¿Amigo invisible o actividad paranormal? El desconcierto de Daniela Celis por lo que vieron sus hijas detrás de una puerta

Daniela Celis registró un video en el interior de su vivienda mientras sus dos hijas se encontraban en el pasillo. Durante la grabación, una de las niñas camina hacia una puerta abierta y afirma estar acompañada por una figura a la que llama Yoyi

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Daniela Celis compartió un video en el que sus hijas hablan de un amigo que, según ellas, aparece detrás de una de las puertas de la casa. Lo extraño es que en realidad allí no había nadie. La escena, registrada por la exparticipante de Gran Hermano y difundida en sus historias de Instagram, muestra el desconcierto de la influencer ante las respuestas de las pequeñas, que señalan un sector de la habitación y aseguran que ese visitante había llegado con regalos para las tres.

La situación ocurrió mientras Daniela estaba en su casa junto a sus gemelas, Laia y Aimé, de dos años. En un primer momento, la joven interpretó que las nenas se referían a alguno de los juguetes que suelen tener a su alcance. Sin embargo, el relato tomó otra dirección cuando ambas mencionaron que el supuesto amigo imaginario permanecía del otro lado de una puerta.

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En una placa previa al video, Celis explicó el motivo por el que decidió encender la cámara de su celular. “Mis hijas me están diciendo que tienen un amigo. Yo pensé que era un peluche o sus bebotes, hasta que me mencionaron que estaba atrás de la puerta y empecé a grabar”, escribió sobre un fondo oscuro.

La influencer también apeló a la experiencia de sus seguidoras y planteó una pregunta que abrió el intercambio en redes: “Mamis, necesito consejos, ¿es amigo invisible o algo más?”. Según dejó entrever, las niñas no le habían hablado antes de un personaje de esas características y el comentario la sorprendió.

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Cómo es el video que compartió Celis

En las imágenes, una de las niñas se acerca a la puerta de una habitación como si esperara la llegada de alguien. Celis permanece detrás con el teléfono en la mano y busca reconstruir qué es lo que están viendo o imaginando sus hijas. La conversación se desarrolla entre preguntas de la madre y respuestas breves de las pequeñas.

Daniela Celis registró una conversación con una de sus hijas en la que la niña hace referencia a una figura llamada Yoyi.

“¿Quién es tu amigo?”, consulta Daniela. Una de las nenas le responde que se llama “Yoyi”. La niña agrega que se trata de alguien bueno y que había llevado regalos para las tres.

El detalle aumenta el desconcierto de la madre. Mientras continúa con la grabación, intenta saber si las dos coinciden en el relato. “¿Vos también lo podés ver, Aimé?”, pregunta. La gemela también señala hacia el mismo lugar y acompaña la secuencia con gestos que dan cuenta de que participa de aquel juego o ve la presencia que describe su hermana.

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En un momento, una de las pequeñas anticipa la llegada de ese supuesto visitante. “Acá viene”, se escucha decir en el video. La reacción de Daniela combina sorpresa y humor, aunque deja en claro que no quiere que el invitado cruce la puerta.

“Bueno, que no venga. Que se quede ahí. Escuchame, Yoyi duerme en su casa. Le dicen que duerma con la mamá, por favor”, expresa la exintegrante de Gran Hermano, mientras las niñas siguen atentas al lugar que habían señalado.

La publicación generó mensajes de seguidoras que compartieron experiencias similares con hijos pequeños y mencionaron la figura del amigo imaginario, habitual en algunas etapas de la infancia. Celis no aportó más detalles sobre lo que sucedió después de la grabación, aunque eligió mostrar el episodio completo para reflejar la sorpresa que le produjo la conversación con sus hijas.

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Daniela Celis comparte un mensaje en redes sociales en el que consulta a otras madres sobre el relato de sus hijas acerca de una supuesta presencia.

La escena se produjo en la intimidad de su hogar, lejos de las cámaras de televisión que acompañaron buena parte de su vida desde su paso por el reality de Telefe. Desde el nacimiento de las gemelas, la influencer comparte momentos de la crianza, los avances cotidianos de las niñas y reflexiones sobre la maternidad en sus redes sociales.

Laia, Aimé y la versión maternal de Daniela Celis

Laia y Aimé son fruto de su relación con Thiago Medina, a quien conoció durante su participación en el programa. Aunque la pareja atravesó cambios en su vínculo, ambos sostienen una presencia activa en la vida de sus hijas y suelen exhibir distintas escenas familiares ante sus comunidades digitales.

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Días antes del video que despertó comentarios entre sus seguidores, Celis había publicado una reflexión por el Día de la Madre. Allí definió a las niñas como el centro de su vida y habló de la manera en que la experiencia de criarlas modificó sus prioridades.

“¿Lo mejor que hago? Soy mamá”, escribió junto a una serie de fotos con las gemelas. En ese mismo mensaje, se refirió a la personalidad de las pequeñas y aseguró que son “niñas felices”, curiosas y con una tendencia constante a preguntar sobre todo lo que las rodea.

La influencer también reconoció las dificultades que atraviesa en la rutina. “Mamá también se equivoca, mamá aprende, mamá tiene errores, mamá a veces está cansada o triste”, planteó. Luego contó que sus hijas suelen advertir esos momentos y la acompañan con preguntas y abrazos.

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Ese tono íntimo también estuvo presente en la historia que publicó sobre el supuesto amigo detrás de la puerta. En lugar de ocultar su reacción, la madre compartió el diálogo con sus hijas y pidió orientación a otras familias. La grabación quedó como una de las tantas postales domésticas que Celis muestra de su día a día con Laia y Aimé.