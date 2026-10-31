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Julieta Prandi compartió las fotos de su escapada a Río de Janeiro tras su separación de Emanuel Ortega

La fecha estaba pensada para convertirse en su luna de miel con su expareja, sin embargo, a 27 días de haber pasado por el registro civil le pusieron punto final a la relación

La conductora abrió el álbum de fotos de la luna de miel que no fue (Video: Instagram)
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Las fechas que Julieta Prandi había reservado para su luna de miel con Emanuel Ortega terminaron convirtiéndose en un viaje a Río de Janeiro con su amigo Sebastián Waizer. La conductora publicó en sus redes sociales una serie de fotografías de esa estadía en la ciudad brasileña, a la que fue luego de separarse del cantante tras 27 días de haberse casado por civil y tras seis años de relación.

Las fotografías que la conductora publicó en sus redes sociales muestran distintos momentos de esa estadía en la ciudad brasileña: playas, atardeceres sobre la bahía, rincones del paseo costero y escenas cotidianas que componen una crónica visual de los días que pasó allí. El viaje había sido reservado originalmente para la luna de miel con Ortega, plan que nunca se concretó.

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Prandi eligió hacer ese recorrido acompañada por Waizer, a quien describió como uno de sus grandes amigos. Una de las imágenes la muestra en la playa con el pelo suelto y el brazo levantado, mientras al fondo se distinguen la arena, parte del perfil urbano y un cielo con nubes grises. Otra captura un atardecer sobre la bahía, con los morros de Río de Janeiro recortados contra un cielo que va del naranja al violeta, y sombrillas de colores distribuidas sobre la arena.

Una mujer con un auricular blanco permanece sentada en la arena junto a una mochila y una botella de agua, con montañas y edificios al fondo
"En algún ricon del mundo, siempre existe Río", escribió en el pie de la publicación
Julieta Prandi y un hombre con barba posan en primer plano con prendas de tono beige frente a una tela con formas de colores
Julieta junto a Sebastián
Un plato con carne asada, papas fritas, arroz verde y farofa sobre una mesa de madera, con un cartel publicitario y una playa de fondo
Carne, papas fritas, arroz y farofa fueron los elegidos de Julieta

El registro también incluye detalles gastronómicos y urbanos propios de la ciudad: el paquete de un biscoito de polvilho de la marca Globo —producto clásico de la panadería carioca— sostenido frente a la playa; un plato de carne, papas fritas, arroz con hierbas y farofa servido en una mesa junto al mar, con el cartel de un bar llamado Lost in Rio visible en el encuadre; y el característico piso de mosaicos en blanco y negro del paseo costero, bordeado por árboles alineados.

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En otra toma, Prandi aparece de espaldas caminando por una vereda con una camiseta amarilla de la selección brasileña con el número 10 y el nombre Ronaldinho, mientras un taxi típico de la ciudad pasa a su lado. Una selfie la muestra junto a Waizer, ambos sonriendo, con un fondo de tela estampada en tonos cálidos y rosados. En otra fotografía, aparece de perfil con auriculares inalámbricos, mirando hacia el horizonte bajo un cielo encapotado, con los morros visibles a la distancia.

La última imagen compartida muestra un atardecer con una palmera en primer plano y varias personas caminando sobre el paseo de piedra frente al mar, mientras el cielo se tiñe de naranja y rojo detrás de los morros. Fue en el pie de foto de esa publicación donde la conductora escribió el mensaje que acompañó toda la serie: “Y en algún rincón del mundo, siempre existe Río. Obrigado Brasil. Gracias amigo por estar siempre a mi lado Sebastián Waizer”.

Sombrillas de colores, reposeras y personas en una playa de arena frente al mar, con islas montañosas al fondo bajo un cielo nublado
La playa que eligó Prandi para descansar junto a su amigo
Una mujer camina por una acera empedrada con una camiseta amarilla de Ronaldinho, junto a un taxi amarillo con franja azul y edificios
El look sencillo que eligió la conductora para caminar por las calles de Río
Una mujer con buzo gris y cabello rubio sentada en una playa de arena clara, bajo un cielo nublado y con personas a la distancia
Julieta eligió alejarse unos días luego de anunciar la separación (Instagram)

Waizer, por su parte, replicó esa publicación en sus propias redes. En su historia de Instagram reposteó la foto del atardecer en la playa con los morros de Río de Janeiro de fondo y, sobre la imagen —que ya incluía el mensaje original de Prandi—, añadió su propia respuesta: “En esta y en todas las vidas que existan”.

A su regreso a la Argentina, conversó con LAM (América TV) en una nota a corazón abierto en la que se sinceró sobre la ruptura. “Estoy triste. Así”, fueron sus primeras palabras cuando el cronista de LAM quiso saber cómo se encontraba y comenzaba a relatar el viaje que realizó a Río de Janeiro que empezó siendo una luna de miel con el cantante.

“En realidad era parte de nuestro plan porque yo me iba de luna de miel y también me había tomado vacaciones que en el año no me las tomé, así que tenía guardados estos días y dejé todo grabado en la radio. El plan era irme y con todo lo que pasó, necesité unos días para encontrarme. Ya tenía los días tomados. Tenía mis vacaciones que era mi luna de miel”, se lamentó. “En esa luna de miel que iba a ser más larga me tomé una semana para mí”, aclaró. “Mi amigo Sebas se pudo quedar tres días y después me quedé sola”, señaló.

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