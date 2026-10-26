República Dominicana

Mujer acusada de vender municiones policiales a haitianos recibe tres años de prisión, con posibilidad de reducir la pena

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional impuso una pena de tres años tras el acuerdo con la Fiscalía, mediante el cual la imputada reconoció los hechos y ofreció cooperación investigativa

Primer plano de una gran pila de casquillos de bala vacíos, predominando los de color dorado de latón, mezclados con algunos de aleación plateada
El Segundo Juzgado de la Instrucción condenó a tres años de prisión a Miguelina Bello Segura tras admitir su participación en la red. (Reuters)
Guardar

Una investigación sobre el destino de casi un millón de municiones y pertrechos bajo custodia estatal derivó en la condena de una mujer que admitió haber participado en una red vinculada con la sustracción de material de la Policía Nacional de República Dominicana.

El Segundo Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional condenó a Miguelina Bello Segura a tres años de prisión. La sentencia se dictó luego de que la acusada alcanzara un acuerdo con el Ministerio Público, reconociera los hechos imputados y aceptara colaborar con la investigación.

PUBLICIDAD

El expediente no se refiere a armas del Ejército dominicano, sino a municiones y pertrechos pertenecientes a la Intendencia de Armas de la Policía Nacional. Según la acusación, Bello Segura vendió de forma clandestina a ciudadanos haitianos municiones de distintos calibres que procedían de esa dependencia policial.

La acusación fiscal reveló la venta clandestina de municiones policiales sustraídas hacia ciudadanos haitianos. (Foto archivo)
La acusación fiscal reveló la venta clandestina de municiones policiales sustraídas hacia ciudadanos haitianos. (Foto archivo)

La condena incluye un año y seis meses de prisión domiciliaria

El acuerdo homologado por la jueza Kenya Romero estableció la suspensión de la mitad de la pena bajo reglas de conducta. Bello Segura deberá cumplir un año y seis meses de prisión domiciliaria, mientras que el período restante quedará condicionado al cumplimiento de medidas judiciales.

La condenada deberá mantener un domicilio fijo e informar al Ministerio Público y al juez de Ejecución de la Pena si cambia de residencia. También tendrá prohibido salir de República Dominicana sin autorización judicial, portar armas de fuego y consumir bebidas alcohólicas de forma abusiva.

PUBLICIDAD

Además, deberá presentarse cada mes ante la autoridad que se determine para supervisar el cumplimiento de las condiciones. La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el 5 de noviembre de 2026, a las 15:00, según una publicación de Diario Libre.

El caso involucra a exjefes de la Intendencia de Armas

La condena de Bello Segura forma parte de la Operación Pandora, una causa en la que el Ministerio Público investiga una presunta estructura dedicada a extraer municiones, armas y otros equipos que estaban bajo custodia de la Intendencia de Armas.

Entre los acusados que irán a juicio de fondo está el coronel Narciso Antonio Féliz Romero, exencargado de esa dependencia. También figura el capitán Nelson Valdez, quien dirigía el Depósito de Armas, Municiones y Pertrechos de la Policía Nacional.

El auto de apertura a juicio también alcanzó a Víctor Manuel Santos Rodríguez, Juan Luis Díaz Medina, Ángel Rubiel Martínez Bacilio y Morelbin Medina Pérez. A varios de ellos, el tribunal les sustituyó la prisión preventiva por una garantía económica de 500 mil pesos, mediante fianza de una aseguradora, junto con la prohibición de salir del país.

Pintura en acuarela de una pistola negra de marca FN y varias balas de color dorado con punta azul sobre fondo oscuro.
El Ministerio Público investiga la sustracción de casi un millón de municiones estatales en el marco de la Operación Pandora. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La acusación calcula un perjuicio de más de 92 millones de pesos

El Ministerio Público sostiene que la red provocó al Estado un perjuicio de 92.2 pesos dominicanos. La investigación apunta a la sustracción de miles de municiones y pertrechos durante la gestión de Féliz Romero al frente de la Intendencia de Armas.

Los procesados enfrentan acusaciones por coalición de funcionarios, prevaricación, desfalco y asociación de malhechores. La causa también incluye presuntas violaciones a la Ley 631-16 sobre Armas, Municiones y Materiales Relacionados, y a la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo.

En septiembre, otro imputado, Marino Antonio Rodríguez Toribio, recibió una condena de cinco años de prisión domiciliaria. La Justicia ordenó además el cierre definitivo de la empresa Tactical Accesories RH, S.R.L., el decomiso de los bienes incautados y el pago de una multa equivalente a 10 salarios mínimos del sector público.

