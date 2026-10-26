Bolivia envía a la cárcel a un exjefe policial investigado por el operativo contra Sebastián Marset

Juan Marcelo Ferrufino, exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) de Bolivia en una imagen de archivo.

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La Justicia boliviana ordenó seis meses de detención preventiva para Juan Marcelo Ferrufino, exdirector de Inteligencia de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn), investigado por la presunta sustracción de maletas con dinero durante el operativo de captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en marzo de este año.

Ferrufino fue trasladado al penal de Patacamaya, en la zona andina del departamento de La Paz, donde permanecerá mientras avanzan las investigaciones por cinco presuntos delitos: peculado, incumplimiento de deberes, hurto, concusión y cohecho pasivo, según la imputación del Ministerio Público.

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El exjefe policial formó parte del operativo realizado en la madrugada del 13 de marzo en el barrio Las Palmas, en Santa Cruz de la Sierra, donde fue detenido Marset tras permanecer años prófugo de la justicia.

La investigación sostiene que Ferrufino habría participado en el retiro de varias maletas del inmueble allanado durante esa intervención, a raíz de la difusión de una grabación de cámaras de seguridad difundida por medios locales. Según la imputación formal, los objetos no habrían sido registrados ni incorporados de manera formal a los procedimientos de inventario y custodia.

Cámaras de seguridad registraron la presunta sustracción de maletas del domicilio de Sebastián Marset y la anulación de cámaras de seguridad, la madrugada en la que fue detenido en Santa Cruz de la Sierra

La defensa del exdirector de Inteligencia negó las acusaciones en su contra e indicó que Ferrufino no estaba presente cuando se produjo la sustracción de maletas presuntamente cargadas de dinero.

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El abogado Freddy Velásquez afirmó que durante la audiencia presentó argumentos para demostrar que su cliente no habría participado en los hechos investigados, pero que estos no fueron considerados por la autoridad jurisdiccional. En ese sentido, informó que presentarán una apelación a la medida cautelar.

“Esperemos que en las próximas horas una sala valore y revoque una decisión que consideramos injusta”, manifestó el jurista, citado por el portal de noticias Urgente.Bo.

Velásquez también advirtió que el encarcelamiento representa un riesgo para la integridad de su defendido debido a las funciones que desempeñó en la Policía y a los casos que atendió durante su carrera. “Muchas de las personas, los casos que él atendió, se encuentran con personas con detenciones preventivas, condenados, sentenciados, cumpliendo esas penas en distintas cárceles del país”, sostuvo.

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El operativo coordinado entre Bolivia y organismos internacionales acabó con la captura de Marset tras meses de fuga en la región. (Policía de Bolivia/EFE)

La defensa cuestionó además las grabaciones de las cámaras de seguridad relacionadas con el operativo, al señalar que habían transcurrido siete meses desde la intervención policial. También indicó que la denuncia fue presentada por una persona desconocida, a la que posteriormente se adhirió el Ministerio de Gobierno, y que la orden de captura se emitió sin una notificación previa.

Ferrufino fue aprehendido el viernes y prestó declaración ante las autoridades hasta cerca de la una de la madrugada. La Fiscalía formalizó después la imputación y solicitó su detención preventiva por seis meses.

El caso se centra en las presuntas irregularidades cometidas durante el operativo contra Marset, uno de los narcotraficantes más buscados de la región. Tras su captura en Santa Cruz, el uruguayo fue entregado a agentes de la Administración para el Control de Drogas (DEA) y expulsado a Estados Unidos, donde actualmente enfrenta procesos por lavado de dinero y narcotráfico.

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