Tiene atrofia muscular espinal y encontró su pasión en el fútbol adaptado: “El powerchair me cambió la vida”

La Selección argentina de powerchair fútbol finalizó en el cuarto puesto del Mundial que se disputó en el país tras perder frente a Estados Unidos

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La selección argentina de powerchair fútbol terminó cuarta en el Mundial disputado en Argentina después de perder ante Estados Unidos, en un torneo que dejó al equipo a un partido de la final y reunió en las tribunas a familiares, compañeros y seguidores de una disciplina que todavía busca ampliar su base de jugadores.

Santiago Arocena, jugador de powerchair fútbol e integrante del seleccionado nacional dialogó con Infobae A las Nueve. Desde Córdoba, donde combina el colegio con fisioterapia, gimnasio y natación, contó que su llegada a este deporte empezó por una recomendación profesional y terminó por convertirse en una parte central de su rutina. “El power me cambió la vida un poco”, afirmó.

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El Mundial en Argentina puso al seleccionado ante su gente

El certamen tuvo para Arocena una dimensión que excedió los resultados. Jugar un Mundial en el país permitió que el plantel compartiera los partidos con el público local y con personas cercanas que pudieron seguir la competencia de cerca. “Este Mundial fue muy lindo porque se hizo acá en Argentina, con nuestra gente”, sostuvo el jugador.

La campaña argentina tuvo su punto más alto en el acceso a las instancias decisivas. El seleccionado perdió 1 a 0 con Inglaterra en semifinales y luego cayó ante Estados Unidos en el encuentro por el tercer puesto, con lo que finalizó cuarto. “Para nosotros era una semifinal del mundo. Íbamos a ir con todo a ganar”, relató Arocena sobre la previa de aquel partido.

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Francia se consagró campeona tras vencer a Inglaterra en la final. Para el equipo argentino, la derrota en semifinales dejó la frustración de haber quedado cerca de la definición, aunque también la referencia de un recorrido competitivo en un torneo disputado en casa. “Íbamos a ir con todo a ganar”, reiteró Arocena al recordar la meta que tenía el grupo.

En ese cruce hubo, además, una situación particular: el entrenador del seleccionado argentino es inglés y su hijo, Chris, atajó para Inglaterra en la semifinal. El técnico había sido futbolista profesional y tuvo paso por la Premier League antes de acercarse al powerchair fútbol, disciplina que conoció a partir de la práctica de su hijo. “Fue bastante emotivo”, dijo Arocena sobre ese encuentro.

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Santiago Arocena tiene atrofia muscular espinal y conoció la disciplina a través de una sugerencia de su kinesiólogo en las sesiones de fisioterapia (Captura de video)

Las indicaciones del entrenador llegan al plantel a través de un integrante que las traduce para sus compañeros. Ese trabajo forma parte de la dinámica de un seleccionado que se prepara para competir con equipos de distintos países y que, durante el Mundial, buscó sostener su plan de juego hasta las últimas instancias. “Para nosotros era una semifinal del mundo”, expresó el jugador.

Una recomendación en fisioterapia abrió el camino hacia la cancha

Arocena tiene atrofia muscular espinal y comenzó a conocer el powerchair fútbol cuando tenía entre nueve y diez años. Su kinesiólogo le propuso la actividad como complemento de la fisioterapia y como una posibilidad de compartir un espacio con otros chicos. “Al principio estaba un poco negado”, recordó sobre aquella sugerencia.

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La resistencia inicial no duró demasiado. Con el paso del tiempo, el deporte le ofreció una manera de jugar al fútbol, una afición que ya formaba parte de su vida, y de construir vínculos alrededor de una competencia regular. “Cuando te subís a la silla, te das cuenta que no hay vuelta atrás”, sostuvo Arocena.

El jugador, hincha de River Plate pese a vivir en Córdoba, explicó que la posibilidad de disputar partidos tiene un valor especial para él. Su relación con el fútbol venía de antes del powerchair, pero la disciplina le dio una experiencia propia dentro de la cancha. “Yo soy un apasionado del fútbol, me encanta. Tener la posibilidad de jugarlo es lo más lindo que hay”, afirmó.

