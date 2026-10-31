Diecisiete madres y 73 niños ocupan una academia de boxeo en Cuba ante la falta de vivienda

Varias de las mujeres denuncian que esperan una respuesta de las autoridades cubanas sobre sus trámites de vivienda desde hace más de una década. (Cortesía; Martí Noticias)

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Diecisiete madres y sus 73 hijos permanecen en una antigua academia de boxeo de Santa Clara, en la provincia de Villa Clara, ante la falta de una solución habitacional. Las familias aseguran que el edificio, ubicado en el barrio El Caracatey, llevaba tiempo sin uso deportivo regular y que decidieron instalarse allí después de años de reclamos a la crisis de vivienda en la isla.

La ocupación expone la situación de madres solteras, familias sin techo y personas que habitan inmuebles deteriorados. Entre los menores hay recién nacidos, niños con enfermedades crónicas y adolescentes, según los testimonios recogidos por diversos medios de comunicación.

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Katia, una de las madres instaladas en el local, explicó a Martí Noticias que muchas de las mujeres crían solas a sus hijos y no cuentan con una casa propia. Otras viven en construcciones con daños estructurales o en espacios prestados por familiares y vecinos.

“Estamos desesperadas”, afirmó. La mujer sostuvo que existen casos de madres que llevan más de una década en trámites para conseguir una respuesta oficial a sus problemas habitacionales.

Diecisiete madres y 73 menores ocupan una antigua academia de boxeo en Santa Clara para reclamar una solución habitacional. (Cortesía: Martí Noticias)

Según las madres, el inmueble había perdido su función original como centro deportivo. Katia afirmó que la academia dejó de recibir deportistas debido a las dificultades para garantizarles alimentos y que, en los últimos tiempos, solo se utilizaba un aula para alumnos de primer grado de una escuela primaria.

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Las familias consideraron que el edificio vacío podía ofrecer una salida provisional a su situación. Sin embargo, la ocupación también ha incrementado la incertidumbre entre las mujeres, que denuncian patrullajes, visitas de funcionarios y amenazas de desalojo.

Carmenli, madre de dos hijos de 11 y 14 años, contó a Martí Noticias que se quedó sin vivienda tras separarse de su pareja. La mujer, que padece lupus, diabetes e hipertensión, afirmó que llegó a dormir con sus hijos en el portal de una sede de GeoCuba en Santa Clara.

Las madres denunciaron que las autoridades no les presentaron una alternativa de vivienda ni de albergue temporal.

Temor a un desalojo y a la separación de las familias

Las mujeres aseguran que han recibido advertencias sobre un posible operativo para sacarlas del edificio y que algunas fueron amenazadas con perder la custodia de sus hijos o enfrentar cargos por desobediencia.

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Una de las ocupantes relató a ADN Cuba que varias personas vestidas de civil llegaron al lugar, formularon preguntas y registraron imágenes con cámaras y teléfonos. Dos de ellas dijeron pertenecer a un proyecto de GeoCuba, según su versión.

La mujer también señaló que agentes del Ministerio del Interior habrían advertido sobre consecuencias penales si las familias se negaban a abandonar el inmueble. Las ocupantes sostienen que la presencia de personas ajenas al barrio y la toma de fotografías aumentaron el temor entre quienes permanecen allí.

El activista Guillermo “Coco” Fariñas, líder del Frente Antitotalitario Unido (FANTU), recientemente visitó el inmueble para respaldar a las madres y reclamar una respuesta de las autoridades.

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El activista Guillermo Fariñas visitó el inmueble de El Caracatey para respaldar las demandas de las familias sin techo. (Cortesía: Redes sociales)

Los niños enfrentan además problemas de alimentación y salud, según las familias. Una de las madres dijo que su hija, de un año y con asma, comenzó a presentar síntomas de una crisis respiratoria. También mencionó la presencia de bebés recién nacidos y menores con otras enfermedades.

Las mujeres aseguraron que vecinos de la zona les entregaron agua y alimentos, aunque describieron una situación cada vez más difícil dentro de la academia. Algunas expresaron que evitan salir del local por miedo a que las autoridades del régimen les impidan su regreso o ejecuten un desalojo cuando haya menos personas en el lugar.

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Las familias mantienen su pedido de una solución que les permita abandonar la antigua academia sin quedar en la calle.