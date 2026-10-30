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Noah Wyle revela que Eddie Murphy lo insultó cuando solo tenía 9 años

El actor contó que se acercó a Murphy para pedirle un autógrafo, pero recibió una respuesta que lo marcó de por vida

Noah Wyle recuerda cómo Eddie Murphy le negó un autógrafo durante su infancia.
Noah Wyle recuerda cómo Eddie Murphy le negó un autógrafo durante su infancia.
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Noah Wyle, ganador del premio Emmy por su participación en la serie The Pitt, recordó un encuentro que tuvo con Eddie Murphy cuando tenía nueve años y explicó que aquella experiencia influyó en su decisión de firmar autógrafos a los niños que se acercan a él.

Durante una conversación con Amy Poehler en el pódcast Good Hang, el intérprete relató que conoció a Murphy cuando era pequeño y se acercó para pedirle un autógrafo, pero la respuesta que recibió no fue la que esperaba.

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“Conocí a Eddie una vez, cuando era niño. Le pedí un autógrafo y le dije: ‘Me gustas mucho en SNL’. Y él me respondió: ‘¿Qué haces despierto a estas horas?’. Yo le pregunté: ‘¿Me puedes dar tu autógrafo?’. Y él me dijo: ‘Jódete, hombre’”, recordó.

Noah Wyle explicó que ese episodio permaneció en su memoria y que, desde entonces, adoptó la costumbre de atender las solicitudes de los niños que buscan su firma.

Al hablar sobre la anécdota, señaló que procura responder de manera inmediata cuando un menor se acerca a pedirle un autógrafo. “Siempre firmo autógrafos. Cada vez que un niño de nueve años necesita uno de mí, se lo firmo rapidísimo”, afirmó.

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Noah Wyle aseguró que debido a su mala experiencia jamás niega un autógrafo. (REUTERS/Daniel Cole)
Noah Wyle aseguró que debido a su mala experiencia jamás niega un autógrafo. (REUTERS/Daniel Cole)

El recuerdo también se convirtió en una historia recurrente dentro de su familia. Wyle contó que suele relatar el episodio en casa y que sus hijos conocen la anécdota.

Incluso, uno de ellos decidió utilizarla para prepararle un regalo de cumpleaños. El año pasado, cuando su hija de 10 años buscaba qué obsequiarle, decidió imprimir una fotografía de Eddie Murphy y escribir una dedicatoria como si hubiera sido firmada por el comediante.

El mensaje decía: “Querido Noah, eres un gran chico. Eddie Murphy”. La niña escribió incorrectamente el nombre del actor, pero el detalle terminó convirtiéndose en un recuerdo especial para Noah Wyle, quien conserva la imagen enmarcada en su oficina.

“Y la tengo enmarcada en mi oficina. Es el mejor regalo, porque mi hija de 10 años pensó: ‘¿Sabes qué?’. Y después se le ocurrió la historia. Me dijo: ‘Papá, nunca vas a creer a quién vimos ayer tu mamá y yo. A Eddie Murphy. Y conseguimos lo que siempre has querido: ¡su autógrafo!’”, relató.

La hija de Noah Wyle le llevó una foto falsamente autografiada por Eddie Murphy. (REUTERS/Daniel Cole)
La hija de Noah Wyle le llevó una foto falsamente autografiada por Eddie Murphy. (REUTERS/Daniel Cole)

La conversación tuvo lugar después de que Wyle recibiera un nuevo reconocimiento por su trabajo en televisión.

El actor ganó su segundo premio Emmy el mes pasado por interpretar al doctor Robby en The Pitt, producción de HBO que sigue las actividades y los desafíos del personal médico en un hospital.

A lo largo de su trayectoria, el artista también participó en ER, serie médica en la que compartió créditos con Julianna Margulies.

Aunque nunca ha sido presentador de Saturday Night Live, tuvo una aparición en un episodio emitido en el año 2000, conducido precisamente por su entonces compañera de reparto.

Además, el actor fue elegido por la revista People como el Hombre Más Sexy del Mundo de 2026. De hecho, reveló que sus hijos reaccionaron con una mezcla de escepticismo, sarcasmo y advertencias.

Hombre de barba con chaqueta vaquera y reloj de pulsera frente a un paisaje natural, con el logotipo de la revista People
Noah Wyle fue nombrado por la revista People como el hombre vivo más sexy del mundo. (Instagram/@people)

“Mi hijo es súper práctico. Me dijo: ‘Oh, esto va a hacer mi vida mucho más difícil ahora. Pero está bien, papá. Aunque también, ya sabes, invitas a muchos haters’”, contó sobre la reacción de Owen, su primogénito de 23 años, fruto de su matrimonio anterior con Tracy Warbin.

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