Temas Relacionados

República DominicanaTráfico de armasMunicionesArmasPolicía NacionalPolicía Nacional de República Dominicana.Ministerio PúblicoOperación Pandora

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Presidentes de Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana felicitan a Lula por su reelección en Brasil

José Raúl Mulino, Bernardo Arévalo de León, Laura Fernández y Luis Abinader destacaron la jornada electoral y plantearon cooperación bilateral, fortalecimiento democrático e integración latinoamericana tras conocerse el resultado oficial del conteo

Presidentes de Panamá, Guatemala, Costa Rica y República Dominicana felicitan a Lula por su reelección en Brasil

Cuatro dominicanos que viajaron a Rusia para enlistarse en el ejército lograron salir gracias a una gestión diplomática de emergencia

El titular de Relaciones Exteriores y el viceministro de Asuntos Consulares coordinaron el traslado de los compatriotas desde la capital rusa hasta República Dominicana tras su decisión de no incorporarse

Cuatro dominicanos que viajaron a Rusia para enlistarse en el ejército lograron salir gracias a una gestión diplomática de emergencia

El presidente Luis Abinader refuerza la seguridad en la frontera sur con dos batallones ante la crisis de Haití

La Presidencia informó que el Ejecutivo incorporó dos batallones, armamento pesado y artillería al dispositivo, que ya contaba con cerca de 11.000 efectivos desplegados en la zona limítrofe del país

El presidente Luis Abinader refuerza la seguridad en la frontera sur con dos batallones ante la crisis de Haití

Una vaguada mantendrá aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana

El Instituto Dominicano de Meteorología mantiene ocho provincias bajo aviso y seis en alerta ante la posibilidad de inundaciones, crecidas de ríos y deslizamientos de tierra hasta el martes 27 de octubre.

Una vaguada mantendrá aguaceros y tormentas eléctricas en gran parte de República Dominicana

Nuevo enfrentamiento con la Policía dominicana dejó un presunto delincuente muerto en Santiago

Ramón Antonio Jáquez Torres, conocido como “Changa”, recibió heridas de bala después de que, según la versión oficial, disparara contra agentes que intentaban apresarlo el viernes en Las Charcas de Santiago

Nuevo enfrentamiento con la Policía dominicana dejó un presunto delincuente muerto en Santiago

TECNO

Usar IA en ciertos idiomas cuesta hasta 17 veces más que en inglés por el mismo texto, según estudio

Usar IA en ciertos idiomas cuesta hasta 17 veces más que en inglés por el mismo texto, según estudio

Apple lanza un nuevo iPad Mini: tiene pantalla OLED, chip A20 Pro y resistencia al agua

Los videojuegos que salen del 26 al 30 de octubre para PC, PS5, Xbox y Switch 2

El Asistente de Google desapareció de Android: cómo usar Gemini desde el celular usando mi voz

Bitcoin: cuál es el precio de esta criptomoneda este lunes

ENTRETENIMIENTO

Donna Mills habla de los límites en su cuenta de OnlyFans: “Hay que dejar algo a la imaginación”

Donna Mills habla de los límites en su cuenta de OnlyFans: “Hay que dejar algo a la imaginación”

“Pensé que me habían despedido después de Avengers: Infinity War”: Paul Bettany habló sobre su continuidad como Visión

Chris Brown recibe condena de ocho meses suspendida por ataque en Londres

Amanda Seyfried revela por qué rechazó interpretar a Gamora en ‘Guardianes de la Galaxia’: “Esto no va a ser un éxito”

Murió Eric Bauza, la voz moderna de Bugs Bunny y el Pato Lucas

MUNDO

Lucharon más de media hora contra un pez de casi 3 metros en Polonia y todo indica que es el mismo gigante que había sido pescado hace un año

Lucharon más de media hora contra un pez de casi 3 metros en Polonia y todo indica que es el mismo gigante que había sido pescado hace un año

La ciudad que busca convertirse en el nuevo polo turístico de Asia

Por qué la búsqueda constante de confort y el sedentarismo aceleran el envejecimiento biológico

Arabia Saudita, Turquía y Pakistán se reúnen con Irán en Teherán para abordar la seguridad regional tras ocho meses de guerra

Nicaragüense deportado reparte "momentos de felicidad" con útiles y golosinas entre niños de escasos recursos en África