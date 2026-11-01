Cyber Monday 2026: a qué hora empieza, qué ofertas habrá y las categorías con descuentos más altos

El CyberMonday 2026 tendrá cerca de 15.000 MegaOfertas en 10 categorías

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El CyberMonday 2026 comienza este lunes 2 de noviembre a las 00:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 4, con cerca de 15.000 MegaOfertas distribuidas en 10 categorías y la participación de casi 800 empresas de todo el país. El evento, organizado por la Cámara Argentina de Comercio Electrónico (CACE), concentrará sus propuestas en el sitio oficial del evento online, donde los usuarios podrán buscar productos, comparar ofertas y acceder directamente a las tiendas para concretar sus compras.

Las MegaOfertas se habilitarán desde la medianoche del lunes. Además, la organización confirmó franjas horarias con descuentos especiales a lo largo de las tres jornadas: de 12:00 a 13:00 habrá MegaOfertas Bomba en distintas categorías, y de 20:00 a 22:00 se activará la Noche Bomba, con promociones seleccionadas. El cierre del evento también tendrá su momento fuerte: el miércoles 4 de noviembre, entre las 22:00 y las 23:59, se realizará el Megaboom, la última ráfaga de ofertas de la edición.

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Qué categorías participan

Las 15.000 MegaOfertas estarán distribuidas en 10 rubros: electro y tecno; viajes; bebés y niños; salud y belleza; deportes y fitness; indumentaria y calzado; muebles, hogar y decoración; supermercado; bodegas y gastronomía; motos y autos; y servicios y varios. De las empresas que participan, casi la mitad —el 47%— son pymes, lo que amplía la variedad de propuestas más allá de las grandes marcas.

La edición 2025 del evento registró un descuento promedio del 31%, el más alto desde 2021, y la mitad de las compras se realizó con envío gratuito. Ese año, la facturación total llegó a $639.000 millones, un 29% más que en 2024, con 12,1 millones de unidades vendidas y cerca de 7 millones de órdenes de compra concretadas. Más de 8 millones de usuarios visitaron el sitio oficial durante las tres jornadas. Para esta edición, trascendió que los descuentos oscilarían entre el 30% y el 50% dependiendo de la categoría.

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Shein, Temu y la IA presionan a las marcas locales

El escenario competitivo en el que se desarrolla esta edición es más exigente que en años anteriores. El crecimiento de las compras en plataformas internacionales —especialmente Shein y Temu, con fuerte presencia en ropa y artículos para el hogar— obliga a las marcas locales a diferenciarse con propuestas más precisas. A eso se suma un consumidor que, con mayor acceso a herramientas de inteligencia artificial, compara precios e historial antes de decidir.

Casi 800 empresas participan de la edición 2026, de las cuales el 47% son pymes (Freepik)

Según un estudio elaborado por la consultora Kantar para la CACE, el comercio electrónico en la Argentina registró un incremento del 28% en su facturación durante el primer semestre de 2026, con un monto total de $19.533.815 millones. En ese período se concretaron 181,5 millones de órdenes de compra —un 21% más que en la primera mitad de 2025— y se comercializaron 248 millones de artículos. El ticket promedio por orden fue de 107.597 pesos.

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Uno de los datos que marca el pulso del sector es el avance de las compras en el exterior: el 18% de los encuestados por Kantar afirmó haber realizado su primera compra online internacional durante 2026. Aunque la frecuencia sigue siendo principalmente ocasional —el 64% lo hace de forma esporádica—, la tendencia evidencia un cambio en los hábitos que las marcas locales buscan contrarrestar con propuestas de valor en cada edición del CyberMonday.

“El crecimiento de las órdenes y de las unidades vendidas refleja un canal cada vez más presente en la vida de los argentinos. Para las empresas, el desafío ya no es decidir si estar o no en el mundo digital, sino cómo evolucionar para ofrecer mejores experiencias”, sostuvo Andrés Zaied, presidente de la CACE.

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