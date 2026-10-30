Margaret Qualley y Jack Antonoff solicitan formalmente el divorcio tras casi tres años de matrimonio

El matrimonio de Margaret Qualley y Jack Antonoff llega a su fin tras meses de separación. (REUTERS)

Guardar

Margaret Qualley y Jack Antonoff iniciaron formalmente su proceso de divorcio el viernes 30 de octubre, después de separarse a principios de este año.

La pareja, que comenzó su relación sentimental en 2021 y contrajo matrimonio en agosto de 2023, tomó la decisión de poner fin a su unión tras casi tres años de matrimonio, según informó una fuente cercana a ambos a la revista People.

PUBLICIDAD

De acuerdo con la publicación, los trámites fueron presentados de manera conjunta y corresponden a un divorcio de mutuo acuerdo.

La fuente explicó que, aunque las leyes del estado de Nueva York exigen que en los documentos se identifique a una parte demandante y otra demandada, esto no significa que exista un conflicto legal entre los involucrados. Asimismo, aclaró que “esta es una decisión mutua”.

La misma persona indicó que, aunque la relación sentimental llegó a su fin, ambos mantienen un vínculo de afecto y respeto.

Margaret Qualley y Jack Antonoff terminaron su matrimonio con respeto. (Composición/REUTERS/REUTERS)

“Comparten una profunda afinidad y amor el uno por el otro y, aunque su relación romántica está terminando, definitivamente serán amigos de por vida”, comentó.

PUBLICIDAD

La separación se dio a conocer inicialmente el 8 de julio, cuando People publicó información sobre el distanciamiento de la pareja.

Dos días después, un representante de Margaret Qualley confirmó la ruptura y rechazó las versiones que circulaban en medios de comunicación sobre los motivos de la separación.

“Las versiones que circulan en la prensa sobre Margaret y Jack son categóricamente falsas. No hay problemas de confianza. No hubo infidelidad ni nada que estuviera fuera del respeto y la colaboración que existían en esta relación”, señaló.

El comunicado también hizo referencia al vínculo que ambos conservaban pese a la ruptura y solicitó respeto a su privacidad.

La fuente aseguró que Margaret Qualley y Jack Antonoff no terminaron por alguna infidelidad. (REUTERS)

“Se tienen un profundo amor y cariño. En este matrimonio solo hay dos personas, y las fuentes que están hablando con la prensa y haciendo comentarios sobre su relación no son personas que los conozcan. Por favor, respeten su privacidad”, añadió.

PUBLICIDAD

En los meses posteriores a la separación, Jack Antonoff también habló sobre la manera en que ha enfrentado el fin de su relación a través de la música.

En una entrevista reciente con The Guardian, el productor explicó cómo ha sido interpretar en directo canciones inspiradas en su historia con la estrella de Hollywood.

En mayo, su banda Bleachers publicó el álbum Everyone for Ten Minutes, que incluye varias composiciones relacionadas con la relación de ambos.

Jack Antonoff escribió varias canciones basadas en su relación con Margaret Qualley. (Instagram)

El músico reconoció que, tras la ruptura, llegó a considerar modificar el repertorio de sus presentaciones para evitar interpretar algunas de esas canciones.

“Las canciones que escribí recientemente, obviamente, me hicieron preocuparme mucho por esta situación en particular. Lo pensé durante mucho tiempo y me pregunté: ‘¿Y si cambio la lista de canciones?’“, explicó.

PUBLICIDAD

Y añadió: “Pero, en el fondo, hubo un consenso absoluto que me dijo: ‘No, este es el acuerdo. El acuerdo que tengo con mi público es que voy a contarles honestamente cómo me siento y voy a asumir el riesgo de tener que defenderlo para siempre’”.

Por si fuera poco, Antonoff agregó que no siente vergüenza por las canciones que escribió durante su relación y que considera importante mantenerlas en su repertorio.

Jack Antonoff aseguró que no se averguenza de las canciones que escribió sobre Margaret Qualley. REUTERS/Andrew Kelly

“Mi vida ha estado dedicada a hacer imposible que pueda reescribir el pasado, porque estoy ahí, cantando sobre cómo me sentía durante los buenos momentos, así que, cuando llegan los malos, no puedo mirarme al espejo y fingir que esos momentos nunca existieron”, declaró.

PUBLICIDAD

El músico concluyó que prefiere atravesar determinadas experiencias de manera pública antes que intentar evitarlas en privado.