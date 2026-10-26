La respuesta de Franco Colapinto tras la burla del presentador británico que invitó Alpine al Gran Premio de EEUU de la F1: "No tiene nada que ver"

El presentador británico aseguró que le pondría una penalización al piloto por ser argentino

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Franco Colapinto volvió a tener problemas en su Alpine tras un toque y tuvo que abandonar el Gran Premio de los Estados Unidos. Después de la carrera en el Circuito de las Américas en Austin, el piloto argentino le respondió a Jeremy Clarkson y aclaró que los dichos del británico no representan a Alpine.

La escudería había respaldado a Colapinto y se había desmarcado de las declaraciones de su invitado, el polémico presentador británico, al afirmar que no coincidían con los valores de respeto y amabilidad del equipo. Alpine también sostuvo: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”.

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Clarkson había dicho durante una entrevista con Sky Sports F1 que Colapinto tenía una penalización “por ser argentino” y que él le impondría otra por ese motivo. Consultado sobre el episodio, el argentino explicó que el británico habló por su cuenta y que sus comentarios no estaban relacionados con la escudería.

“Por supuesto, no tiene nada que ver con el equipo. Dio una entrevista por su cuenta, no es algo relacionado con el equipo”, afirmó Colapinto ante los medios tras la carrera, entre los que se encontraba el sitio especializado Motorsport.

El oriundo de Pilar también dijo que no conoce realmente a Clarkson y que no siguió en detalle sus declaraciones. “Creo que siempre ha sido un poco de hacer bromas. No lo conozco realmente, pero eso me dijeron. No vi demasiado de lo que dijo, pero escuché que Jamie (Campbell-Walter) publicó algo en las redes sociales”, explicó.

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Franco Colapinto y Jeremy Clarkson

Colapinto pidió que la lucha contra los mensajes de odio no dependa únicamente de él. “Supongo que hay que intentar centrarnos en nosotros mismos. Yo intento mejorar la situación, por supuesto, pero hace falta la ayuda de mucha gente, no solo la mía”, sostuvo. “Veremos cómo termina todo, pero sí, no es lo mejor, supongo”, agregó.

Todo comenzó cuando Clarkson apuntó contra el número 43 de la grilla de la F1 en la antesala de la carrera. “A Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”, dijo en diálogo con la TV británica. Acto seguido, la escudería envió un mensaje en un grupo de comunicación interna que tiene para desligarse de esos dichos.

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“Desde el equipo Alpine somos conscientes de los comentarios realizados por un invitado del equipo en una reciente entrevista televisiva en Austin. Queremos reiterar que se trata de una opinión personal que no se alinea con los valores del equipo, los cuales promueven la amabilidad y el respeto”, manifestaron desde el equipo con sede en Enstone. A continuación, emitieron su respaldo para el pilarense: “Franco es nuestro piloto y tiene todo nuestro apoyo”, señaló el equipo con sede en Enstone.

Por su parte, y como mencionó el propio Colapinto, uno de sus mánagers también dejó en claro su postura. “Los comentarios de Jeremy Clarkson sobre la nacionalidad de Franco fueron completamente inaceptables. No hay lugar para observaciones como esta en la Fórmula 1, independientemente de quién las haga o si se pretendían como una broma”, escribió.

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“Hemos trabajado duro para promover el respeto y poner fin a la hostilidad y el abuso. Ese respeto debe ser mutuo. No podemos pedirle a nadie que se comporte de manera responsable mientras aceptamos comentarios como estos de figuras prominentes que visitan nuestro deporte. Franco y sus seguidores merecen algo mejor que esto. No permitamos que esto deshaga el progreso que hemos logrado y elevémonos por encima de los comentarios maliciosos”, completó su mensaje en X (antes Twitter).

Colapinto volvió a abandonar por fallas en su Alpine

Durante los años 90, el conductor británico se hizo famoso gracias al programa Top Gear y adquirió proyección internacional a partir de 2002, cuando fue relanzado junto con Richard Hammond y James May bajo un formato basado en desafíos extremos, viajes por distintos continentes y escenas de comedia. La emisión llegó a más de 200 países y reunió cientos de millones de espectadores semanales. Sin embargo, los comentarios despectivos sobre colectivos sociales y culturas de otros países derivaron en quejas formales de diplomáticos y organizaciones de distintas nacionalidades.

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En octubre de 2014, la producción viajó a la Patagonia argentina para grabar un especial que debía recorrer la ruta nacional 40 entre Bariloche y Ushuaia. Clarkson conducía un Porsche 928 con la patente H982 FKL, mientras Hammond y May manejaban un Ford Mustang y un Lotus Esprit.

La combinación de la placa fue interpretada por vecinos y agrupaciones locales como una referencia al conflicto bélico de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido. La letra H y el número 982 fueron asociados al año de la guerra, mientras que FKL fue leído como una abreviatura de Falklands, el nombre británico de las islas Malvinas.

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La llegada de la caravana a Ushuaia elevó la tensión. Excombatientes instalaron una guardia frente al hotel donde se alojaba el equipo de producción, según recordó BBC después del episodio, y las autoridades de Río Grande declararon personas no gratas a los integrantes del ciclo, que tuvieron que dejar la Argentina por el conflicto.