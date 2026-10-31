Nicaragua

Más del 84% de los nicaragüenses enfrenta dificultades para cubrir sus gastos básicos

La carne, los huevos y el aceite concentraron las mayores menciones de encarecimiento. Un indicador adicional sobre la canasta básica profundiza el panorama de presión económica sobre los hogares en Nicaragua, según una reciente consulta ciudadana

Cuatro personas sentadas ante una mesa con platos vacíos, monedas, billetes, la bandera de Nicaragua e ilustraciones de carne y huevos.
Una familia permanece sentada ante platos vacíos y billetes de córdobas junto a la bandera de Nicaragua mientras imagina carne y huevos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El 84.3% de los nicaragüenses consultados indicó que enfrenta dificultades para cubrir los gastos básicos de alimentación y del hogar, según la decimosexta Consulta Ciudadana de septiembre de 2026 de la organización Hagamos Democracia (NIC-CR). La cifra reúne a quienes afirmaron que sus ingresos resultan insuficientes y a quienes dijeron que solo alcanzan de manera parcial.

Del total de 400 participantes, 210 personas, el 52.5%, respondieron que sus ingresos no cubren los gastos básicos. A ese grupo se suman 127 consultados, el 31.8%, que señalaron que los cubren solo parcialmente. La consulta advierte que la cobertura parcial no supone una situación económica resuelta, debido a que implica restricciones para satisfacer necesidades cotidianas.

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La suma de ambos segmentos equivale a 337 personas y explica el 84.3% del total. Solo 63 participantes, el 15.8%, manifestaron que sus ingresos sí alcanzan para afrontar esos gastos. El informe precisa que se trata de una consulta descriptiva y no probabilística, por lo que sus resultados no son extrapolables a toda la población de Nicaragua, pero representan la opinión de 40 unidades territoriales del país.

El informe asocia esa situación con la percepción sobre la evolución de los precios. Un total de 224 personas, el 56% de la muestra, consideró que los precios subieron mucho durante los últimos tres meses. La consulta presenta ambos indicadores en una misma figura para describir la relación entre los ingresos de los hogares y el costo de vida percibido por quienes respondieron.

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Familia (madre y tres hijos) en agua frente a casa inundada. Una mano gigante sostiene alimentos básicos caros: arroz, frijoles, huevos, carne, aceite. Volcán en erupción al fondo.
Una madre y sus hijos se ahogan metafóricamente en aguas que representan la crisis económica en Nicaragua, mientras los precios de alimentos básicos como arroz, frijoles, huevos, carne y aceite cuelgan inalcanzables. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La carne, los huevos y el aceite lideraron la lista de los productos más caros

En el informe se detalla qué alimentos y productos fueron identificados como los más afectados por el aumento de precios. Entre las 374 personas que respondieron esta pregunta de selección múltiple, 301 mencionaron la carne, que representan el 80.5%. Los huevos ocuparon el segundo lugar, con 265 menciones, es decir el 70.9%, mientras que el aceite fue señalado por 238 participantes, que equivale al 63.6%.

En la lista también aparecen productos como el queso, frijoles y arroz entre los que los ciudadanos consideran que han encarecido en los últimos meses. Tampoco se quedan atrás los medicamentos y productos de higiene como jabón y detergente.

La modalidad de respuesta permitía seleccionar más de una categoría. Por ese motivo, los porcentajes no suman 100% y deben leerse como menciones de productos que los encuestados percibieron como más caros, no como una distribución exclusiva de sus gastos ni como un registro de precios de mercado.

La concentración de respuestas en alimentos de consumo frecuente coincide con el resultado sobre la capacidad de los ingresos que tienen los nicaragüenses para cubrir los gastos básicos. El informe vincula ambas dimensiones al señalar que la insuficiencia de ingresos y el encarecimiento percibido de productos alimenticios describe la presión sobre la vida cotidiana de los hogares consultados.

Cuatro personas ante una mesa con platos vacíos, arroz, papas, pan, billetes, una bandera de Nicaragua y viñetas con ilustraciones de comida.
Una familia nicaragüense con platos vacíos y escasos víveres sobre la mesa proyecta raciones de comida en sus pensamientos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El 45.7% de los nicaragüenses dijo que no puede cubrir la canasta básica

Cuando les consultaron sobre combustibles y cobertura de la canasta básica, las respuestas incorporan otro indicador sobre las condiciones económicas de los participantes. De las 394 respuestas sustantivas registradas para esa pregunta, 180 personas, es decir el 45.7%, respondió que no pueden cubrir la canasta básica.

El documento aclara que el referente de la pregunta sobre la canasta básica fue actualizado frente a la consulta de junio de 2026. Por ello, aunque el informe presenta antecedentes comparativos, advierte que el cambio reduce la posibilidad de establecer una comparación directa entre ambas rondas.

Un hombre, una mujer y dos niños en un mercado con sacos de legumbres y cereales; el hombre sostiene un cartel que dice "IVA 15% - PRECIOS ALTOS".
Una familia nicaragüense observa los precios de productos básicos en un mercado local, mientras carteles indican un IVA del 15% y altos costos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La consulta fue de carácter descriptivo y no probabilístico. Sus resultados recogen las percepciones de las 400 personas participantes, pero no representan estadísticamente al conjunto de la población nicaragüense ni permiten calcular márgenes de error muestral.

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