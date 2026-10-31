Pánico en pleno centro de Zárate: robaron un comercio, tomaron de rehén a una mujer y se tirotearon con la Policía

Delincuentes tomaron de rehén a una mujer al intentar escapar de un robo en Zárate

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Una secuencia de disparos, una toma de rehén y una fuga frustrada alteró este sábado el centro de la ciudad de Zárate, luego de que dos delincuentes armados asaltaran un comercio de la zona. Los sospechosos fueron detenidos tras un enfrentamiento con efectivos policiales; uno de ellos sufrió heridas de arma de fuego.

El operativo comenzó tras un llamado al 911 que alertaba un robo en curso a un local de teléfonos celulares. La Policía Bonaerense actuó con celeridad y varios agentes que patrullaban el centro se acercaron al lugar. Los ladrones, al salir del negocio, se vieron rodeados. Ante esa situación, uno sujetó por el cuello desde atrás a una mujer de 40 años y la retuvo a punta de pistola, usándola como escudo humano.

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Uno de los ladrones usó a una mujer como escudo humano

Las imágenes de las cámaras municipales y los videos filmados por vecinos muestran ese momento. Con un arma en la otra mano, el asaltante empezó a retroceder por la peatonal, mientras efectuaba disparos contra los policías que lo seguían a pie.

En uno de las filmaciones que rápidamente se viralizaron en redes sociales, tomada desde el interior de una peluquería, se escuchan numerosas detonaciones mientras el ladrón intenta escapar con la vecina de rehén. El otro sospechoso llevaba casco y una mochila, donde presuntamente había guardado parte de los teléfonos robados.

Uno de los videos que se viralizaron en redes sociales

Durante la fuga, este último intentó llevarse una de las motos estacionadas en la zona, pero no logró encenderla. Luego la arrastró por la calle, mientras su cómplice continuaba con la rehén delante de él.

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A pocos metros, el hombre armado se cruzó con un repartidor que caminaba junto a su moto. Según se observa en los videos, le apuntó, en aparente intento de quitarle el vehículo. Pero en ese mismo instante, su cómplice cayó herido tras recibir disparos policiales.

Al ver caer a su cómplice, el hombre que retenía a la mujer se rindió: soltó el arma, liberó a la vecina y levantó las manos. Los agentes lo redujeron contra el suelo. En las imágenes se le observa sangre en el rostro, aunque no se precisó en qué momento sufrió lesiones. Fue trasladado a la Comisaría Primera de la ciudad.

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Los asaltantes trataron de escapar con una moto que estaba estacionada en la zona, pero no pudieron arrancarla

La mujer, aún afectada por lo ocurrido, abrazó al repartidor apenas recuperó la libertad. Poco después, fue asistida por personal médico, mientras que una ambulancia trasladó consciente al asaltante que llevaba el casco y la mochila. Tenía heridas en la pierna izquierda y el brazo derecho.

Fuentes policiales identificaron a los detenidos como Julián Crespo, de 21 años, y Eduardo Gómez Sosa, de 28. El parte indicó que Crespo vive en la villa Cri Cri, de la ciudad de Garín, en el partido de Escobar, mientras que Gómez Sosa reside en el barrio San Jerónimo, una villa usurpada de Pilar. Hasta el momento, no se establecieron antecedentes para ninguno de los dos.

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Los delincuentes son oriundos de Escobar y Pilar

Entre sus pertenencias tenían una pistola calibre 9 milímetros con numeración suprimida, $30.000, USD 1.400 y 12 celulares iPhone. Todo quedó secuestrado al igual que la moto Honda Transalp 750 con la que intentaron escapar, sin poder hacerla arrancar. Los efectivos que participaron del operativo no resultaron heridos.

La causa fue caratulada como abuso de arma y lesiones y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N°8 de Zárate, con el fiscal Fernando Martín Reinas en turno, quien no dudó del trabajo de la Bonaerense y dispuso que la investigación quedara en manos de esa fuerza.

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