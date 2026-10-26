Amanda Seyfried revela por qué rechazó interpretar a Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’: “Esto no va a ser un éxito”

Seyfried reconoció que descartó la cinta de Marvel porque dudó del éxito en taquilla de una trama con un árbol y un mapache que hablaban.

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Amanda Seyfried rechazó el papel de Gamora en Guardianes de la Galaxia porque consideró que el personaje no era para ella, una decisión que mantuvo pese al desarrollo de la franquicia de Marvel, según Deadline. La nominada al Oscar explicó que tomó la determinación antes de que Zoe Saldaña asumiera el personaje.

Seyfried dijo que priorizó a la familia que planeaba formar y evitó un compromiso que la habría llevado durante largos periodos al tráiler de maquillaje. También señaló que no disfruta las escenas de acción, las alturas ni las producciones que dependen por completo de la actuación frente a elementos inexistentes.

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Amanda Seyfried rechazó el papel de Gamora en Guardians of the Galaxy para priorizar a su familia y evitar largas sesiones de maquillaje. (Instagram/mingey)

Durante una charla con SAG-AFTRA Foundation, la actriz recordó que descartó el proyecto porque no anticipó que funcionaría en taquilla. “En ese momento, rechazar Guardianes de la Galaxia me pareció una decisión muy obvia. Pensé: ‘Esto no va a ser un éxito. El árbol y el mapache están hablando entre ellos y todos están en el espacio’”, dijo Seyfried a SAG-AFTRA Foundation.

La intérprete también reconoció que su previsión sobre la película fue equivocada, aunque no cambió su postura sobre haber rechazado el papel. “Obviamente me equivoqué, pero no me arrepiento de esa decisión. La tomé por mí y por la familia que sabía que quería tener”, afirmó.

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Zoe Saldaña asumió a Gamora en tres películas de la franquicia

Zoe Saldaña interpretó a la asesina alienígena de piel verde junto a Chris Pratt, quien encarnó a Star-Lord, en Guardianes de la Galaxia de 2014. La actriz regresó para Guardians of the Galaxy Vol. 2 en 2017 y Guardians of the Galaxy Vol. 3 en 2023.

Saldaña también retomó al personaje en el especial de 2022 The Guardian of the Galaxy Holiday Special. Gamora apareció además en Avengers: Infinity War de 2018 y Avengers: Endgame de 2019.

Saldaña habría recibido un pago de USD 100,000 por la primera entrega y de USD 2 millones por el tercer volumen de la saga. (REUTERS/Hannah McKay/Archivo)

Saldaña habría cobrado 100,000 dólares por interpretar a Gamora en la primera película, según International Business Times, que precisó que no pudo verificar de forma independiente la cifra publicada previamente por The Things y el diario Marca.

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Para Guardians of the Galaxy Vol. 3, diversos reportes calculan su pago en 2 millones de dólares. Las cantidades no incluyen sus apariciones como Gamora en las películas de Avengers.

El reto de convertirse en Gamora

Para encarnar a Gamora, Zoe Saldaña llegaba al set a las 5:00 de la mañana y pasaba hasta cinco horas entre maquillaje y prótesis. “Es lo más difícil que James Gunn me ha pedido hacer”, dijo la actriz a ELLE durante la promoción de Guardianes de la Galaxia Vol. 2.

Saldaña explicó que debía permanecer inmóvil y, en ocasiones, mantener los ojos cerrados porque la pintura podía arderle o los productos pesados lastimarle los ojos. Describió el proceso como “agotador y muy exigente” y dijo que le enseñó paciencia.

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La actriz comenzaba su jornada a las 5:00 de la mañana para someterse a sesiones de maquillaje de hasta cinco horas.

La transformación incluía una prótesis de silicón en la frente y dos piezas en las mejillas. El equipo aplicaba una base amarilla, una base verde y tres capas aerografiadas de distintos tonos para dar profundidad a la piel del personaje, explicó el diseñador de maquillaje David White a Allure.

La actriz señaló a Film Industry Network que le interesaba enfrentar ese reto porque no había tenido una experiencia parecida. También dijo que conectó con Gamora por su historia como huérfana arrancada violentamente de su hogar y obligada a vivir en la violencia.

En 2022, Saldaña dijo a Variety que extrañaría al personaje, pero no las llamadas de las 3:30 de la mañana, las sesiones de maquillaje de cinco horas ni las visitas al dermatólogo posteriores al rodaje.

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Las tres películas de Guardianes de la Galaxia sumaron cerca de 2,482 millones de dólares en la taquilla mundial: 773.3 millones la entrega de 2014, 863.8 millones Vol. 2 y 845.6 millones Vol. 3.