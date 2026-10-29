Harry Kane se conmueve al recordar a México con regalo mundialista tras volver a Múnich con el Balón de Oro

El capitán de Inglaterra afirmó que los aficionados mexicanos reconocieron la lucha y determinación de su selección, pese a la eliminación de su país en su propio estadio. REUTERS/Eloisa Snchez)

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Harry Kane volvió a Múnich apenas unos días después de recibir el Balón de Oro, pero una moneda lo llevó de regreso hacia México.

El goleador inglés recibió un regalo conmemorativo del Mundial 2026 al salir del Allianz Arena y, entre agradecimientos, revivió la noche en la que Inglaterra dejó fuera al Tri en el Coloso de Santa Úrsula.

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Harry Kane recibió el Balón de Oro antes de una moneda conmemorativa del Mundial 2026 al salir del Estadio Allianz Arena tras la victoria del Bayern Múnich. Reuters/Matthew Childs

El gesto ocurrió tras el triunfo del Bayern Múnich por 6-1 ante Magdeburg en la Copa de Alemania. Harry tomó la moneda, sonrió y dejó una respuesta que conectó su presente lleno de condecoraciones con el recuerdo de la afición mexicana, el Estadio Azteca y la tensión de aquel duelo mundialista.

Una moneda mundialista llevó al Balón de Oro de vuelta a la Ciudad de México

El recuerdo llegó en un momento de celebraciones para el capitán inglés. Tras volver de Londres con el premio que lo reconoció como el mejor futbolista de la temporada, Kane recibió una moneda alusiva al Mundial y al país que fue escenario de una de las noches más exigentes para los Tres Leones.

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El delantero había llegado a Ciudad de México con la Selección Inglesa para jugar los octavos de final. El día previo al partido, el equipo dirigido por Thomas Tuchel entrenó en la Cantera de Pumas.

La Selección de Inglaterra entrenó en la Cantera de Pumas antes de disputar los octavos de final en el Estadio Ciudad de México. REUTERS/Henry Romero

En un intercambio con el Diario AS, Harry agradeció el regalo antes de referirse al partido ante el Tri: “Muchas gracias, lo aprecio mucho”, dijo al tomar la moneda. Después recordó la atmósfera del Azteca y el peso de un encuentro que Inglaterra sacó adelante en medio de la presión del público mexicano.

Así, la experiencia no quedó limitada a los 90 minutos. Los ingleses siguieron su camino en el torneo, pero el paso por México permaneció en la memoria de Harry Kane, que volvió a esa noche incluso durante una semana atravesada por el Balón de Oro y el recibimiento de la afición del Bayern Múnich.

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México se quedó en el recuerdo de Harry Kane más allá del resultado

El mensaje del goleador inglés fue más allá del resultado. Kane habló del contacto que tuvo después del Mundial 2026 y destacó que encontró una valoración hacia la manera en que Inglaterra afrontó aquella eliminatoria.

El atacante explicó que esa reacción tuvo un valor especial por el contexto de la eliminación del equipo anfitrión: “Todos los aficionados mexicanos que he conocido me han dicho que les encantó el partido, que nos quisieron a nosotros y que les gustó la batalla”.

Harry Kane afirmó que la afición mexicana reconoció la determinación del conjunto inglés a pesar de la eliminación del Tri como anfitrión. REUTERS/Eloisa Sanchez

Harry reconoció que la derrota dejó un golpe para México, aunque remarcó que percibió respeto por el esfuerzo inglés: “No fue una noche fácil para ellos, porque quedaron fuera de la Copa del Mundo. Pero creo que todos apreciaron la lucha y la determinación que mostramos esa noche”.

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De esta manera, el agradecimiento de Kane explicó por qué aquel partido siguió presente después de la dolorosa eliminación mexicana.

Para el delantero, la afición no sólo acompañó al Tri en una noche mundialista: también reconoció la resistencia de Inglaterra cuando el encuentro se convirtió en una auténtica batalla por prevalecer.

Bellingham, Gordon, James y Tuchel también volvieron a la noche en el Azteca

El capitán inglés no fue el único que volvió sobre aquella eliminatoria. La noche en Ciudad de México siguió presente en declaraciones posteriores de jugadores y del cuerpo técnico inglés.

Jude Bellingham , autor de dos goles, describió la visita a México como “una ocasión enorme” por la altitud, el ambiente y la dificultad de jugar ante el anfitrión.

Anthony Gordon fue más lejos al afirmar que el duelo ante el Tri fue “la mejor experiencia” de su vida y que México les enseñó a “luchar con uñas y dientes” .

Reece James destacó la atmósfera del estadio: “No hay comparación. Es como el día y la noche. El Azteca es el mejor ambiente que he sentido como futbolista ”.

El técnico Thomas Tuchel aseguró después que la mayoría de los aficionados ingleses con los que habló le recordaban “México y esa noche en el Azteca” antes que otros partidos de la Copa Mundial.

Las figuras de Inglaterra se rindieron ante el Estadio Azteca y recordaron aquella noche como una de las mejores de su vida. REUTERS/Daniel Becerril

Entre una moneda conmemorativa, la ovación de la afición del Bayern Múnich y el Balón de Oro recién conquistado, Harry Kane volvió a una noche en la que Inglaterra lo dejó todo para ganar en la cancha, pero que también dejó una huella lejos del resultado, en el recuerdo compartido con los mexicanos.

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