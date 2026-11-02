REVIEW | Call of Duty: Modern Warfare 4 - El regreso más esperado

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.

Guardar

Call of Duty es una franquicia con un legado importantísimo. Su estándar de calidad siempre aseguró a sus jugadores una experiencia gratificante y, aún cuando comenzaron a salir entregas anuales, la jugada de rotar entre varios estudios venía saliendo bien. El año pasado Call of Duty: Black Ops 7 terminó de romper la confianza de los fans con la peor campaña de su historia reciente y un puñado de modos que no terminaron de convencer. Infinity Ward tuvo la responsabilidad de enderezar el barco y, luego de pasar más de una semana a puro tiroteo, les puedo garantizar que han superado las expectativas más optimistas.

La primera estocada la da el modo campaña. Intensa y espectacular, se desarrolla a lo largo de dos líneas temporales que eventualmente se cruzan. Corea del Norte invade Corea del Sur con una nueva arma que genera un desastre de un momento para el otro. Vamos a ser testigos del inicio de la guerra y luego, controlando al ahora prófugo John Price, conoceremos los pormenores de la cuestión. Cada una de las 16 misiones tiene algo que aportar a la propuesta, no sólo desde lo narrativo a través de cinemáticas de altísima calidad, sino porque tienen una vuelta de tuerca jugable.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.

Las misiones de infiltración dan paso a escenas de espionaje, persecuciones increíbles en medio de París y combate en trincheras con proyectiles que nos pasan silbando muy cerca. El apartado audiovisual es exquisito, se nota que es la primera entrega exclusiva de la actual generación. Las actuaciones de voz, en especial en las comunicaciones por radio, y la fidelidad de los modelos de personaje aseguran una experiencia de juego realista e inmersiva. Esto aplica a todos los modos de juego, pero se destaca más en la campaña por su tono cinemático y situaciones espectaculares.

El nuevo modo DMZ fue la apuesta más arriesgada de Infinity Ward y, a diferencia de las veces anteriores, salió muy bien. Es un modo Extraction Shooter que nos invita a explorar una zona de exclusión en la que la contaminación nuclear avanza minuto a minuto. Tiene un sistema de progresión independiente pero la experiencia que ganamos suma para el nivel de perfil general. Podemos elegir operadores y mejorar sus habilidades a través de tres árboles de progresión, con su propio sistema de Prestigio incluido.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.

A la hora de jugar, podemos sumarnos a otros dos jugadores o hacer una incursión en solitario. Ya sea jugando las seis misiones de historia, aprovechando el modo de objetivos al azar o explorando libremente el extenso mapeado. El objetivo es simple: explorar, lootear gestionando el inventario, y tratar de escapar con vida. Además de los enemigos de la IA, que irán subiendo de dificultad a medida que avanza la incursión, tendremos que enfrentarnos a otros jugadores. Como era de esperar, los jugadores de Call of Duty no suelen respetar los pedidos de tregua, por el contrario campean los puntos de extracción y se divierten arruinando partidas ¿Son las reglas del juego? Sin duda, pero vendría bien una forma de jugar con menos invasiones externas.

La última palabra la tiene el modo multijugador, que estrenó el fin de semana pasado, y una vez más Infinity Ward hizo lo que mejor sabe hacer: una experiencia frenética, realista y balanceada. Además de los modos tradicionales como Team Deathmatch, Conquest, Demolition, Free for All y Kill Confirmed vamos a poder jugar un puñado de modos nuevos y otros renovados. Kill Block es un estreno, un modo que busca balancear la experiencia para todos los participantes. Lo hace eligiendo el mismo loadout para todos los jugadores, que empiezan un round en cada extremo del nivel. Luego el mapa, que está formado por tres bloques diferentes, cambia su configuración para evitar estrategias o puntos de camping.

PUBLICIDAD

Call of Duty: Modern Warfare 4, de Infinity Ward.

El modo Ground War vuelve con la misma propuesta de siempre: vehículos acorazados, un mapa gigante y una cantidad enorme de jugadores luchando por controlar las zonas marcadas. Es una experiencia diferente, aunque tal vez demasiado caótica dado el tamaño del mapa y la facilidad con que nos pueden campear desde lejos. Sin embargo, la posibilidad de fortificar los puntos a través del control y el caos de vehículos puede ofrecer un aliciente para cortar un poco con el resto de los modos. Otro que vuelve con una vuelta de tuerca es Inflation, una suerte de Kill Confirmed que reemplaza las dogtags por dinero. El jugador que más haya acumulado será un objetivo de interés que un equipo debe defender y el otro asesinar. Simple, frenético y muy divertido.

Call of Duty: Modern Warfare 4 es un juego espectacular. La mejor entrega desde 2019 y, sin lugar a dudas, la mejor de la generación hasta el momento. Todas las partes de la propuesta son excelentes, incluso los pequeños cambios al menú de multijugador y los ajustes al sistema de progresión denotan el cuidado a los detalles por parte de Infinity Ward. El nuevo sistema de Prestigio, que no resetea el progreso, es lo que los jugadores de Warzone estaban esperando y la calidad de los mapas en el modo multijugador es excelente. Sólo resta ver qué nos depara el inicio de la Season 1 y el pase de batalla pero, salvo que suceda una tragedia, estamos ante un juego generacional.

PUBLICIDAD

9 Los saben lo que hacen Call of Duty: Modern Warfare 4 es el cierre perfecto para el arco narrativo iniciado en 2019: una campaña excelente, un multijugador es frenético, y un modo DMZ que se siente como un juego completo. Sin duda, el mejor de esta generación. Revisado en Xbox Series X Plataformas: PC PlayStation 5 Xbox Series S Xbox Series X Nintendo Switch 2