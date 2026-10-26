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Las lágrimas de La Joaqui al descubrir la fiesta sorpresa de Halloween que le organizó Tiago PZK por su cumpleaños

El cantante mantuvo en secreto la celebración temática para su novia y la recibió junto a sus seres queridos. Al entrar al lugar, la artista no pudo contener el llanto

La cantante se emocionó hasta las lágrimas, abrazó a su pareja y selló el momento con un beso (Video: Instagram)

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La Joaqui celebró sus 31 años con una fiesta sorpresa organizada por Tiago PZK, quien preparó en secreto una reunión con estética de Halloween, familiares, amigos y las hijas de la cantante. La artista se emocionó hasta las lágrimas al ingresar al lugar y descubrir la decoración que había armado su pareja.

El festejo se realizó el domingo 25 de octubre, fecha en la que la cantante, cuyo nombre es Joaquina Lerena de la Riva, cumplió 31 años. Las imágenes difundidas en redes sociales mostraron el momento en que llegó al encuentro, se encontró con los invitados y abrazó a Tiago PZK.

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La Joaqui cumplió años y tuvo un festejo sorpresa organizado por su pareja Tiago PZK (Video: Instagram)

Los videos fueron grabados por Alberee, amiga de la artista, y registraron la reacción de La Joaqui ante la sorpresa. Entre gritos, abrazos y aplausos, la intérprete rompió en llanto mientras sus seres cercanos la acompañaban.

Después de la llegada de la cumpleañera, los invitados se reunieron para cantar el “feliz cumpleaños” con una versión de cumbia. La artista sopló las velitas acompañada por sus hijas, familiares y amistades de su círculo más cercano.

Una fiesta con Halloween, Día de los Muertos y referencias a Tim Burton

El festejo estuvo repleto de un cotillón ambientado para la ocasión de Halloween (Video: Instagram)

La ambientación utilizó una paleta de blanco y negro, con un arco de globos, calaveras y elementos asociados a Halloween. También hubo referencias a El extraño mundo de Jack, la película de animación dirigida por Henry Selick y producida por Tim Burton.

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Los invitados siguieron el código de disfraces de la fiesta. La propuesta visual combinó figuras propias de Halloween con detalles inspirados en el Día de los Muertos, una tradición mexicana que había estado presente en otra salida reciente de la pareja.

La Joaqui cumplió años. y hubo festejo sorpresa
La artista sopló las velitas acompañada por sus hijas, familiares y amistades de su círculo íntimo

Para la ocasión, La Joaqui eligió un corset blanco, una falda negra, medias de red oscuras y una campera de cuero. El vestuario completó la estética gótica de la noche. Tiago PZK, en tanto, asistió vestido completamente de negro.

Las imágenes también mostraron un beso entre ambos, uno de los momentos que circuló con mayor fuerza entre las publicaciones de fanáticos y cuentas dedicadas a la música urbana.

El polémico comienzo del romance entre La Joaqui y Tiago PZK

La Joaqui cumplió años. y hubo festejo sorpresa
La cantante eligió un look gótico con corset blanco, falda negra, medias de red y campera de cuero

La relación entre La Joaqui y Tiago PZK comenzó a recibir atención pública luego de la ruptura de la cantante con Luck Ra. Las primeras apariciones de los artistas alimentaron las especulaciones, aunque la confirmación llegó de manera gradual.

A mediados de septiembre, Vanesa Aranda, madre del fallecido músico El Noba, compartió imágenes de una cena en Florencio Varela. En esa publicación se refirió a Tiago PZK como su “nuevo yerno”, en alusión a su cercanía con La Joaqui.

Cabe recordar que la cantante conserva un vínculo estrecho con la familia de El Noba, quien murió en 2022 tras un accidente de moto. Ambos habían sido amigos y compartieron la canción “Butakera”, una de las colaboraciones que mantuvo vigente la relación artística entre los dos intérpretes.

La Joaqui cumplió años. y hubo festejo sorpresa
El beso entre La Joaqui y Tiago PZK coronó la fiesta que tuvo como eje la estética de Halloween

El 27 de septiembre, Tiago PZK publicó una imagen en sus historias de Instagram en la que aparecía tomado de la mano con La Joaqui. Más tarde, ante cámaras en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, aseguró que conoce a la cantante desde hace tiempo y rechazó las acusaciones de haber traicionado a Luck Ra.

Antes de la fiesta, los artistas habían tenido su primera aparición en una alfombra roja como pareja. Ocurrió durante un evento por el Día de los Muertos organizado por Vogue en el Antiguo Colegio de San Ildefonso, en Ciudad de México.

Ambos construyeron sus vestuarios a partir de una referencia concreta: la pintura Desnudo con alcatraces, del muralista mexicano Diego Rivera. La Joaqui y Tiago PZK posaron juntos ante los fotógrafos y hablaron de la inspiración detrás de sus looks.

La gala reunió a figuras internacionales, entre ellas Jessica Alba y Sebastián Yatra, y combinó propuestas de moda con referencias a las tradiciones mexicanas. Pocos días después de esa aparición pública, el cumpleaños de La Joaqui sumó otra postal de la pareja, esta vez en un entorno íntimo y rodeados por sus afectos.

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