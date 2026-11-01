Impactante operativo en Mar del Plata: tres canadienses fueron rescatados de un velero que se incendiaba

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La Prefectura Naval Argentina (PNA) desplegó este sábado en Mar del Plata un amplio operativo para rescatar a dos hombres, una mujer y un perro de un velero canadiense que comenzó a incendiarse cuando intentaba amarrar en el puerto local. Los tres ocupantes fueron evacuados a tiempo y fueron evaluados por personal sanitario sin que se registraran heridos.

Personal de la Autoridad Marítima nacional logró poner a salvo a todos los que se encontraban a bordo, mientras bomberos de la Fuerza extinguieron el foco ígneo que se desató en la embarcación, de bandera canadiense.

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La Prefectura Naval Argentina rescató a tres tripulantes canadienses y a un perro tras el incendio de un velero en Mar del Plata

La emergencia comenzó durante la noche, cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo de la PNA en Mar del Plata recibió el aviso de un club náutico de la ciudad: un velero procedente de Piriápolis, Uruguay, había registrado un principio de incendio a bordo mientras realizaba maniobras de amarre en una boya de cortesía. Ante la situación, la embarcación fue dirigida hacia la sección octava del Espigón N.º 2 del puerto marplatense.

La respuesta institucional fue inmediata. La PNA movilizó el Guardacostas GC-72 “Buenos Aires” y un semirrígido por vía marítima, mientras que por tierra se desplegó una autobomba con personal de la Estación de Salvamento Incendio y Protección Ambiental de la Prefectura Mar del Plata (ESMP). Efectivos de la Sección Guardia y Patrullaje también se hicieron presentes en el lugar para asegurar el perímetro y controlar el acceso a la zona de emergencia.

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El operativo de emergencia movilizó al guardacostas Buenos Aires, una embarcación semirrígida y personal de bomberos por tierra

Los efectivos abordaron el velero y evacuaron a sus tres ocupantes a través del semirrígido de la fuerza: dos hombres de 76 y 72 años, y una mujer de 84, los tres de nacionalidad canadiense. También fue rescatado el perro que acompañaba a la tripulación. Los rescatados fueron desembarcados en las terminales 2 y 3 del puerto, donde una ambulancia con personal sanitario aguardaba de manera preventiva. Los profesionales que los atendieron constataron que todos se encontraban en buen estado de salud.

En simultáneo, el personal de la ESMP trabajó sobre la embarcación —de casi 15 metros de eslora— para sofocar el incendio. Las tareas se extendieron hasta cerca de la medianoche y permitieron extinguir el foco ígneo, cuya propagación fue contenida a tiempo. El fuego había afectado la zona habitacional del velero.

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El personal sanitario revisó a los evacuados en las terminales portuarias y confirmó que ninguno sufrió lesiones

En el hecho intervino la Unidad Fiscal Federal Mar del Plata, a cargo del doctor Carlos Martínez, que no dispuso temperamento alguno respecto de los tripulantes ni de la embarcación. Una vez concluida la emergencia, personal de la PNA acompañó a los canadienses durante la realización de los trámites migratorios correspondientes. Completados los procedimientos, los tres se retiraron del lugar por sus propios medios.

La Prefectura ya había aeroevacuado a un marinero con síntomas de ACV a 425 kilómetros de la costa

El operativo del sábado no es el único rescate de envergadura que la PNA llevó a cabo en los últimos meses en aguas vinculadas a Mar del Plata. En septiembre, la fuerza desplegó un operativo de aeroevacuación para asistir a un tripulante de un buque pesquero de bandera portuguesa que navegaba a unas 230 millas náuticas (425 kilómetros) de la costa.

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La Prefectura Argentina llevó a cabo las tareas que incluyeron la utilización de un avión y un helicóptero. El hombre, de nacionalidad indonesia, padeció un presunto ACV y fue trasladado cuando llegó a tierra firme

La emergencia se inició cuando el Centro de Gestión de Tráfico Marítimo recibió una comunicación del capitán del buque Novo Virgem Da Barca: un marinero indonesio de 57 años presentaba debilidad en los miembros izquierdos, desviación de la comisura labial, cefalea intensa, dificultad para hablar y desorientación —síntomas compatibles con un accidente cerebrovascular (ACV)—. Un médico de la PNA recomendó de inmediato iniciar navegación hacia el litoral para coordinar la evacuación.

Desde la Estación Aérea de Mar del Plata despegaron un avión y un helicóptero con un médico y rescatistas a bordo. Al llegar al pesquero, el helicóptero se posicionó sobre la cubierta y un nadador de rescate descendió para realizar el izado del tripulante. Ya a bordo de la aeronave, el médico le brindó las primeras atenciones mientras era conducido al helipuerto de la sede portuaria de la Autoridad Marítima. Desde allí, una ambulancia lo trasladó a un hospital privado para recibir atención definitiva. La embarcación, por su parte, retomó la navegación hacia la zona de pesca.

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