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En esa experiencia también encontró amistades y un grupo con objetivos compartidos. Arocena señaló que el deseo de competir atraviesa a quienes participan, más allá de las diferencias en el juego de cada uno. “Todos tenemos las mismas ganas de jugar, las mismas ganas de hacer un gol y, obviamente, ganar”, expresó.

Las sillas adaptadas para la competencia cuentan con defensas frontales y alcanzan una velocidad máxima de diez kilómetros por hora (Captura de video)

La competencia, contó, sumó un espacio que lamenta no haber conocido antes. Aquella propuesta nacida en una sesión de rehabilitación se convirtió en una actividad sostenida, con entrenamientos, partidos y convocatorias a la selección. “El power me cambió la vida un poco”, afirmó al describir ese cambio.

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Las sillas de competencia definen el ritmo y la técnica del juego

El powerchair fútbol se juega con sillas especialmente destinadas a la competencia, distintas de las que los deportistas pueden utilizar en su vida diaria. Cada una incorpora una defensa frontal que permite empujar, proteger y golpear la pelota. “Cuando te subís a la silla, te das cuenta que no hay vuelta atrás”, dijo Arocena.

La pelota es más grande que un balón convencional y las sillas tienen una velocidad regulada de hasta 10 kilómetros por hora. Esas condiciones fijan un marco común para todos los participantes, aunque la respuesta de cada jugador dentro de ese límite técnico puede variar. “Las sillas van bastante rápido, pero te acostumbrás rápidamente”, señaló.

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Arocena explicó que la manera de conducir la silla define parte de la identidad deportiva de cada integrante. Hay quienes buscan potencia para desplazar la pelota y quienes priorizan la precisión para asociarse con sus compañeros o rematar al arco. “Cada uno maneja la silla con su propio estilo”, indicó.

En su caso, se describió como un futbolista que intenta ordenar su participación a partir de los pases y la exactitud en las jugadas. Esa elección convive con un deporte de contacto, en el que las disputas por la pelota pueden derivar en sanciones, como ocurre en otras versiones del fútbol. “Creo que soy bastante preciso y bastante prolijo en el juego”, explicó.

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Las reglas contemplan tarjetas y castigos durante los partidos. La intensidad, según el jugador, forma parte de una competencia que exige manejar la silla, leer las posiciones y resolver en poco tiempo ante rivales que buscan el mismo objetivo. “Amarillas, rojas, todo”, respondió Arocena al ser consultado por lo que puede suceder en la cancha.

El pedido de Arocena para que más chicos se acerquen al deporte

El Mundial también fue una oportunidad para que sus compañeros del colegio lo acompañaran. Estuvieron en los encuentros ante Bélgica y Estados Unidos, una presencia que Arocena ubicó dentro de su vida cotidiana, lejos de la formalidad del torneo. “Son una gran parte de mi vida”, afirmó al hablar de ellos.

El jugador puso ese acompañamiento en relación con uno de los desafíos de la disciplina: que más chicos y jóvenes que usan silla de ruedas sepan que existe la posibilidad de jugar. “Todos tenemos las mismas ganas de jugar, las mismas ganas de hacer un gol y, obviamente, ganar”, expresó al referirse a lo que encuentra dentro del grupo.

El powerchair fútbol no forma parte del programa de los Juegos Olímpicos. Arocena dijo que hay gestiones para que pueda ser incluido como prueba en futuras ediciones, aunque no precisó una fecha ni una sede para esa eventual incorporación. “El power no está en los Juegos Olímpicos”, indicó durante la entrevista con Infobae.

Mientras esa discusión sigue abierta, su mensaje se concentra en la convocatoria local, desde Córdoba hacia el resto del país. La propuesta apunta a que quienes utilizan silla de ruedas conozcan una actividad que combina entrenamiento, competencia y pertenencia a un equipo. “Invito a todos los chicos que están en silla en Córdoba, en todas las partes de Argentina, que se sumen al power”, dijo.

El cierre de su invitación recupera la sensación que tuvo al pasar de la negativa inicial a la práctica sostenida. Para Arocena, el camino que empezó con una recomendación de su kinesiólogo hoy se proyecta hacia otros chicos que puedan encontrar su lugar en el deporte. “No hay vuelta atrás, es un viaje de ida”.

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