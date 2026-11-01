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La histórica racha que alcanzó Boca Juniors tras 35 años luego de ganarle a River Plate el Superclásico

Con el 1-0 en la Bombonera sellado por un cabezazo de Lautaro Di Lollo, el Xeneize completó la tercera victoria seguida ante el Millonario en certámenes domésticos, superó los 60 puntos en la Tabla Anual y aseguró su lugar en la próxima Copa Libertadores

Boca vs River
Boca Juniors logró tres victorias seguidas ante River Plate en torneos locales, algo que no se registraba desde 1991 y que en aquel entonces incluyó partidos por Copa Libertadores
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Boca Juniors selló este domingo su tercer triunfo consecutivo ante River Plate en superclásicos oficiales, una racha que no ocurría desde 1991 y que el Xeneize concretó en la Bombonera con un 1-0 en la fecha 15 del Torneo Clausura. El gol lo marcó Lautaro Di Lollo de cabeza, en un partido que tuvo como telón de fondo las polémicas expulsiones de Martínez Quarta y Montiel, e impactó inmediato en la Tabla Anual.

Antes de adentrarse en el partido del domingo, vale la pena situar el contexto histórico de lo que estaba en juego. La última vez que uno de los dos logró tres victorias seguidas ante su clásico rival en torneos oficiales locales fue hace más de tres décadas. En ese entonces, el que marcó la estadística también fue Boca, aunque parte de esa racha incluyó enfrentamientos por la Copa Libertadores, algo que diferencia aquel antecedente del actual. Esta vez, los tres triunfos son exclusivamente de nivel doméstico.

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Los antecedentes inmediatos de esta serie arrancan el 9 de noviembre de 2025, cuando Boca venció a River Plate por 2-0 en la Bombonera. Luego llegó el 19 de abril de este año en el Monumental, donde el Xeneize se impuso 1-0 con gol de Leandro Paredes. El tercer escalón de la serie llegó este domingo, con el partido que terminó de escribir la marca histórica.

En cuanto al desarrollo del encuentro, el árbitro Nicolás Ramírez fue figura central desde el primer tramo. A los ocho minutos, expulsó al defensor Lucas Martínez Quarta tras revisar en el VAR —con el llamado del juez de video Silvio Trucco— una infracción sobre Miguel Merentiel, que se iba mano a mano con el arquero. La superioridad numérica condicionó el juego de inmediato.

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Lautaro Di Lollo convirtió de cabeza a los 26 minutos, tras un córner de Sebastián Villa desde la derecha, y fue el único gol del partido en la Bombonera
Lautaro Di Lollo convirtió de cabeza a los 26 minutos, tras un córner de Sebastián Villa desde la derecha, y fue el único gol del partido en la Bombonera

Con el Millonario en desventaja, Di Lollo aprovechó una pelota parada a los 26 minutos. Desde la derecha, Sebastián Villa ejecutó un córner que el defensor xeneize cabeceó para dejar sin chances a Santiago Beltrán, arquero de River. Con ese tanto, Boca se fue al descanso con ventaja y con la iniciativa del juego claramente de su lado.

En el segundo tiempo, el técnico de River Leonardo Ponzio buscó generar peso ofensivo con el ingreso de Lautaro Pereyra en lugar del juvenil Lucas Silva. El Millonario se adelantó en el campo, aunque sin claridad en los metros finales. Mediada la etapa, todo River reclamó la segunda amarilla para Paredes por una falta sobre Tomás Galván, pero el árbitro no la consideró.

Poco después, sí llegó la segunda expulsión para River: Gonzalo Montiel cometió una infracción sobre Lautaro Blanco que Ramírez sancionó con tarjeta roja directa. Con nueve jugadores, el Millonario no pudo torcer el resultado.

El 1-0 final tuvo consecuencias directas en la pelea por la Tabla Anual. Boca alcanzó los 60 puntos y recuperó la cima, con chances de consagrarse en la próxima fecha si suma de a tres. River, en cambio, quedó octavo con 52 unidades, prácticamente fuera de la carrera por ingresar a la Copa Libertadores por esa vía. Otra contundente estadística que marca el buen presente del equipo de Arruabarrena es que ganó los 4 clásicos del semestre en tan solo 36 días, empezando con el 2-0 ante San Lorenzo en el Nuevo Gasómetro el pasado 20 de septiembre, seguidos por el 3-2 ante Racing y el 1-0 ante Independiente del fin de semana pasado. Además, el Xeneize ya aseguró su boleto al certamen internacional.

El antecedente

Boca logró tres triunfos seguidos en 1991, con el equipo dirigido por Oscar Tabárez
Boca logró tres triunfos seguidos en 1991, con el equipo dirigido por Oscar Tabárez

La racha de 1991, el único antecedente comparable, tuvo características distintas. Las dos primeras victorias consecutivas de aquel ciclo se dieron en la fase de grupos de la Copa Libertadores de ese año. El 27 de febrero, Boca ganó 4-3 en la Bombonera en un encuentro muy disputado, en el que el xeneize estuvo abajo en el marcador 0-2 y 1-3; semanas después, volvió a imponerse 2-0 en el estadio de River. Aunque el Millonario quedó eliminado de ese torneo internacional —en un formato donde clasificaban tres de los cuatro equipos de cada grupo—, Boca también cayó en instancias posteriores ante el eventual campeón, Colo-Colo de Chile.

La tercera victoria de esa racha llegó por el Torneo Clausura, días después del triunfo en el Monumental por Libertadores: fue 1-0 en la Bombonera. A eso se sumaron dos amistosos previos también ganados por Boca, aunque esos encuentros no cuentan como oficiales. La racha pudo extenderse aún más, pero un empate 0-0 en la Bombonera por el Torneo Apertura, el 10 de noviembre de 1991, puso fin a esa serie.

Por el lado de River, la última vez que ganó tres superclásicos seguidos a nivel local fue en 1986. En ese contexto, le ganó a Boca 4-1 en el Metropolitano —en cancha de River—, 1-0 en el Monumental y 2-0 en la Bombonera, en los dos partidos de la temporada 1985/86. River también estuvo cerca de igualar la marca recientemente: le ganó a Boca el 21 de septiembre de 2024 con un gol de Manuel Lanzini de visitante, y luego el 27 de abril de 2025 se impuso 2-1 en casa con tantos de Franco Mastantuono y Sebastián Driussi. Fue precisamente la victoria de Boca 2-0 —con el Sifón Úbeda como entrenador— la que cortó ese intento.

En la próxima fecha, Boca recibirá a Defensa y Justicia, mientras que River viajará a Mar del Plata para enfrentarse a un Aldosivi que viene de perder la categoría.

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