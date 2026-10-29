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Murió Patrick Stewart, eterno Capitán Jean-Luc Picard en ‘Star Trek’ y Charles Xavier en ‘X-Men’

El intérprete británico falleció a los 86 años. Deja un amplio legado en el cine y el teatro

Patrick Stewart
Patrick Stewart había grabado escenas para 'Avengers: Doomsday', trabajo que se estrenará en forma póstuma (REUTERS/Hannah McKay)
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El actor Patrick Stewart, conocido por interpretar al capitán Jean-Luc Picard en Star Trek: The Next Generation y por su participación en X-Men, murió a los 86 años el miércoles en su casa de Los Ángeles, informó The Hollywood Reporter. Había estado luchando contra el Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy, describió su representante en un comunicado enviado a la prensa.

“Anunciamos con gran pesar el fallecimiento de Sir Patrick Stewart el día de ayer en su hogar de Los Ángeles, bajo el tierno cuidado de su amada esposa Sunny, tras un breve y conmovedor proceso con la enfermedad de Alzheimer y la demencia con cuerpos de Lewy”, detalla el texto compartido por Deadline.

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“Estuvo cobijado por el cálido abrazo de su familia y amigos, rodeado de música en vivo, oraciones, lágrimas, risas y ese tipo de profunda emoción que solo él podía inspirar después de una vida de entrega a todos nosotros. Siempre guardaremos en el corazón la tranquilidad y la reflexión reflejadas en su rostro, un recordatorio eterno de su gracia invencible”.

Patrick Stewart. Charles Xavier. X-Men. (20th Century FOX)
Patrick Stewart como Charles Xavier, uno de sus personajes más icónicos (20th Century FOX)(20th Century FOX)

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