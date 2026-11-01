El mercado de motos encadena otro mes de fuerte crecimiento mientras los autos registran su mayor caída interanual del año

El mercado de motovehículos acumula 748.598 patentamientos en los primeros diez meses de 2026 (Honda)

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En octubre se patentaron 79.497 motovehículos en la Argentina, un 25,9% más que en el mismo mes del año pasado, según datos de la División Motovehículos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara). El resultado contrasta con el comportamiento del mercado automotor, que en el mismo período registró 45.965 unidades, su peor cifra mensual del año, con una caída del 12,8% interanual.

La comparación entre ambos segmentos vuelve a marcar una divergencia pronunciada. Mientras los autos acumulan en diez meses 481.852 patentamientos, un 12,8% por debajo del mismo período de 2025, las motos suman 748.598 unidades entre enero y octubre, un 39,1% más que en los primeros diez meses del año anterior, cuando se habían registrado 538.001 motovehículos.

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En el plano mensual, octubre mostró una retracción del 2% frente a septiembre, cuando se habían registrado 81.129 unidades. Sin embargo, el dato no altera la tendencia del año: el mercado de motos sostuvo durante casi todo 2026 un nivel de actividad por encima de los 79.000 patentamientos mensuales, un umbral que en 2025 estaba lejos de alcanzarse de manera sistemática.

Honda volvió a liderar el ranking de marcas con 17.050 unidades y una participación del 21,4% del total. Motomel se mantuvo en el segundo lugar con 10.911 patentamientos, seguida por Gilera, que acumuló 9.119 unidades.

La principal novedad del mes se produjo más abajo en la tabla. Zanella, que en septiembre ocupaba el sexto lugar, trepó al cuarto puesto con 7.005 unidades y desplazó a Keller, que quedó quinta con 6.954. Corven, que había llegado a ubicarse segunda en junio y era cuarta en septiembre, quedó fuera del top cinco con 6.824 registros.

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El sector proyecta cerrar 2026 con entre 900.000 y 950.000 patentamientos, lo que lo pondría en el umbral de un récord histórico para el mercado argentino de motovehículos

En el ranking de modelos, la Honda Wave 110S conservó la primera posición con 8.313 unidades patentadas en octubre. Detrás, la Motomel B110 escaló dos puestos y se ubicó segunda con 6.492, mientras que la Gilera Smash quedó tercera con 6.453. La Keller KN 110-8, con 5.828 unidades, sostuvo la cuarta posición por segundo mes consecutivo, y la Corven Energy 110 completó el top cinco con 3.968 patentamientos.

El predominio de modelos de 110 cm³ en los primeros puestos refleja la composición del mercado argentino, orientado principalmente a motos utilitarias de baja cilindrada vinculadas a movilidad cotidiana, trabajo de reparto y transporte urbano.

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El sector proyecta un récord histórico de patentamientos de motos para 2026

Con 748.598 unidades registradas en los primeros diez meses del año, el mercado de motovehículos se encamina a cerrar 2026 con cifras sin precedentes. Las estimaciones del sector y los propios reportes de ACARA proyectan un total de entre 900.000 y 950.000 patentamientos para el año, con chances de aproximarse al millón de unidades.

El período que va de octubre a diciembre es considerado la “temporada de motos” por el impacto del clima más favorable sobre la demanda. Si los tres meses restantes promedian alrededor de las 90.000 unidades, el mercado podría alcanzar el millón de patentamientos, un escenario que el sector ya empieza a considerar como posible para 2027 si la tendencia se mantiene.

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Los autos cayeron por quinto mes consecutivo

En el mercado automotor, el resultado de octubre profundizó la tendencia negativa. Las 45.965 unidades patentadas representaron una baja del 8,4% frente a septiembre y del 12,8% respecto de octubre de 2025, cuando se habían registrado 52.261 vehículos. Sebastián Beato, presidente de ACARA, relativizó el dato al señalar que “por quinto mes consecutivo el mercado estuvo por encima de las 45.000 unidades mensuales, una estabilidad muy importante que añorábamos en la primera parte del año”.

El mercado automotor registró 45.965 patentamientos en octubre, una baja del 12,8% frente al mismo mes de 2025 y del 8,4% respecto de septiembre

Toyota lideró las ventas entre fabricantes con 6.947 unidades y el 16,2% del total, seguida por Volkswagen con 5.358 y Fiat con 5.039. Ford y Chevrolet completaron el top cinco con 4.101 y 3.863 unidades, respectivamente. En cuanto a modelos, la Toyota Hilux volvió a encabezar la tabla con 2.820 patentamientos, seguida por la Volkswagen Amarok con 2.128 y la Ford Ranger con 1.953.

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Beato anticipó que los próximos dos meses “históricamente son los más flojos”, aunque estimó que “es probable que los transitemos con crecimiento interanual ya que las marcas acentuarán sus promociones y bonificaciones para cumplir sus objetivos anuales”.