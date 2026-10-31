El minuto de locura que dejó a Ferro sin final y metió a Godoy Cruz en la pelea por volver a Primera

Ferro empató sin goles ante Acassuso y quedó sin chances de la definición directa por el ascenso

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El minuto de locura que definió la Zona A de la Primera Nacional dejó a Ferro sin la final por el primer ascenso a la Liga Profesional. El equipo de Caballito igualó sin goles frente a Acasusso, que ya había descendido, y terminó segundo con 66 puntos. Godoy Cruz alcanzó la misma cifra, pero lo superó por diferencia de gol tras vencer 2-1 a Almirante Brown y se quedó con el pase a la definición.

El desenlace tomó forma durante el tiempo añadido en Mendoza. Un gol de Almirante había instalado de manera transitoria a Ferro en la final, mientras en Caseros el empate persistía y el conjunto del oeste esperaba una noticia favorable. El Tomba logró ponerse en ventaja, aunque la igualdad de Almirante al minuto 92 volvió a modificar la clasificación y devolvió la ilusión al equipo de Caballito, que en ese momento recuperaba el primer lugar.

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La expectativa duró apenas 60 segundos. Cuando Oeste parecía beneficiado por el empate en el estadio Feliciano Gambarte, el Bodeguero encontró el 2-1 a los 94 minutos y recuperó la cima. El tanto definitivo provocó un cambio inmediato en la tabla: Godoy Cruz aseguró su lugar en la final por el ascenso directo y Ferro quedó obligado a buscar otra vía para regresar a Primera División.

Godoy Cruz venció a Almirante Brown y jugará la final por el ascenso a la Liga Profesional

Diego Viera fue uno de los protagonistas de la tarde para el equipo dirigido por Pablo De Muner. El defensor había tenido una oportunidad desde el punto penal durante el primer tiempo, pero el arquero Bruno Galván desvió su remate. En el tercer minuto de adición, Viera se tomó revancha con un cabezazo que resolvió el partido y sostuvo la remontada de Godoy Cruz en el momento de mayor tensión de la fecha.

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Martín Pino completó una jornada decisiva para el conjunto mendocino. El delantero terminó el certamen como máximo goleador con 20 tantos, mientras que la conquista de Viera inclinó una definición que dependía de resultados simultáneos. Ferro y Godoy Cruz necesitaban ganar y también aguardaban lo que ocurriera en otros escenarios, pero el resultado final favoreció al Tomba y condenó al equipo de Caballito al Reducido.

El gol que le dio la final a Godoy Cruz frente a Almirante Brown

El golpe resultó duro para Ferro por el recorrido que había tenido en el campeonato. El equipo fue uno de los más regulares de la categoría y lideró la zona durante buena parte de la temporada. A falta de diez fechas mantenía una posición privilegiada y, cuando restaban dos jornadas, había contado con una ventaja de cinco puntos, aunque Godoy Cruz inició una recuperación sostenida mientras el conjunto del oeste perdió terreno en el tramo final.

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El empate sin goles ante Acasusso frustró la posibilidad de Ferro de disputar una final histórica para volver a Primera División después de 26 años. El club de Caballito enfrentará ahora a San Martín de San Juan en el Reducido por el segundo ascenso. En esa instancia también participará el perdedor de la final entre Godoy Cruz y Tristán Suárez, que lideró la Zona B con 64 puntos luego de igualar sin goles con Deportivo Maipú.

LA CRONOLOGÍA DE LA DEFINICIÓN DE LA ZONA A DE LA PRIMERA NACIONAL ENTRE GODOY CRUZ Y FERRO

19’ PT: Gol de Godoy Cruz (Martín Pino)

38’ PT: Penal fallado por Godoy Cruz (Diego Viera)

44’ ST: Gol de Acassuso anulado por offside (Valentín Serrano)

47’ ST: Gol de Almirante Brown (Pedro Velurtas)

48’ ST: Gol de Godoy Cruz (Diego Viera)

52′ ST: Final del partido entre Acassuso y Ferro (0-0)

55′ ST: Final del partido entre Godoy Cruz y Almirante Brown (2-1)