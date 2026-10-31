El dolor de los famosos en la despedida a Marcela Giorgi: “Pura energía, pura luz”

Además de su labor en los medios, Marcela Giorgi ejerció como profesora de gimnasia con su propio grupo de alumnos

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La muerte de Marcela Giorgi, reconocida locutora, provocó mensajes de despedida de colegas y amigos que destacaron su trayectoria, su compromiso con el trabajo y el vínculo que construyó fuera del aire. Tenía 61 años.

La noticia generó conmoción entre quienes compartieron años de radio con ella. Marcelo Bonelli y Alfredo Leuco fueron dos de los periodistas que expresaron públicamente su pesar y recordaron aspectos de su vida profesional y personal.

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Durante una emisión de Radio Mitre, Bonelli contó que el equipo conocía el delicado estado de salud de Giorgi, aunque conservaba expectativas de recuperación.

“Estoy destrozado, una noticia que nunca quisimos escuchar”, expresó el periodista. Luego relató que recibió la información al mediodía y que la noticia lo dejó “congelado”.

Marcelo Bonelli recordó los inicios de Marcela Giorgi en el informativo radial antes de su paso a la conducción en FM

Bonelli definió a la locutora como una persona capaz de modificar el ánimo de quienes llegaban temprano a trabajar. “Marcela era pura energía, pura luz. Esa gente que venías temprano y cansado y ella te levantaba el ánimo”, sostuvo.

El conductor también remarcó la intensidad con la que encaraba sus actividades. Además de su carrera en los medios, Giorgi era profesora de gimnasia y coordinaba su propio grupo de alumnos.

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“Era muy dulce, muy especial, con mucha pila”, señaló. Según recordó, ambos comenzaron a trabajar en la radio en una época similar: ella integró inicialmente el equipo del informativo y luego pasó a la conducción en FM.

La locutora Marcela Giorgi murió a los 61 años tras atravesar un cuadro delicado de salud

Bonelli evocó además una frase que solía repetirle como broma: “Yo siempre le decía que la gente que laburaba con ella tenía suerte, que se ganaba un Martín Fierro”.

Alfredo Leuco, quien compartió el aire con Giorgi durante más de diez años en Radio Mitre, publicó un mensaje en su cuenta de Twitter para despedirla. “Tengo una tristeza inmensa, un agujero negro en el alma”, escribió.

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El periodista la describió como “una profesional de excelencia” y destacó su perfil personal. “Una mujer extraordinaria. Muy buena amiga, solidaria, sensible, amante de su familia súper italiana”, expresó.

Leuco también recordó una cualidad que, según contó, se mantuvo durante los años de trabajo compartido: “Jamás la vi enojada o de mal humor. Siempre aportando lo mejor. Siempre atenta para ayudar al programa y a Radio Mitre”.

Diego Leuco despidió a su compañera tras compartir el aire en Radio Mitre valiosos momentos

En su mensaje, señaló que Giorgi transmitía alegría a quienes la rodeaban y evocó las bromas que compartían fuera del aire. “Se reía a carcajadas, transmitía felicidad a todos”, afirmó.

La despedida cerró con una referencia al vínculo que mantenían: “Hoy, querida amiga, no estamos hablando pavadas. Estamos hablando de lo mucho que ya te estoy extrañando. Que vueles alto con la luz de tu corazón”.

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Juan Alberto Mateyko homenajeó a Marcela Giorgi con unas palabras en redes sociales (Instagram)

Juan Alberto Mateyko, figura de la radio, compartió: “Me acabo de enterar de esta noticia triste, que partió Marcela Giorgi. Compañera de dos temporadas en #espacioclarin. No era mi locutora. Era la coconductora de #lamovida. Y la compañera del ciclo de Alfredo Leuco. Muy buena gente. La voz del Mitre Informa Primero. Te adoro Marcela. No te vas, te quedas en mi corazón”.

Conmovido por la muerte de Giorgi, Massaccesi le dedicó unas palabras en las redes(Instagram)

El periodista recordó a Marcela Giorgi tras conocerse la noticia de su muerte a los 61 años (Instagram)

Mario Massaccesi también se sumó a los mensajes de homenaje al despedir a su compañera en redes: “Se fue “La Giorgi”. Fue hermoso conocerte y trabajar juntos aquel verano de radio y charlas. Los tres juntos a Viviana Saccone. Se te extrañará, tanto tanto como lo tenés merecido. 1965 - Marcela Giorgi - 2026″.

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Nacho Bulián compartió la placa necrológica de la muerte de su colega y escribió: “Una persona magnífica, alegre, generosa y con un talento increíble. La voz de Mitre. Qué lindo fue compartir con vos tantos momentos y programas Marcelita. Enorme abrazo para toda su familia”.

El periodista Nacho Bulián se sumó a las muestras de dolor por el fallecimiento de Marcela Giorgi (Instagram)

La noticia del fallecimiento de la locutora fue comunicada en vivo por Mariel Di Lenarda, periodista y amiga, durante una llamada con Adriana Verón. La conductora explicó que, en las últimas semanas, los oyentes habían preguntado de manera insistente por el estado de salud de Giorgi, una de las voces más reconocidas de la señal.

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Di Lenarda confirmó la muerte de Giorgi durante la comunicación. “Es la salida al aire que nunca habría querido tener, pero nos dejó Marcelita Giorgi”, dijo con la voz quebrada. “Lo estamos contando porque sus hermanos nos autorizaron a que lo hiciéramos, por esos oyentes que hace tanto que nos estaban preguntando por ella”, dijo, y remarcó la entereza de la familia en ese trance: “los hermanos estuvieron firmes”.

Mariel Di Lenarda dedicó un mensaje de despedida a Marcela Giorgi en una publicación de redes sociales en la que ambas posan juntas

El histórico Julio Lagos recordó a Giorgi y expresó su conmoción: “¡Qué dolor! Acabo de enterarme y no lo puedo creer: murió Marcela Giorgi, mi queridísima compañera de FM GEN. Que Dios la tenga en la Gloria. QEPD”.

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El periodista Juan Bindi, compañero de Giorgi en Radio Mitre, la recordó como “mucho más que la mejor locutora que alguna vez escuché”. En un mensaje publicado en redes sociales, contó que trabajaron juntos durante seis años, todas las tardes, y que ella lo acompañó desde sus primeros días en la radio. “Como a un hermano menor. Así nos quisimos”, escribió.