Quién es Jeremy Clarkson, el presentador británico que se burló de Colapinto: la historia de su visita a la Argentina que desató un conflicto por Malvinas

El presentador británico aseguró que le pondría una penalización al piloto por ser argentino

Guardar

Jeremy Clarkson quedó en el centro de la polémica durante el Gran Premio de Estados Unidos de Fórmula 1 tras una burla contra Franco Colapinto. El presentador británico, invitado por Alpine al paddock, realizó un comentario sobre la posición del piloto en la grilla. “A Franco le han metido una penalización en la parrilla por ser argentino... Probablemente. Bueno, yo se la pondría por eso”, mencionó durante una entrevista con Sky Sports F1.

La frase provocó que tanto la escudería como su mánager salieran a responderle tras sus dichos. Y también marcó el perfil de un hombre que fue protagonista de un incidente hace más de 10 años cuando visitó la Patagonia argentina con su programa de TV.

PUBLICIDAD

Clarkson consolidó su trayectoria televisiva a través de un estilo provocador que combinó el periodismo automovilístico con la sátira mordaz, una fórmula que desató en 2014 un grave conflicto diplomático y social en Tierra del Fuego por una supuesta burla sobre la Guerra de Malvinas. A lo largo de más de tres décadas en los medios de comunicación del Reino Unido, su figura transitó entre el éxito de audiencia y las reiteradas controversias públicas.

Clarkson inició su labor como cronista en diarios locales de Inglaterra antes de especializarse en la industria del motor. Su ingreso en 1988 a la cadena británica BBC para integrarse al programa Top Gear marcó el comienzo de una transformación en la pantalla chica. Durante la década de los 90, su presencia imprimió una mirada cáustica sobre los vehículos de consumo masivo, aunque fue a partir de 2002 cuando el espacio adquirió resonancia internacional.

PUBLICIDAD

Jeremy Clarkson

Junto a los presentadores Richard Hammond y James May, Clarkson relanzó la emisión con un esquema de comedia, desafíos extremos y pruebas en diversos continentes. El ciclo alcanzó una distribución en más de 200 países y acumuló cientos de millones de espectadores semanales. No obstante, el humor del conductor derivó en recurrentes quejas formales de diplomáticos y organizaciones de distintas nacionalidades debido a comentarios despectivos sobre colectivos sociales y culturas foráneas.

En octubre de 2014, el equipo de producción desembarcó en la Patagonia para rodar un episodio especial centrado en recorrer la ruta nacional 40 desde Bariloche hasta la ciudad de Ushuaia. Para esa travesía, Clarkson tripulaba un Porsche 928 con la placa patente H982 FKL, mientras que sus dos compañeros conducían un Ford Mustang y un Lotus Esprit.

PUBLICIDAD

Pobladores y agrupaciones locales identificaron la combinación de caracteres como una referencia directa al conflicto armado de 1982 entre la Argentina y el Reino Unido, al interpretar la letra H y el número 982 como el año del combate y la sigla FKL como una abreviatura del término Falklands. El clima social se tensionó al arribar la caravana a la capital fueguina, donde excombatientes montaron una guardia frente al hotel en el que permanecía alojada la producción británica, según recordó una publicación de la BBC tras el incidente.

Clarkson en Tierra del Fuego con el auto y su patente que provocaron el conflicto

Las autoridades de la ciudad de Río Grande declararon a los integrantes del ciclo personas no gratas, mientras que la gobernación provincial coordinó la interrupción del rodaje para prevenir disturbios mayores. Clarkson y los directivos del programa aseguraron que la asignación de la placa constituyó una desafortunada coincidencia, dado que el rodado fue adquirido a un titular particular poco antes del traslado a Sudamérica.

PUBLICIDAD

La tensión derivó en enfrentamientos cuando los vehículos de la producción intentaron salir de Tierra del Fuego por vía terrestre escoltados por móviles policiales. A la altura de la localidad de Tolhuin, grupos de manifestantes arrojaron piedras y objetos contundentes contra los automóviles, roturas que afectaron parabrisas y ventanillas laterales.

Ante el incremento del asedio, los integrantes técnicos abandonaron los tres deportivos al costado del camino y continuaron el trayecto en camionetas de soporte hacia el paso fronterizo Radman. Clarkson y los conductores principales viajaron por aire hacia Buenos Aires y luego abordaron vuelos comerciales rumbo a Europa. La embajada argentina en Londres calificó las declaraciones posteriores del animador como un intento de victimización desmedida, mientras que la justicia de la provincia abrió una causa por el artículo 289 del Código Penal argentino, que reprime la adulteración de chapas identificatorias tras el hallazgo de patentes alternativas dentro del vehículo.

PUBLICIDAD

Jeremy Clarkson junto a Horner, ex jefe de Red Bull, en el GP de Gran Bretaña 2025 (AP Photo/Darko Bandic)

Según las reseñas de la época del diario británico The Independent, la producción del programa habría intentado prender fuego a los autos para dramatizar su salida de Argentina. La idea era presentarlo como un escape frente al enojo de los ex combatientes y vecinos de Tierra del Fuego. Los reportes del periódico indicaron que esa información fue brindada por los diplomáticos argentinos a sus pares ingleses.

“Dejamos atrás a 29 personas; camarógrafos, sonidistas, organizadores, personal local y productores. Ellos tuvieron que escapar por tierra con una variada caravana de 4x4 alquiladas, camiones y los tres autos estrella que les habían ordenado sacar del centro de esquí”, escribió Clarkson tras recordar el incidente.

PUBLICIDAD

El periplo en el Cono Sur antecedió al final del vínculo de Clarkson con la BBC. En marzo de 2015, la cadena resolvió no renovar su contrato luego de que el conductor agredió físicamente a un productor en un hotel de Yorkshire tras una disputa por comida caliente. La determinación motivó la renuncia solidaria de Hammond y May, lo cual cerró la etapa de mayor repercusión del programa.

Meses después, los tres animadores firmaron un acuerdo con la plataforma de streaming Amazon Prime Video para encabezar The Grand Tour, formato en el que mantuvieron la estructura de viajes y pruebas automovilísticas. De manera paralela, el presentador lanzó la serie documental Clarkson’s Farm, centrada en las dificultades operativas de su campo de 400 hectáreas en los Cotswolds.

PUBLICIDAD