Economía

Efecto Brasil: las acciones argentinas se desploman hasta 12% en Wall Street y suben el dólar y el riesgo país

El índice MSCI Merval cae un 6,5%, mientras que Mercado Libre y los bancos encabezan las amplias pérdidas en el exterior. El riesgo país avanza a 738 puntos, máximo en un año. El dólar sube diez pesos, a $1.560, en el Banco Nación

El mercado argentino sufre las repercusiones del resultado electoral en Brasil.
El mercado argentino sufre las repercusiones del resultado electoral en Brasil.
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El triunfo en segunda vuelta electoral de Lula da Silva en Brasil impactó negativamente en los índices financieros del país vecino, pero a la vez afectó al mercado argentino, con fuertes caídas en las cotizaciones de bonos y acciones, una suba del dólar y el avance del riesgo país.

A las 11 horas, el índice MSCI Merval de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires se hunde un 6,5%, a 95.677 puntos, mientras que los bonos Globales -en dólares con ley argentina- retrocedieron 1,2% en promedio en Wall Street.

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El riesgo país de JP Morgan, que mide el diferencial de las tasas de retorno de los bonos del Tesoro de EEUU con similares emisiones emergentes, asciende 30 unidades para la Argentina, en los 738 puntos básicos, el nivel más alto desde el 24 de octubre del año pasado.

El dólar al público gana 10 pesos o 0,7%, a $1.560 para la venta, según la referencia del Banco Nación, un máximo nominal.

En Wall Street las acciones y ADR de compañías argentinas se hundían hasta 12%, con los títulos de Mercado Libre al frente, escoltado por los papeles bancarios, que resignan hasta 11 por ciento. Justamente, la compañía de comercio electrónico líder de America Latina fundada por Marcos Galperin tiene su mayor fuente de ingresos en el mercado brasileño.

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Las acciones argentinas -en promedio- retrocedieron a sus precios más bajos -medidos por la cotización del “contado con liquidación”- la rueda previa a las elecciones legislativas de 2025.

Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)
Fuente: Rava Bursátil-precios en dólares (actualizado a las 11 horas)

El gobierno del presidente Javier Milei por ahora no se ha pronunciado tras la victoria del mandatario brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de las elecciones de Brasil, en las que derrotó al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, hijo del ex presidente Jair Bolsonaro (2019-2022), a quien el mandatario argentino había respaldado.

Hasta el momento, ni el presidente argentino ni la Cancillería emitieron alguna comunicación sobre el resultado de los comicios brasileños, pese a que Milei había intervenido activamente en la campaña y expresado públicamente su apoyo a Bolsonaro.

Lula ganó este domingo la segunda vuelta con el 51,79% de los votos frente al 48,21% de Flávio Bolsonaro, en una remontada inédita en la historia democrática de Brasil, según los resultados oficiales con el 100 por ciento de las urnas escrutadas.

Bolsonaro, el candidato opositor, no reconoció este domingo su derrota y anunció que pedirá la anulación de las elecciones. Cuestionó la decisión del Supremo Tribunal Federal brasileño de extender dos horas el horario de votación, tras recoger denuncias sobre problemas en el transporte de electores. El senador afirmó que esa medida “cambió las reglas del juego” durante los comicios y generó una “quiebra total de la igualdad” entre votantes de distintos estados.

Milei había respaldado a Bolsonaro durante la campaña electoral. En la primera vuelta escribió en la red social “X”: “Pierde un zurdo comunista a manos de alguien de derecha y los mercados lo festejan con grandes subas”.

Durante la campaña, el mandatario argentino también lanzó fuertes ataques contra Lula. El pasado martes lo acusó de hacer “campaña sucia” y expresó su deseo de que no intentara “robarse” las elecciones. “Espero que su último truco de campaña sucia no incluya robarse la elección. Zurdo ladrón”, escribió Milei en sus redes sociales.

En julio, Milei había llamado a Lula “presidiario” y “ladrón”, unas declaraciones que provocaron que Brasil convocara a consultas a su embajador en Buenos Aires. La disputa entre ambos mandatarios se produce pese al peso estratégico de la relación bilateral, ya que Brasil es el principal socio comercial de Argentina y ambos países son las mayores economías del Mercosur.

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