Marta Fort eligió a una máxima diva para homenajear en Halloween: “Disfrazada de mi madre”

Con satén rosa, medias negras y coleta rubia, Marta Fort homenajeó uno de los looks más recordados de Madonna (Instagram)

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Marta Fort recreó para Halloween uno de los corsés más recordados de Madonna, inspirado en el diseño que Jean Paul Gaultier creó para el Blond Ambition World Tour de 1990.

La empresaria eligió un corsé de satén rosa pálido con copas cónicas pespunteadas y terminadas en punta, uno de los rasgos centrales de la prenda que la “reina del pop” convirtió en un símbolo de aquella gira.

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Marta Fort recreó el corsé cónico que Madonna popularizó en el Blond Ambition World Tour de 1990

El estilismo incluyó paneles semitransparentes, costuras verticales y tiras de satén que definieron la silueta. La prenda también contó con un cierre delantero y ligas rosas con moños pequeños, combinadas con medias negras opacas.

La referencia remite al vestuario diseñado por Jean Paul Gaultier para la cantante estadounidense a comienzos de los años 90, cuando el corsé de copas cónicas se instaló como una de las piezas más reconocibles de la cultura pop.

El disfraz de Marta Fort retomó el diseño de Jean Paul Gaultier que Madonna llevó al escenario en 1990

Para completar el disfraz, la hija de Ricardo Fort llevó una coleta alta rubia atravesada por una trenza. Sumó ojos marcados, pestañas largas y labios rojos con brillo. El maquillaje incluyó además un lunar sobre el labio, otro de los detalles asociados a la imagen de Madonna durante esa etapa de su carrera.

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“La nueva y diferente. Belleza, glam, distinguida, cercana y lejana”, elogió Moria Casán a Marta

“Disfrazada de mi madre @madonna”, escribió la actual participante de MasterChef Celebrity en sus redes sociales junto a las imágenes del look que eligió para Halloween. Las reacciones de figuras del espectáculo no tardaron en llegar.

“La nueva y diferente. Belleza, glam, distinguida, cercana y lejana”, le dedicó Moria Casán. Sus compañeras del reality de cocina también celebraron la caracterización. “Amo”, escribió Rocío Robles.

El corsé de copas cónicas se volvió una pieza emblemática del repertorio visual de Madonna

“¿Así que ibas a descansar el finde? ¡Ja, ja, ja! ¡Te amo, Marta!”, le dejó Karina Mazzocco. Fort respondió: “Bueeeno, igual ya hice las clases de cocina”. Juli Poggio, por su parte, definió el disfraz como “increíble”.

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Otras figuras también destacaron su homenaje a la “reina del pop”. “Divina”, escribió Silvina Garré; “Hermosa”, sumó Marcela Villagra; mientras que Ailén Bechara comentó: “Lo linda que sos”.

La empresaria eligió una versión del vestuario que Madonna usó durante “Express Yourself” y “Open Your Heart”

El corsé que inspiró el look de Fort formó parte de la estética que Jean Paul Gaultier diseñó para el Blond Ambition World Tour, la gira con la que Madonna recorrió escenarios en 1990. La cantante utilizó un modelo de seda en tono salmón pálido, con corpiño cónico, tiras elásticas, cinturón ancho y portaligas, durante sus hits “Express Yourself” y “Open Your Heart”.

La pieza expuso una prenda que históricamente se asociaba con la ropa interior y la llevó al escenario como parte central del vestuario. “Los corsets de Gaultier son muy sexies y yo los usó como una manera de expresión personal”, explicó Madonna sobre esos diseños. La artista sostuvo que, al llevarlos por fuera de la ropa, invertía su uso tradicional y los convertía en un símbolo de poder femenino y libertad sexual.

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“Disfrazada de mi madre, Madonna”, expresó la mediática

Gaultier había comenzado a trabajar en el vestuario tras una llamada de Madonna en 1989. Según recordó el diseñador francés, la cantante le pidió prendas que combinaran un traje a rayas con corsetería femenina. El creador vinculó el origen del corpiño cónico con el recuerdo de un corsé de satén y encaje que había visto de niño en una exhibición.

Además del modelo rosa, el repertorio de la gira incluyó un corsé dorado para “Like a Virgin” y otras piezas con bordados, lentejuelas y rayas para distintos tramos del espectáculo. El vestuario se organizaba mediante superposiciones de prendas que permitían modificar la apariencia de la cantante entre canción y canción.

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Marta Fort se inspiró en la estética de Madonna y Jean Paul Gaultier para celebrar Halloween

Fort se sumó a la lista de figuras del espectáculo que compartieron sus disfraces en redes durante Halloween. Otros famosos como Nicki Nicole, Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez, Carolina “Pampita” Ardohain, Sofía Gonet y La Joaqui, entre otras personalidades, mostraron en producciones los disfraces que eligieron.

Mientras Fort eligió una referencia directa a la estética pop de Madonna, otros famosos recurrieron a personajes de terror, guiños cinematográficos y propuestas familiares. Icardi y Suárez mostraron una celebración con decoración temática, Nicki Nicole homenajeó a El joven manos de tijeras y Gonet se inspiró en María Antonieta.

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