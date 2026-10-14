El dato revelador de las obras en el Autódromo de Buenos Aires y por qué el GP de Ruanda no afecta la posible vuelta de la F1

Obras de repavimentación en el Autódromo de Buenos Aires

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Continúan las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez y se terminó de probar el asfalto definitivo de la pista, un paso clave dentro de una renovación integral que supera el 60% de avance y que busca dejar el circuito porteño listo para recibir, del 9 al 11 de abril del año próximo, al MotoGP, con la aspiración puesta además en el regreso de la Fórmula 1 a la Argentina.

Los trabajos se concentran en 120 metros del sobreancho de la tercera curva del flamante circuito, en el sector de las vías de escape. Allí se realizaron pruebas con las máquinas para evaluar el tipo de asfalto, la calibración de los equipos y la coordinación entre operadores, bajo la supervisión de Tilke Engineers & Architects, firma de ingeniería y arquitectura especializada en diseño de circuitos de competición, responsable del trazado de numerosas pistas de F1 en el mundo. La compañía envió un especialista a Buenos Aires para seguir de cerca la colocación del asfalto y asesorar al equipo de Autopistas Urbanas (AUSA), encargado de la ejecución de la obra.

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La aplicación se realizó con la mezcla homologada para la primera capa asfáltica, identificada como AM3-AC19, de ocho centímetros de espesor. El procedimiento se ejecutó de manera simultánea con tres equipos de transferencia o feeders, tres terminadoras y seis rodillos compactadores. Esa combinación de maquinaria permite anticipar el comportamiento del material antes de extenderlo sobre el resto del trazado, en una obra que apunta a convertir al autódromo en el más moderno de la región.

Infobae pudo saber que se empleará un total de 43.000 toneladas de asfalto para pavimentar toda la pista y sobreanchos. El dato demuestra la magnitud de la obra que se lleva a cabo en el predio más grande de la Ciudad, que es superior a las 200 hectáreas.

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Se hizo la prueba del asfalto en el Autódromo de Buenos Aires (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

El circuito ya exhibe su configuración final, que incluye una nueva horquilla proyectada para eventuales competencias de F1. Esa curva se construyó en el espacio que antes ocupaban una tribuna y el kartódromo del predio. En paralelo, avanza la construcción de un túnel a la altura de la curva 1, que vinculará la avenida Roca con los boxes y modificará la circulación interna del autódromo.

Respecto de las negociaciones para repatriar a la Máxima ausente desde el 12 de abril de 1998, el día que Michael Schumacher ganó con la Ferrari, este medio pudo saber que todo sigue su curso. El Gobierno porteño trabaja para tener el evento que se llamará Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires, al igual que la fecha del Campeonato Mundial de Motociclismo de Velocidad, con su categoría reina, el MotoGP, y las promocionales, Moto2 y Moto3.

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La confirmación de Ruanda en un contrato por diez años a partir de 2030 no afecta la gestión argentina porque se trata de dos negociaciones diferentes. La nación africana comenzó su proyecto hace cuatro años, más allá de que aún no comenzó con la construcción del futuro autódromo a 40 kilómetros de la capital, Kigali. Además, Buenos Aires apunta a ingresar antes en el calendario. En un marco normal, no se concretaría hasta 2029 debido a que los próximos contratos que se vencerán serán en 2028, con México, Singapur y Portugal. Otro punto a favor de Argentina es la posibilidad de ocupar una plaza en caso de que el conflicto de Medio Oriente continúe. Aunque todo quedará supeditado a lo que ocurra con la fecha del MotoGP, que será una prueba de fuego para la Ciudad.

En lo institucional, el apoyo es incondicional. Así lo remarcó el presidente de la Federación Internacional del Automóvil (FIA), Mohammed Ben Sulayem, en el congreso que la entidad rectora hizo en Buenos Aires el mes pasado. Incluso, Infobae pudo saber que el ex piloto emiratí, durante su estadía en Argentina, habría levantado el teléfono para ver la posibilidad de agregar una fecha y que la F1 corra en Buenos Aires en 2027 más allá de lo que ocurra en Medio Oriente. Todo quedó en buenas intenciones de Ben Sulayem, pero el panorama se potencia por el furor generado ante la presencia de Franco Colapinto en la F1.

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La primera capa asfáltica se denomina AM3-AC19 (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

No obstante, cabe aclarar que las negociaciones se llevan a cabo con Formula One Management (FOM), la empresa a cargo de los derechos comerciales de la F1. Ese trabajo está a cargo de la Ciudad y del promotor local, el Grupo OSD a cargo del ex piloto del Rally Dakar, Orly Terranova. Se trata de una empresa de gran experiencia en eventos internacionales del deporte motor y logró recuperar el MotoGP en 2014 cuando se corrió en Termas de Río Hondo, y del Mundial de Superbike, en El Villicum de San Juan. Ambos fueron autódromos nuevos.

Volviendo a los trabajos en el Coliseo porteño, la infraestructura de boxes y garajes también sigue en obra, con estructuras que ganan altura para adaptarse a las exigencias operativas de competencias internacionales. El MotoGP regresará a la Argentina después de 28 años, y las entradas para la fecha de abril ya se comercializan en el sitio oficial de venta.

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La transformación del predio contempla la renovación de los accesos existentes y la incorporación de dos nuevos ingresos: uno sobre la avenida 27 de Febrero, en el sector del talud, y otro sobre avenida Roca al 5900, junto a una escuela. Ambos tendrán muros de ladrillos macizos, revestimientos y estructuras metálicas con la numeración de cada entrada, además de portones y pórticos destinados a señalización y publicidad.

A esto se suma la reconstrucción integral del cerco perimetral. El actual alambrado será reemplazado en la mayor parte del predio por un sistema rígido de hormigón, que combinará sectores premoldeados permeables con bloques de hormigón de tres metros de altura libre. El límite con el parque Ribera Sur será el único tramo que conservará el alambrado original.

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Los trabajos en el asfalto se hicieron en la zona nueva del predio del Autódromo (Crédito: Gentileza Prensa GCBA)

El plan de obras incluye la construcción de cinco nuevas estructuras de hormigón premoldeado, distribuidas en distintos puntos del circuito, con longitudes de 95, 90, 55, 50 y 50 metros respectivamente, además de la puesta en valor de las tribunas ya existentes. El objetivo es ampliar la capacidad del autódromo para competencias nacionales e internacionales de mayor convocatoria.

La intervención también modificará el modo en que el público accede a las tribunas actuales. La reubicación de la calle de servicio frente a las gradas permitirá que el ingreso de los espectadores deje de hacerse por el frente y pase a realizarse por los laterales, para lo cual se construirán nuevas escaleras, rampas, descansos y barandas.

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Las tribunas existentes serán sometidas, además, a estudios y evaluaciones estructurales que determinarán el estado de cada una y las intervenciones necesarias. El proyecto prevé también su pintura integral y el retiro, la limpieza y la reinstalación de los asientos, con el reemplazo de las butacas deterioradas.

Con un presupuesto estimado en 150 millones de dólares, las obras en el Autódromo de la Ciudad de Buenos Aires Oscar y Juan Gálvez avanzan a paso firme. Se trata del cambio estructural más importante en la historia del escenario inaugurado el 9 de marzo de 1952. Se merece celebrar sus 75 años vestido de gala y será con el retorno de las fechas internacionales.

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