Paola Suárez confirmó un sorpresivo equipo argentino para la serie ante Japón: citó a cuatro tenistas que debutarán en la Billie Jean King Cup

Paola Suárez oficializó la convocatoria para enfrentar a Japón (Crédito: Prensa AAT)

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Paola Suárez, capitana de la Selección Argentina Femenina de Tenis YPF, anunció la nómina de jugadoras que viajarán a Japón para disputar los Play-offs de la Billie Jean King Cup, que se jugarán el 21 y 22 de noviembre. Las convocadas son Justina González Daniele, Florencia Urrutia, Luciana Moyano y Sol Larraya Guidi.

Argentina obtuvo su lugar en esta instancia tras consagrarse en la Zona Americana I, disputada en abril pasado en Ibagué, Colombia, sobre las canchas de polvo de ladrillo del Parque Deportivo. Aquella competencia marcó el debut de Suárez como entrenadora del equipo nacional. Por su parte, Japón accedió a los Play-offs luego de perder 3-1 como visitante ante Italia en los Qualifiers.

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El desafío para el conjunto argentino no estará únicamente en la cancha. La lejanía de Japón y la coincidencia con varias competencias del circuito profesional condicionaron el armado del equipo. La gira sudamericana de torneos WTA 125 comenzará la próxima semana en Curitiba, mientras que el domingo 22 de noviembre se pondrá en marcha el WTA 125 del Argentina Open, en el Tenis Club Argentino. Ante este panorama, algunas de las tenistas nacionales con mejor ranking optaron por enfocarse en sus compromisos individuales.

Sobre ese aspecto, Suárez expresó: “La convocatoria fue bastante complicada. Estoy por un lado súper contenta de que las chicas puedan tener esta cantidad de torneos por Sudamérica, porque para el tenis femenino es muy bueno. Lamentablemente, se interpone en el calendario de la Billie y hubo jugadoras que priorizaron estos torneos, lo cual es entendible teniendo tan buen calendario de competencias”.

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Argentina enfrentará de visitante a Japón por los Play-offs de la Billie Jean King Cup (Crédito: Prensa AAT)

Y admitió: “Para Japón armamos un equipo nuevo y voy a tener la posibilidad de conocer mejor a nuevas jugadoras y acercarme más a ellas. Con los días veremos cómo se adaptan a las condiciones y a la superficie para definir con Mariano Hood -subcapitán- quiénes van a ser las jugadoras que van a empezar la serie”.

Por el lado japonés, la capitana Ai Sugiyama designó a Himeno Sakatsume (115°), Mai Hontama (164°), Ena Shibahara (586°), Shuko Aoyama y Eri Hozumi para enfrentar al conjunto argentino.

“Ellas no tienen a su principal jugadora, Naomi Osaka, así que vamos a ir a luchar, a dar la sorpresa. Sobre todo a tener, en los días previos, una buena adaptación a la superficie, que creo que va a ser bastante rápida y a las rivales les gusta. Queremos que las chicas tengan una muy buena experiencia. Todas van a debutar en la competencia y creo que esto también es súper importante”, comentó la capitana argentina.

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Sobre el conjunto nacional

Justina González Daniele (433°)

Tiene 20 años, es de la provincia de Buenos Aires y, por su ranking, es la principal raqueta argentina para esta serie. Con un vistoso revés a una mano y un juego variado, acompañado por su físico, atraviesa la mejor temporada de su carrera. En mayo ganó su primer título profesional, en el W35 de Boca Ratón, Estados Unidos, y en junio alcanzó la final del W15 de Luque, Paraguay.

Florencia Urrutia (454°)

Es santafesina, tiene 25 años y cuenta con una destacada trayectoria en el tenis universitario de Estados Unidos, donde jugó para las universidades de Miami, Kentucky y Oklahoma, institución en la que finalmente completó sus estudios. En 2024 se incorporó de lleno al circuito profesional.

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Aunque todavía no consiguió títulos, logró una buena adaptación al circuito. A comienzos de 2025 se encontraba fuera del top 1000, pero una serie de buenos resultados en torneos disputados en el país y la región le permitió ingresar entre las 500 mejores del mundo. Fue finalista de los W15 de Luján en 2025 y 2026, además del W35 de San Pablo en 2025. Su paso por el tenis universitario también le dio una gran adaptación a las canchas rápidas.

Luciana Moyano (545°)

Luciana Moyano será la jugadora nacional de mayor experiencia (Crédito: EFE/Carlos Ortega)

Es cordobesa, tiene 21 años y atraviesa el mejor momento de su carrera en el ranking, luego de dos buenas semanas de competencia en el país, en las que alcanzó las semifinales de los W15 de Cipolletti y Trelew. Cuenta con dos títulos individuales del World Tennis Tour: el W15 de Eldorado, en 2022, y el W15 de Santiago, en marzo de este año.

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Además, es la integrante del equipo con mayor experiencia representando a la Argentina. Si bien nunca compitió en la Billie Jean King Cup, tuvo destacadas actuaciones en los Juegos Suramericanos de la Juventud de Santa Fe 2022, donde ganó tres medallas de oro: en singles, dobles femenino y dobles mixto. También fue la abanderada de la delegación nacional.

Este año participó en los Juegos Suramericanos para mayores y obtuvo la medalla de plata en dobles mixto. A su vez, se destaca en la especialidad de dobles: acumula 14 títulos del World Tennis Tour, entre ellos el W50 de Buenos Aires, conquistado a comienzos de este año. Actualmente ocupa el puesto 292 del ranking mundial en parejas.

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Sol Larraya Guidi (1211°)

Tiene 18 años, es oriunda de Tandil, provincia de Buenos Aires, y es la integrante más joven del equipo. Actualmente transita su último año como junior y es una de las tenistas juveniles más destacadas del país.

Este año sobresalió en los Juegos Suramericanos Juveniles de Panamá, donde obtuvo las medallas de oro en singles y dobles. En cuanto a su ranking profesional, llegó a ubicarse entre las 815 mejores del mundo en 2023, cuando tenía apenas 15 años.

En el escalafón juvenil ocupa el puesto 15, aunque llegó a ser la número 11 en junio. Además, participó en todos los torneos de Grand Slam de la categoría. Sobre el estadio y modalidad de la competencia

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El estadio y modalidad de la competencia

Carlos Alcaraz posando con el título del ATP de Tokio, en el Ariake Colosseum, donde se disputará la serie entre Japón y Argentina (REUTERS/Manami Yamada)

El imponente Ariake Colosseum de Tokio, con capacidad para 10.000 espectadores, será la sede de la serie entre Argentina y Japón. El estadio también alberga el ATP 500 de la capital japonesa, donde Carlos Alcaraz se consagró campeón hace algunas semanas.

La serie se disputará sobre superficie dura durante dos jornadas y al mejor de cinco puntos. El orden de los partidos será el siguiente: single 1 vs. single 2, single 2 vs. single 1, dobles, single 1 vs. single 1 y single 2 vs. single 2.