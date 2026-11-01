República Dominicana

Gobierno dominicano estudia un proyecto de zona franca para generar empleo local a jóvenes

La propuesta, planteada por el presidente Luis Abinader en San Pedro de Macorís, permanece en estudio y no define empresas participantes, inversión, calendario ni puestos laborales previstos para las comunidades cercanas

El proyecto para instalar una zona franca en Consuelo permanece en fase de estudio y sin cronograma definido. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith
El proyecto para instalar una zona franca en Consuelo permanece en fase de estudio y sin cronograma definido. Imagen de archivo. EFE/Leopoldo Smith
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El Gobierno de República Dominicana evalúa convertir el antiguo ingenio de Consuelo en una zona franca como parte de un plan orientado a ampliar la oferta laboral en San Pedro de Macorís y sus comunidades cercanas. El proyecto busca que los jóvenes de la zona accedan a empleos sin necesidad de trasladarse a otras provincias.

El presidente Luis Abinader planteó esa posibilidad durante un encuentro con jóvenes de distintos municipios de San Pedro de Macorís, celebrado en el Museo del Pelotero Petromacorisano. La actividad reunió reclamos locales sobre empleo, servicios públicos, educación, infraestructura vial y acceso a la propiedad de la tierra.

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La eventual transformación del antiguo ingenio apunta a utilizar un espacio vinculado históricamente a la actividad azucarera para instalar empresas bajo el régimen de zona franca. Este modelo permite concentrar actividades industriales o de servicios destinadas, en gran medida, a la exportación y a la generación de puestos de trabajo.

Vista aérea de una zona franca con almacenes, contenedores de carga de varios colores, camiones y montacargas, palmeras y montañas al fondo bajo un cielo con nubes.
Vista aérea de una zona franca en República Dominicana, con múltiples almacenes, contenedores de envío apilados y camiones cargando, ilustrando la actividad logística y comercial vital para la economía del país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El proyecto busca crear empleos en Consuelo y comunidades cercanas

Abinader indicó que la propuesta se encuentra en etapa de estudio. No informó qué compañías podrían instalarse, el monto de inversión previsto, el cronograma de ejecución ni la cantidad de empleos que podría generar el proyecto.

La iniciativa se presentó en un contexto de demandas de oportunidades laborales planteadas por representantes de Consuelo, Quisqueya, Guayacanes, Los Llanos, Ramón Santana, El Puerto, Gautier e Ingenio Angelina. Los participantes también destacaron las posibilidades agrícolas, industriales y ecoturísticas de sus comunidades.

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Durante el encuentro, el mandatario afirmó que su administración dará prioridad a las necesidades consideradas urgentes. Además de la zona franca, se refirió a obras y medidas vinculadas con transporte, agua potable, energía eléctrica, educación técnica y asistencia alimentaria.

El Gobierno dominicano evalúa transformar las instalaciones del antiguo ingenio Consuelo en una zona franca industrial. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El Gobierno dominicano evalúa transformar las instalaciones del antiguo ingenio Consuelo en una zona franca industrial. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

El Gobierno anunció obras viales, servicios y planes de titulación

En materia de infraestructura, el presidente ordenó acelerar el asfaltado de la carretera de Quisqueya y de las vías de conexión entre los municipios de la provincia. También anunció gestiones para instalar una sucursal del Banco de Reservas en Quisqueya.

Para Guayacanes, Abinader comunicó que el Gobierno llegó a un acuerdo con la familia Vicini para titular a ocupantes de terrenos. La medida pretende regularizar la propiedad en esa demarcación y facilitar condiciones para el desarrollo económico local.

El presidente también se refirió a Gautier, donde pidió a los jóvenes que aprovechen la formación del Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infotep), inaugurado ese sábado en San Pedro de Macorís. Según explicó, la oferta formativa estará dirigida a áreas requeridas por las industrias de la provincia.

En ese distrito municipal, el Gobierno retomará la construcción de un polideportivo acordado con una empresa privada que opera en la zona. En Ingenio Angelina, Abinader reconoció la necesidad de dotar de equipos a los laboratorios del politécnico y de levantar una estructura techada para uso estudiantil y comunitario.

El presidente Luis Abinader escuchó los reclamos comunitarios en un encuentro con jóvenes celebrado en San Pedro de Macorís. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)
El presidente Luis Abinader escuchó los reclamos comunitarios en un encuentro con jóvenes celebrado en San Pedro de Macorís. (Foto cortesía Presidencia de la República Dominicana)

Consuelo espera soluciones para el agua y la asistencia alimentaria

Respecto de Consuelo, el mandatario informó que ya comenzó el proceso para resolver los problemas de agua, luego de un primer acto de inicio de obra. Dispuso, además, que se habilite un local para los Comedores Económicos.

Sobre el suministro eléctrico, explicó que el aumento de la demanda exige nuevos equipos. Indicó que las autoridades ya identificaron los recursos necesarios, aunque advirtió que el proceso de adquisición llevará tiempo.

El encuentro contó con funcionarios del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, la Dirección de Proyectos Estratégicos y Especiales de la Presidencia, la Dirección de Asistencia Social y Alimentación Comunitaria, la Comisión Presidencial de Apoyo al Desarrollo Provincial y el Servicio Nacional de Salud.

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