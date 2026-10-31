Honduras

Identifican a dos hombres encontrados calcinados en un cementerio de Honduras

Las víctimas fueron identificadas como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, originarios de El Paraíso, Copán, quienes estaban desaparecidos desde hacía varios días, según sus familiares

Las víctimas fueron identificadas como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, ambos originarios de El Paraíso, Copán, quienes permanecían desaparecidos desde hacía varios días. (Foto: Redes sociales)
Las víctimas fueron identificadas como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, ambos originarios de El Paraíso, Copán, quienes permanecían desaparecidos desde hacía varios días. (Foto: Redes sociales)
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Dos cuerpos calcinados fueron encontrados en el interior del cementerio de la aldea Las Acuntas, en el municipio de Concepción, departamento de Copán en Honduras, un hallazgo que movilizó a las autoridades policiales y forenses.

Las víctimas fueron identificadas horas después por sus familiares como Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume, ambos originarios y residentes del municipio de El Paraíso, quienes permanecían desaparecidos desde hacía varios días.

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El descubrimiento fue luego de que habitantes de la comunidad localizaran los cadáveres y alertaran a la Policía Nacional. Al llegar al camposanto, los agentes constataron que ambos hombres estaban sin vida y presentaban quemaduras en sus cuerpos.

Los familiares que llegaron hasta la escena confirmaron las identidades de los fallecidos y relataron que mantenían una búsqueda desde que perdieron contacto con ellos.

¿Cómo ocurrió el doble crimen?

De acuerdo con el informe preliminar de la Policía Nacional, personas desconocidas habrían asesinado a las víctimas y posteriormente trasladado sus cuerpos hasta el cementerio, donde los colocaron sobre unas tumbas y les prendieron fuego.

Dos hombres fueron encontrados calcinados en el cementerio de la aldea Las Acuntas, en Concepción, Copán, después de que pobladores alertaran a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres. (Foto: Redes sociales)
Dos hombres fueron encontrados calcinados en el cementerio de la aldea Las Acuntas, en Concepción, Copán, después de que pobladores alertaran a las autoridades sobre la presencia de los cadáveres. (Foto: Redes sociales)

Las primeras hipótesis apuntan a que los hombres habrían sido asesinados antes de que sus cuerpos fueran incendiados. Sin embargo, las circunstancias exactas de las muertes deberán establecerse mediante las investigaciones y los análisis forenses.

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Tras confirmar el hallazgo, los agentes policiales acordonaron el cementerio para preservar la escena y evitar la alteración de posibles evidencias que permitan reconstruir lo ocurrido.

Posteriormente, personal de Medicina Forense realizó el levantamiento de los cuerpos y los trasladó a la morgue judicial, donde se practicarán las autopsias correspondientes para determinar las causas de muerte.

Equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) trabajan en la recopilación de pruebas y testimonios para establecer quiénes participaron en el doble crimen y cuáles fueron las circunstancias que rodearon el ataque.

Entre las versiones surgidas en la comunidad figura una posible relación de las víctimas con una presunta estructura dedicada al secuestro en la zona. También circulan hipótesis sobre un supuesto ajuste de cuentas.

Agentes de la Policía Nacional llegaron al camposanto para verificar el hallazgo y acordonar el área donde fueron localizados los cuerpos, con el propósito de preservar las evidencias. (Foto: Redes sociales)
Agentes de la Policía Nacional llegaron al camposanto para verificar el hallazgo y acordonar el área donde fueron localizados los cuerpos, con el propósito de preservar las evidencias. (Foto: Redes sociales)

Ninguna de estas versiones ha sido confirmada oficialmente y permanece bajo investigación. Las autoridades deberán determinar si existe alguna relación entre los fallecidos y las actividades delictivas mencionadas por algunos pobladores.

Los investigadores también buscan establecer dónde fueron asesinados los dos hombres, cómo llegaron sus cuerpos hasta el cementerio y si otras personas participaron en el traslado y posterior quema de los cadáveres.

La identificación de Auner Josué Méndez Mejía y Luis Axume permitió confirmar que ambos eran originarios de El Paraíso, Copán, y que sus familiares desconocían su paradero desde hacía varios días.

La noticia provocó consternación entre habitantes de la zona y usuarios de redes sociales, quienes expresaron mensajes de solidaridad hacia los familiares de las víctimas.

El doble crimen mantiene la preocupación entre los pobladores de Copán, mientras las autoridades continúan con las diligencias para esclarecer lo sucedido y establecer responsabilidades.

Hasta el momento, no se han confirmado detenciones relacionadas con el caso ni se ha establecido oficialmente el móvil del asesinato. Las investigaciones continúan para identificar a los responsables.

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