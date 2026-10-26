El video revelador sobre el toque que dejó afuera a Franco Colapinto del GP de los Estados Unidos de Fórmula 1

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*Así fue el toque entre Colapinto y Linbland

Franco Colapinto llegó a su peor racha en la Fórmula 1 desde su debut el 1 de septiembre de 2024 con Williams. El piloto argentino abandonó en el Gran Premio de los Estados Unidos, y llegó a cuatro deserciones en las últimas cinco carreras. Este domingo lo perjudicó el toque con Arvid Linbland (Racing Bulls) en una maniobra que no quedó clara hasta el testimonio del propio piloto argentino de Alpine y luego un video que esclareció lo ocurrido.

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En el giro 25, Franco se defendió del competidor inglés que venía con neumáticos nuevos ya que el argentino aún no había efectuado su detención en los boxes. Al cumplir la siguiente vuelta, Colapinto se encontró con su compañero de equipo, Pierre Gasly, que estaba saliendo de boxes. Al llegar a la primera curva, el francés dobló por el sector interno, el bonaerense lo hizo por el medio y el británico por el externo y ahí se produjo el toque.

Fue una maniobra de carrera y que puede pasar. En el video expuesto por ESPN luego de la competencia quedó evidenciado lo ocurrido porque hasta ese momento solo habían cámaras a bordo. Incluso en un primer momento se entendió que hubo un trompo solo de parte de Franco, pero realidad se dio un contacto entre su monoplaza y el del inglés.

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Fue el toque entre los monoplazas que generó el trompo de Franco y su Alpine A526 quedó en sentido contrario y detenido por unos segundos. Ante ese retraso perdió su lugar ante Linbland y también con Esteban Ocon (Haas).

El momento del abandono de un piloto de Alpine en el garaje de Fórmula 1 (@AlpineF1Team)

Si bien Colapinto retomó la marcha, sufrió daños bastante significativos en el deflector lateral, lo que le hizo perder entre 15/20 puntos de carga aerodinámica. La merma lo afectó al argentino por cuanto su coche no tuvo la penetración del aire óptima y por eso se vio afectado en la resistencia al avance.

Cinco vueltas después del incidentes ingresó a boxes para cambiar sus neumáticos duros por los blandos. Regresó a pista y seis giros más tarde, ante el inconveniente en su monoplaza, recibió el llamado por radio desde su box y le ordenaron abandonar la carrera.

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¿Por que esa decisión? El Alpine era muy difícil de manejar y también ante la posible rotura completa del deflector y que sus partes queden en la pista, podría haber ocasionado un problema para otro competidor. La escudería francesa priorizó preservarlo a Franco ante una posible sanción más allá de las dificultades para poder seguir en carrera. Al momento de su deserción faltaban 18 vueltas.

Una vez que llegó a los boxes sus mecánicos ingresaron el A526 y Franco descendió de su monoposto. Se fue caminando hacia el sector interno de la zona de los boxes y no se sacó el casco, quizá ante la bronca por la situación. La intimidad del momento la reveló Alpine en un video que difundió en sus redes sociales. “Devastador. Un espectáculo que nunca quieres ver durante una carrera. Tras sufrir daños, Franco tuvo que retirarse del GP de los Estados Unidos”, escribió el team galo en dicho posteo.

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*El testimonio de Franco Colapinto

Luego de la competencia, Colapinto se refirió al abandono. “Una carrera dura y difícil. Muchos daños al final. Me toqué con Arvid (Linbland) y se dañó mucho el auto”, explicó.

“Fue un fin de semana duro con la penalización se iba a ser más complicado”, subrayó sobre el recargo de diez posiciones para la grilla de partida ante el cambio de unidad de control de electrónica este fin de semana (la cuarta de las tres que se permiten en la temporada).

“Triste por la carrera de hoy. Fue dura para ver si podíamos hacer algo distinto a los demás. No funcionó, mucho tráfico, quedé detrás de los Williams, no podía pasar, estaba bloqueando mucho en todos los frenajes y con el aire sucio fue muy complicado porque se recalentaron las gomas”, reconoció.

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Colapinto llegó llegó a su peor racha desde su estreno en la Máxima y superó los tres abandonos en cuatro Grandes Premios que sufrió en el tramo final del ejercicio 2024, cuando quedó afuera en San Pablo, Brasil, por un accidente; luego en Qatar por daños en su Williams por un toque de Esteban Ocon, y la deserción en Abu Dhabi por una falla mecánica.

La telemetría arrojó que Colapinto se ubicó en el tercer puesto entre los pilotos con mayor velocidad final durante la carrera en Austin (Crédito: Gentileza Formula.Timer)

En las últimas cuatro fechas de 2026 lleva cuatro abandonos en cinco carreras: su choque a su compañero Pierre Gasly en Azerbaiyán, se vio la merma en el almacenamiento de energía en la competencia Sprint en Singapur donde también quedó afuera el domingo por inconvenientes en la transmisión, y el mencionado problema de este domingo.

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Colapinto tendrá revancha pronto, ya que en cinco días volverá a salir a pista y será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, sede del Gran Premio de la Ciudad de México: “Hay que trabajar para México y hay que trabajar para revertir esta situación. Mucho DNF (no clasificado en carrera) últimamente de no tener ninguno a tener tres en cuatro carreras. Hay que cortar esta racha. Está siendo duro”.

La telemetría le entregó un consuelo para Colapinto y es que logró la segundad velocidad final más rápida de la carrera con 347 km/h. Quedó detrás de George Russell (Mercedes) y Fernando Alonso (Aston Martin), con 349 km/h.

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Más allá de la frustración por esta seguidilla de abandonos, Franco Colapinto intentará rápidamente revertir esta mala racha. El corredor bonaerense comenzará la mini gira latinoamericana con el objetivo de volver a la sumar de puntos tanto en México y en Brasil, donde volverá sentirse como “local” por los miles de argentinos que viajarán a alentarlo.