Las sanciones que podría recibir el tenista argentino que abandonó un partido por el estado de la cancha

El argentino igualaba 5-5 en el primer set frente al brasileño Reis da Silva. Lo descalificaron y perdió los puntos y el dinero que había ganado por llegar a cuartos de final

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La decisión de Camilo Ugo Carabelli de abandonar su partido de cuartos de final del Challenger de Guayaquil, disconforme con las condiciones de la cancha, terminó con su descalificación. La ficha oficial del encuentro, publicada en el sitio de la ATP, señala que el brasileño João Lucas Reis da Silva avanzó a las semifinales por default del argentino.

El Reglamento ATP 2026, en el apartado 8.04, inciso M, punto iv), subapartado aa) dispone que todo jugador descalificado pierde el dinero del premio, el alojamiento y los puntos obtenidos en ese certamen. Por haber alcanzado los cuartos de final, Carabelli se quedaría sin los 12 puntos para el ranking ATP y los 3.095 dólares que había acumulado durante el torneo.

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La disposición no establece consecuencias diferentes según el tipo de infracción que haya motivado el default. Es decir, una vez que se aplica esa medida, la pérdida de los puntos y del dinero acumulados en el torneo constituye una consecuencia prevista en el reglamento.

Sin embargo, el mismo apartado contempla algunas excepciones. El punto v) establece que la pérdida de premios y puntos no se aplica en determinados casos, como las infracciones relacionadas con la puntualidad o la vestimenta y el equipamiento; situaciones derivadas de una condición médica; o ciertas situaciones en dobles en las que el jugador descalificado no haya sido responsable de la conducta sancionada. El abandono de un partido en protesta por las condiciones de la cancha no figura entre las excepciones dispuestas en la normativa.

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Qué sanciones podría recibir Ugo Carabelli

Aunque todavía no se conoce públicamente qué artículo específico aplicó la supervisión del torneo en el caso de Carabelli, el reglamento contempla dos disposiciones que podrían ser relevantes.

El apartado 8.04, inciso i), referido a Leaving the Court (abandonar la cancha), establece que un jugador no puede retirarse del área de juego durante un partido -incluido el calentamiento- sin la autorización del juez de silla o del supervisor. Para los torneos Challenger, la infracción puede derivar en una multa de hasta 3.000 dólares y en un default.

Por su parte, el inciso j), denominado Failure to Complete Match (no completar un partido), establece la obligación de terminar el encuentro, salvo que el jugador esté razonablemente imposibilitado para hacerlo. En los Challenger, esa conducta puede implicar una multa de hasta 5.000 dólares, además de la descalificación inmediata y la consideración del episodio como una falta grave de conducta. El argentino, que aparece 75° en el ranking, sumó más de 1 millón de dólares en premios en lo que va del año, según informó la ATP.

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Camilo Ugo Carabelli se ubica en el puesto 75 del ranking ATP (Crédito: REUTERS/Stephane Mahe)

El reglamento también contempla la posibilidad de que el supervisor retire al jugador de otras pruebas del mismo torneo y que las autoridades de la ATP evalúen multas o suspensiones adicionales, especialmente cuando el episodio afecta el desarrollo de la competencia o la integridad del deporte.

El Código de Conducta, por lo tanto, diferencia la pérdida de los puntos y el dinero -consecuencia reglamentaria del default- de las eventuales multas y suspensiones adicionales, que requieren una evaluación por parte de las autoridades. Hasta el momento, la ATP no informó públicamente que Carabelli haya recibido alguna sanción más allá de su descalificación del torneo.

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El abandono de Camilo Ugo Carabelli

El episodio ocurrió este viernes por la noche, cuando el primer set estaba igualado 5-5. El Brujo, número 75 del ranking ATP, había tenido la posibilidad de cerrar el parcial con su servicio, pero su rival, 186° en el escalafón, recuperó el quiebre y emparejó el marcador. Después de ese juego, el argentino recogió sus pertenencias y se marchó de la cancha.

“Cami, ¿qué hacemos?”, le preguntó, sorprendido, el juez de silla al ver que Ugo Carabelli agarraba su bolso con intenciones de irse de la cancha. “Está horrible la cancha”, contestó el argentino mientras emprendía la retirada. “Cami, espera, ven”, insistió el umpire. “No se puede jugar. Todo el día acá”, protestó el argentino. Su rival, mientras tanto, miraba la escena sorprendido y en silencio.

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La supervisión intervino ante la conducta de Ugo Carabelli y resolvió descalificarlo por default. De esa manera, Reis da Silva avanzó a las semifinales sin necesidad de completar el partido, que duró apenas 49 minutos.

El momento en que Camilo Ugo Carabelli abandonó la cancha (Crédito: captura de video)

El hecho ocurrió luego de dos jornadas marcadas por las lluvias en Guayaquil. El mal tiempo complicó el desarrollo del certamen y afectó las condiciones de juego.

Por el mismo motivo que derivó en el abandono de Carabelli, otro argentino, Álex Barrena, había protagonizado un fuerte cruce con el juez de silla durante su partido ante el peruano Gonzalo Bueno, el martes pasado.

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El argentino, que perdió aquel encuentro por 7-6 (1) y 6-3, protestó después de sufrir varios resbalones en la cancha. “¡No se puede jugar acá, cuántas veces lo tenemos que decir!”, gritó durante el tie-break del primer set, cuando estaba 1-5 abajo. La discusión subió de tono y el juez de silla, Jimmy Pinoargote, llegó a responderle: “¿Quieres pelear? Pelea conmigo”.

Barrena pidió reiteradamente la presencia del supervisor y se negó a continuar hasta que atendieran su reclamo. Finalmente, la organización resolvió trasladar el partido a otra cancha.