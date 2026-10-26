República Dominicana

Policía abatió a tiros a sospechoso de homicidio tras una disputa por dinero ligado a drogas en República Dominicana

Según la versión institucional, Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez disparó contra una patrulla que lo localizaba en Residencial Lantigua y falleció tras ser llevado al Hospital Municipal de Verón para recibir atención médica

Calle sombría con casquillos de bala dispersos sobre asfalto agrietado. Cinta amarilla "NO PASAR" al frente, y luces rojas y azules de patrulla al fondo.
Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez murió tras un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional en Verón-Punta Cana. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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Un nuevo enfrentamiento entre los agentes policiales en Verón-Punta Cana terminó con la muerte de un delincuente buscado por homicidio en República Dominicana. La intervención ocurrió en el sector Residencial Lantigua, dentro del residencial Costa Mar, donde una patrulla realizaba labores de investigación vinculadas con un crimen ocurrido días antes en Nagua.

Según la versión de la Policía Nacional, el fallecido fue identificado como Carlos Daniel Alcequiez Rodríguez, de 25 años, conocido como “Carlos El Menol”. La institución indicó que el hombre abrió fuego contra los agentes cuando intentaban localizarlo, por lo que los uniformados respondieron. Recibió heridas de bala y fue trasladado al Hospital Municipal de Verón, donde murió mientras recibía atención médica.

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La Policía informó que Alcequiez Rodríguez tenía una orden de arresto por su presunta participación en la muerte de Anderson Santos Rodríguez, alias “Vaguito”, de 23 años. El homicidio ocurrió el 21 de octubre y forma parte de una investigación que continúa bajo coordinación con el Ministerio Público.

Fachada de ladrillo de una construcción abandonada con ventanas rotas y una patrulla con luces encendidas al fondo al atardecer.
El operativo policial se desarrolló en el sector Residencial Lantigua durante una investigación vinculada a un crimen ocurrido en Nagua. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El cuerpo de “Vaguito” fue encontrado enterrado en Nagua

El cadáver de Santos Rodríguez fue localizado en la provincia María Trinidad Sánchez, en un hoyo de aproximadamente 1.5 metros de profundidad. El cuerpo estaba envuelto en una lona, de acuerdo con los datos divulgados por las autoridades.

Las pesquisas preliminares señalan que el hecho habría comenzado por una discusión relacionada con 200 pesos dominicanos (aproximadamente $3.50), que presuntamente estaban vinculados con la venta de sustancias controladas. La Policía no ha precisado qué ocurrió durante esa discusión ni el grado de participación que habría tenido cada uno de los implicados.

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Por el mismo caso está detenido Brayan Cius, señalado por las autoridades como presunto vinculado con la muerte de Santos Rodríguez. La investigación busca establecer las responsabilidades penales y determinar si existen otras personas involucradas.

Durante la intervención en Verón-Punta Cana, los agentes ocuparon una pistola Glock calibre 9 milímetros. El arma tenía un cargador con cuatro cápsulas y una munición adicional en la recámara, según el informe policial.

Técnicos de la Policía Científica también recolectaron tres casquillos en el lugar. Esas evidencias serán integradas a las investigaciones sobre el incidente en el que murió Alcequiez Rodríguez.

Cinta policial
Las pesquisas preliminares señalan que el homicidio de Santos Rodríguez comenzó por una discusión sobre 200 pesos dominicanos. (Margarito Pérez)

El caso se suma a las muertes en operativos policiales de 2026

La muerte de “Carlos El Menol” se produjo en un año marcado por un aumento de personas fallecidas en operativos y presuntos intercambios de disparos con las autoridades dominicanas.

Los registros difundidos hasta el 22 de octubre situaban en más de 200 la cantidad de personas señaladas como presuntos delincuentes que habían muerto en alegados enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional durante 2026. Los casos se han reportado en distintas provincias, en medio de operativos de búsqueda, persecución y ejecución de órdenes de arresto.

La institución sostiene que los agentes han respondido a ataques armados durante sus intervenciones.

En este caso, la Policía afirmó que la patrulla fue atacada durante las labores investigativas. El reporte no detalló cuántos agentes participaron, si algún uniformado resultó herido ni la hora exacta del enfrentamiento.

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