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Dolor en el mundo del deporte: murió Daniel Castellani, leyenda del vóley argentino

Medallista olímpico y en el Mundial de 1982 con la selección argentina, también brilló como entrenador del combinado nacional

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Hombre adulto con cabello y barba grises, gafas de armazón oscuro, camiseta polo negra con texto blanco. Fondo oscuro con luces azules
Daniel Castellani, exentrenador y leyenda del vóley argentino (FEVA)

Daniel Castellani, uno de los pilares del voleibol argentino, murió este jueves 25 de junio a los 65 años tras una larga lucha contra una enfermedad. La Federación del Voleibol Argentino (FEVA) confirmó su fallecimiento a través de un comunicado oficial.

Nacido en Buenos Aires el 21 de marzo de 1961, Castellani construyó su carrera desde las canchas de Boca y GEBA hasta los clubes más exigentes de Argentina, Brasil e Italia. Con la camiseta del seleccionado nacional, fue capitán entre 1981 y 1988, un ciclo que dejó dos marcas imborrables en la historia del deporte argentino: la medalla de bronce en el Mundial de Buenos Aires de 1982 y la presea olímpica en los Juegos de Seúl 1988.

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Su transición al banco de suplentes fue tan exitosa como su paso por la cancha. Al frente de la selección masculina argentina entre 1993 y 1999, logró el oro en los Juegos Panamericanos de Mar del Plata 1995 y condujo al equipo hasta los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996. Su proyección como entrenador lo llevó también a Europa, donde alcanzó uno de sus mayores reconocimientos al guiar a Polonia al título del Campeonato Europeo de 2009.

En 2023, Castellani reveló en una entrevista con La Nación que había recibido el diagnóstico de cáncer a principios de ese año, poco después de asumir como técnico de Las Panteras, la selección femenina argentina. Pese a la enfermedad, continuó al frente del equipo con un proyecto orientado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028. Durante ese período, el conjunto femenino obtuvo el primer título en la historia de la Copa Panamericana y llegó a la final del Sudamericano. También fue destacada su labor en el Preolímpico de Japón rumbo a París 2024, aunque Argentina no logró conseguir la plaza olímpica.

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La FEVA despidió a Castellani con un comunicado que reconoció su dimensión dentro y fuera de la cancha. “Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha. Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino”, expresó la federación.

La trayectoria de Castellani abarcó las principales ligas del mundo como entrenador, donde consolidó un perfil de exigencia y liderazgo que trascendió fronteras. Fue justamente esa capacidad de reinventarse —primero como jugador de élite y luego como técnico de selecciones nacionales e internacionales— lo que lo convirtió en una figura singular del voleibol a nivel global.

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Castellani, junto a la selección argentina que ganó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 (Photo by El Grafico/Getty Images)

El comunicado completo de la Federación del Voleibol Argentino

Con profundo dolor la Federación del Voleibol Argentino lamenta comunicar el fallecimiento de Daniel Castellani este jueves 25 de junio luego de una larga lucha contra una grave enfermedad. Acompañamos en este momento difícil a toda su familia, amigos y allegados.

Castellani marcó la historia del voleibol moderno, como un líder indiscutido dentro y fuera de la cancha.

Participó en esta última etapa como entrenador de las Panteras. A su vez, como jugador, conformó la histórica camada de los ’80 que logró el bronce olímpico en Seúl ´88 y bronce mundialista en 1982.

Además, como técnico de la Selección masculina ganó los Juegos Panamericanos de 1995, entre otros logros, y más tarde consolidó su rol de entrenador en las principales ligas del mundo.

Su legado, sus enseñanzas y su calidad humana quedarán para siempre en la memoria del deporte argentino.

¡Gracias por todo Daniel!

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