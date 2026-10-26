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El espectacular gol de chilena de Ronaldo Martínez que es candidato al mejor del Torneo Clausura: “Creo que es de Puskás”

El delantero de Vélez anotó tres tantos en la goleada por 5-0 contra Central Córdoba, pero uno fue el más destacado por la defición

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*Golazo de chilena de Ronaldo Martínez

Vélez Sarsfield derrotó 5-0 a Central Córdoba en Santiago del Estero por la fecha 14 del Torneo Clausura 2026 con una actuación sobresaliente de Ronaldo Martínez, que anotó tres goles, uno con una fantástica chilena. El triunfo clasificó de forma directa al equipo de Guillermo Barros Schelotto a los playoffs y lo dejó a dos puntos de Boca Juniors, líder de la tabla anual, y a uno de Rosario Central en la pugna por el título de la temporada.

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Martínez convirtió tres veces para Vélez, mientras que Matías Pellegrini y Lucas Robertone completaron la goleada. El delantero paraguayo llegó a 10 goles en el campeonato y alcanzó a Módica en la cima de los máximos anotadores. Más allá de llegar a dicha marca, lo que se destacó fue la pirueta del paraguayo, que terminó en gol.

La definición acrobática de Martínez fue una de las jugadas destacadas en el estadio Único Madre de Ciudades. Tras un córner, el atacante levantó la pelota dentro del área, se acomodó y ejecutó una chilena para marcar uno de sus tantos. Consultado sobre si su remate podía aspirar al premio Puskás, el paraguayo respondió: “Yo creo que sí. Debería ser”, dijo en diálogo con SportCenter, el noticiero de ESPN.

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La de este domingo en Santiago del Estero no fue la primera vez que Martínez resolvió una jugada con ese recurso. Antes de su llegada a Vélez, había convertido de chilena con la camiseta de Platense ante Tigre, en Victoria, y también frente a Sarmiento y Defensa y Justicia, en Vicente López.

El último gol de su triplete llegó desde el punto penal, luego de una falta de Alejandro Maciel dentro del área. La acción derivó en la expulsión directa del defensor de Central Córdoba. “Es mi mejor partido, por cómo se dio. Estoy muy contento por el momento. Es gracias al equipo y a la gente que siempre nos banca”, relató Martínez. “Me quedo con el gol de chilena”, agregó el número 77 de El Fortín.

*La palabra de Ronaldo Martínez

Formado en la cantera de Cerro Porteño, Martínez debutó en la división de honor de Paraguay en 2015. En el club de Barrio Obrero integró los planteles que obtuvieron tres campeonatos locales entre 2015 y 2020. Para ganar minutos de competencia, salió a préstamo a Deportivo Capiatá en 2018 y al año siguiente se sumó a Central Norte de Salta, institución del Torneo Federal A de Argentina donde convirtió cinco tantos en 12 compromisos.

Tras finalizar una etapa en The Strongest de Bolivia en 2021, el futbolista recaló en Resistencia Sport Club durante 2022. En aquel ciclo completó 13 anotaciones en 40 presentaciones oficiales, producción que llamó la atención de ojeadores rioplatenses. Esa actuación facilitó su llegada libre a Platense a inicios de 2023, que adquirió el pase de Martínez y le extendió su contrato.

En el Calamar, Ronaldo se afirmó como titular indiscutido del ataque que alcanzó la final de la Copa de la Liga 2023 bajo la conducción técnica de Martín Palermo. El atacante sumó 22 goles en 114 partidos con la camiseta marrón, lo que motivó a la dirigencia a adquirir la mitad de sus derechos económicos y renovar su vínculo contractual. Más adelante formó parte de la nómina que conquistó el Torneo Apertura 2025, el primer trofeo de Primera División en la historia del club.

Ese desempeño en la liga argentina abrió las puertas de la selección de Paraguay para las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a la Copa del Mundo 2026. Tuvo pasado en el representativo juvenil Sub 17 en 2013. Con posterioridad a su ciclo en Vicente López, el delantero continuó su recorrido en Talleres de Córdoba hasta que apareció el club de Liniers.

ronaldo martínez vélez vs central córdoba
Ronaldo Martínez convirtió tres goles en la goleada de Vélez ante Central Córdoba en Santiago del Estero (@Vélez)

El árbitro Pablo Echavarría recurrió dos veces al VAR durante el partido. En los primeros minutos desestimó un posible penal a favor del conjunto santiagueño y, más tarde, convalidó la pena máxima para Vélez que terminó en el quinto tanto y la tarjeta roja para Maciel. Rodrigo Aliendro también fue expulsado en el equipo visitante por una infracción considerada de juego brusco grave.

El conjunto de Barros Schelotto sostuvo el dominio y consiguió una victoria necesaria para mantenerse en la pelea por la tabla anual, que otorga una plaza para la próxima Copa Libertadores. Por su parte, Central Córdoba acumuló nueve fechas sin victorias y ya no tiene posibilidades matemáticas de avanzar de ronda. El equipo dirigido por Sebastián Domínguez deberá sumar en lo que resta del Torneo Clausura para evitar complicaciones con la tabla de promedios del próximo año.

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