recoger comentarios de la comunidad y ampliar los sistemas. Tras el lanzamiento definitivo, el equipo planea continuar con correcciones, ajustes de equilibrio, modalidades adicionales y configuraciones capaces de modificar aspectos específicos de los encuentros.

Tape to Tape, de Excellent Rectangle

Multijugador y disponibilidad

Aunque la campaña roguelite concentra buena parte de la propuesta, Tape to Tape cuenta con cooperativo local y modalidades competitivas para jugar con amigos. Su ritmo rápido y sus controles orientados a la acción buscan facilitar partidas directas, separadas del progreso principal de la campaña.

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La disponibilidad confirmada incluye PC mediante Steam. Las versiones para PlayStation 5, Xbox Series y Nintendo Switch ya fueron anunciadas.

En Steam, Tape to Tape reúne miles de reseñas y mantiene un 92 % de opiniones positivas. La versión 1.0 conserva la regla central de la campaña: si el equipo pierde un encuentro, el recorrido termina y debe comenzar otro, aunque los desbloqueos permanentes permiten regresar con nuevas formaciones y estrategias.

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