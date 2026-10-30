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Franco Colapinto se animó a otro deporte, reveló el plan de Alpine para 2027 y quién es su único amigo en la Fórmula 1

El piloto argentino detalló las relaciones con sus colegas y contó con quiénes tiene más llegada. Además, habló de la decisión de su equipo de cortar el desarrollo del auto de este año

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*Colapinto revela con qué pilotos se lleva mejor

Franco Colapinto admitió que Sergio “Checo” Pérez es el único piloto al que considera un amigo dentro de la parrilla de la Fórmula 1, aunque mantiene una relación cordial con la mayoría de sus rivales. El piloto argentino de Alpine también confirmó que la escudería francesa dejó de desarrollar el monoplaza de la temporada 2026 para concentrar todos sus recursos en el auto de 2027.

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Con el único que soy amigo es con Checo”, declaró Colapinto en diálogo con ESPN al referirse a sus vínculos dentro de la categoría. El piloto, de 23 años se tomó un tiempo para responder si se lleva bien con todos sus colegas y luego explicó que existe trato de respeto y buena relación, pero remarcó una distinción clara: “En la pista es otra cosa”.

Colapinto detalló que mantiene conversaciones frecuentes con Fernando Alonso, Max Verstappen, Lewis Hamilton y Kimi Antonelli. También destaca que, pese a su jerarquía dentro de la historia del deporte, se muestran accesibles con los corredores más jóvenes.

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*Colapinto confirma que no habrá más desarrollo en 2026

“Son muy cercanos también a los pilotos rookies y, cuando querés ir a hablarles, preguntarles algo, siempre te dan una mano”, señaló el argentino. Agregó que esa cercanía le permitió conocer a esos referentes desde un costado distinto al estrictamente profesional, algo que calificó como “bastante único” para alguien que creció viendo correr a esos mismos pilotos.

La relación con Checo Pérez tiene una raíz anterior a la llegada de Colapinto a la F1. El corredor bonaerense contó que de niño seguía al mexicano como si fuera su propio representante en la categoría, ante la ausencia de un piloto argentino en la grilla. “Era nuestro piloto también porque era el latino, era el más cercano a nosotros y no teníamos un piloto argentino que bancar”, explicó.

En paralelo a sus definiciones sobre vínculos personales, el pilarense confirmó que Alpine tomó la decisión de interrumpir las mejoras al monoplaza de la temporada actual. “Estamos enfocando el auto en el desarrollo para el 27. Este año ya no lo vamos a seguir mejorando”, precisó el piloto.

Franco Colapinto jugó al beisbol en la previa al Gran Premio de México de Fórmula 1

El argentino explicó que el equipo ya trabaja en ideas orientadas a dar un salto de rendimiento de cara al próximo campeonato, que coincide con un cambio de reglamento técnico en la categoría. “Hay un par de ideas para dar un salto y hay gente que está pensando y está yendo en una buena dirección”, afirmó.

Colapinto describió el período actual como una carrera de desarrollo entre las escuderías, en la que la velocidad para encontrar mejoras de rendimiento resulta determinante antes del inicio de la temporada 2027. “Es clave hacerlo”, sostuvo, y agregó que su rol será colaborar con el equipo para lograr ese avance respecto del paquete técnico actual.

Aunque no todo fue focalizado en la competición y Franco se mostró con su compañero de equipo, Pierre Gasly, jugando al béisbol en lo que fue la práctica de un nuevo deporte. Fue de la mano de representantes del equipo local de dicha disciplina Los Diablos Rojos. Las imágenes fueron difundidas por la escudería francesa en sus redes sociales.

La definición de Alpine se produce en medio de una racha negativa de resultados para la escudería, con cuatro carreras consecutivas sin sumar puntos y abandonos en cuatro de las últimas cinco carreras.

Franco Colapinto ocupa el duodécimo lugar del campeonato de pilotos con 27 puntos y un sexto puesto como mejor resultado de la temporada conseguido en Canadá, que fue su posición más destacada en la F1 desde su debut el 1 de septiembre de 2024 con Williams.

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