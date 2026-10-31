Guatemala

El fiambre de Guatemala, el banquete de Todos los Santos que une a vivos y muertos

Con más de 50 ingredientes y varios días de preparación, esta receta ceremonial reúne a las familias cada primero de noviembre para recordar a sus seres queridos en los cementerios

Plato de fiambre con verduras y embutidos en primer plano, junto a velas y personas sentadas cerca de tumbas decoradas con flores.
El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Preparado con verduras, carnes, embutidos, quesos y encurtidos, el fiambre de Guatemala es un plato ceremonial que funciona como un puente simbólico entre los vivos y los muertos.

Esta comida fría que se elabora únicamente durante la conmemoración del Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.

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Cada 1 de noviembre, los hogares de Guatemala preparan sus mesas para compartir un banquete tradicional que une la memoria histórica y el homenaje a los difuntos.

La tradición se vincula con las visitas a los cementerios, de hecho, durante la conmemoración es muy común ver a toda la familia reunida en el mausoleo del familiar más representativo para compartir este alimento dentro del cementerio.

Este plato ceremonial une al tiempo y consolida una de las expresiones culinarias más representativas del país centroamericano.

El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
Las familias guatemaltecas comparten este banquete tradicional junto a los mausoleos de los cementerios cada primero de noviembre. (Publinews)

Tres vertientes culturales determinaron el origen colonial del plato

Las raíces de este preparado surgieron en la época colonial, entre los siglos XVII y XVIII, a partir de un proceso de sincretismo que integró tres herencias gastronómicas distintas.

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La base vegetal de hierbas y hortalizas frescas procede del legado prehispánico maya. Por su parte, la inclusión de carnes curadas, embutidos y aves responde a las costumbres de la península ibérica.

A estos aportes se sumaron las especias, aceitunas, alcaparras y quesos duros, elementos característicos del mundo árabe asimilados por España.

Diversos registros orales sitúan las primeras elaboraciones en el antiguo convento de Capuchinas, localizado en la actual ciudad colonial de la Antigua Guatemala, en Sacatepéquez.

El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
Registros orales sitúan las primeras elaboraciones de esta receta en el convento de Capuchinas de la Antigua Guatemala, pero luego se trasladó a las abuelas y sus familias. (Prensa Libre)

De acuerdo con otra versión histórica, las familias acudían a los cementerios para limpiar y adornar las sepulturas de sus deudos cada primero de noviembre, momento en que compartían diversas viandas que terminaban integradas en una sola fuente comunitaria.

Con el paso de los años, este almuerzo colectivo adquirió estatus oficial al ser declarado Patrimonio Cultural Intangible de la Nación.

Más de 50 ingredientes componen las variedades roja y blanca de la receta

Su elaboración demanda varios días de trabajo. Las familias lavan, hierven, pican, encurten y ordenan cada producto antes de armar el plato.

La estructura de la preparación destaca por incorporar más de 50 ingredientes, los cuales dan lugar a dos modalidades principales dentro de la cocina guatemalteca: el fiambre rojo, que toma su tonalidad característica de la remolacha, y el fiambre blanco, que prescinde de este tubérculo.

El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
La receta incorpora más de 50 ingredientes y se divide en dos variedades principales conocidas como fiambre rojo y fiambre blanco. (DCA)

Cada grupo de componentes desempeña una función específica en la composición:

  • Las verduras encurtidas en vinagre, entre las que figuran zanahorias, ejotes, coliflores, arvejas y rábanos, aportan la acidez del recado y representan la fertilidad del suelo local.
  • Los embutidos y cortes cárnicos, tales como chorizo colorado, longanizas, salchichas, jamón, pollo y carne de res, reflejan la abundancia festiva y la influencia europea.
  • Las alcaparras, aceitunas y quesos secos brindan notas salinas pronunciadas que completan el perfil aromático de la preparación.

Los elementos decorativos finales, conformados por rodajas de huevo duro, perejil picado y pacayas, definen la estética del platillo servido.

El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
El origen colonial del preparado integró la base vegetal maya con carnes de la península ibérica y aportes del mundo árabe. (DCA)

La preparación doméstica previa al 1 de noviembre reúne a distintas generaciones

El armado del fiambre demanda un trabajo anticipado que convoca a los integrantes del hogar varios días antes del inicio de noviembre.

Padres, hijos y abuelos participan de forma coordinada en las tareas de picado de hortalizas, cocción de carnes y montaje de los aderezos.

El fiambre de Guatemala es una comida fría ceremonial que se elabora para el Día de Todos los Santos y el Día de los Fieles Difuntos.
La preparación doméstica previa al primero de noviembre convoca a varias generaciones familiares para las tareas de picado y montaje. (DCA)

Esta dinámica culinaria reafirma los vínculos de parentesco y mantiene vigente una costumbre donde el recuerdo de los seres queridos perdura a través del sabor.

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