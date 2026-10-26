Las remesas en El Salvador superaron los USD 7,600 millones hasta septiembre de 2026

l comercio minorista y los mercados locales absorben la mayor parte del flujo de remesas, recursos que permiten sostener el consumo diario y mitigar los costos de la canasta básica familiar.

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El Salvador acumuló USD 7,619,9 millones en concepto de remesas familiares entre enero y septiembre de 2026, lo que representó un incremento del 3.5% en comparación con el mismo período de 2025, según los registros oficiales del Banco Central de Reserva (BCR).

Pese a este balance positivo acumulado en los primeros nueve meses del año, el flujo mensual experimentó una desaceleración durante el noveno mes, cuando ingresaron al país USD 831,64 millones frente a los USD 863,43 millones captados en agosto.

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Esta variación mensual significó una reducción de USD 31,79 millones, equivalente a una caída del 3.68%. Sin embargo, al contrastar el dato con el mismo mes del año previo, los ingresos continuaron en terreno positivo: en septiembre de 2025 el monto sumó USD 819,74 millones, lo que marcó un aumento interanual del 1.45% para el ejercicio actual. La cifra muestra una notable moderación si se compara con el dinamismo observado un año antes, cuando el crecimiento interanual de septiembre de 2025 había alcanzado el 20%.

En la distribución territorial entre enero y septiembre de 2026, el departamento de San Salvador lideró la recepción con USD 1,396,6 millones, seguido por San Miguel con USD 846,2 millones y La Libertad con USD 645,4 millones. Otras zonas con fuerte tradición migratoria también recibieron sumas cuantiosas.

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Ingresos acumulados por remesas en El Salvador entre enero y septiembre de 2026 (Cortesía: BCR).

Las estadísticas oficiales también contemplan estimaciones del dinero enviado en efectivo a través de viajeros, calculado mediante encuestas continuas en Estados Unidos. Además, para la captación de estos recursos, el sistema financiero local recurre a diversas vías que integran a bancos, empresas remesadoras, federaciones de cooperativas, compañías telefónicas y billeteras digitales.

La estacionalidad laboral y los gastos escolares explican el descenso de septiembre

El retroceso puntual entre agosto y septiembre responde a patrones cíclicos vinculados con la dinámica económica de los migrantes, principalmente en EE.UU., país desde donde parte la gran mayoría de estos recursos.

Durante julio y agosto, los envíos suelen elevarse debido a la mayor disponibilidad de empleos temporales en sectores como:

La construcción

Agricultura

Otros servicios durante el verano boreal.

Al finalizar esa temporada, las horas trabajadas tienden a estabilizarse o disminuir. Además, a este ciclo laboral se suma el impacto del calendario escolar en territorio estadounidense y en la región centroamericana.

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Un teléfono móvil confirma el cobro de una remesa sobre una mesa con una carta postal y café, mientras una persona contempla el exterior desde la ventana. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Entre finales de julio y agosto, las familias salvadoreñas radicadas en el exterior incrementan sus transferencias para apoyar a sus parientes con la compra de útiles, uniformes y matrículas educativas. Una vez cubiertos esos compromisos extraordinarios, el volumen de transferencias retorna a sus niveles habituales de subsistencia en septiembre.

La alimentación y las necesidades básicas concentran los recursos en los hogares

El dinero que llega desde el exterior representa un sostén indispensable para la economía cotidiana de cientos de miles de hogares en El Salvador. De acuerdo con los estudios de ingresos y condiciones de vida que recopila el BCR, más del 95% de los fondos recibidos se canaliza directamente hacia el consumo inmediato.

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La compra de alimentos y productos de la canasta básica familiar constituye el destino primordial de estos recursos, lo cual permite mitigar el costo de la vida en las comunidades receptoras.

El resto de los ingresos familiares se distribuye en el pago de servicios esenciales, como energía eléctrica, agua potable y telefonía, además de gastos imprevistos de salud y tratamientos médicos. Una porción menor cubre cuotas escolares y mejoras progresivas en las viviendas.

Con el cierre del tercer trimestre, los analistas proyectan que las transferencias repunten en el último tramo del año, impulsadas por las festividades de Navidad y fin de año, período en el cual los envíos suelen superar los USD 900 millones mensuales.

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