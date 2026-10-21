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El extraño método de saque de una figura del tenis que abrió el debate sobre sus movimientos: “Cumple con muchos requisitos excelentes”

Aliaksandra Sasnovich planteó los interrogantes durante sus últimas presentaciones y un reconocido entrenador explicó su particular postura

La tenista comparó los saques en sus redes sociales

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La preparación de saque de Aliaksandra Sasnovich se convirtió en tema de discusión durante la temporada por una secuencia previa al impacto que llamó la atención de aficionados y provocó incluso comentarios irónicos en redes sociales. El método de servicio de la tenista bielorrusa abrió un debate entre quienes cuestionaron su estética y quienes defendieron su mecánica.

Antes de golpear la pelota, la tenista de 32 años acorta la preparación habitual, rota levemente la pierna derecha y ejecuta un movimiento de cadera hacia un costado. La acción generó comparaciones, críticas y comentarios humorísticos, en especial después de su participación en el WTA 500 de Singapur.

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El saque de Sasnovich, sin embargo, ya había recibido cuestionamientos a comienzos de año durante el Abierto de Australia, en el partido que disputó ante Jasmine Paolini. Más tarde, las imágenes del torneo asiático ampliaron la discusión sobre un movimiento que se aparta de los modelos de preparación más frecuentes en el circuito.

La tenista de 32 años llamó la atención por su mecánica de servicio

Frente a los comentarios en las redes, Rick Macci, entrenador de la infancia de Serena Williams, defendió el movimiento de la jugadora. El técnico consideró que la apariencia de la preparación no define por sí sola la calidad del golpe.

“El saque de Sasnovich puede parecer extraño, pero eso es solo una cuestión estética que poco tiene que ver con el momento de la verdad”, escribió Macci en X. “En realidad, desde un punto de vista biomecánico, cumple con muchos requisitos excelentes en la ejecución del saque”, agregó semanas atrás cuando se abrió un nuevo foco de debate.

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El entrenador destacó la ubicación de distintas partes del cuerpo durante la acción. “La posición de los hombros y el codo es correcta, y existe una buena separación entre la fase de preparación (armado) y la cabeza. El impulso de la pierna se integra en la entrada de la raqueta casi a tiempo”, explicó.

Macci también mencionó aspectos del lanzamiento y de la transferencia de energía. El lanzamiento de la bola se libera a la altura de los ojos, con el brazo que lanza orientado hacia la zona entre la 1:30 y las 2:30 en relación con el poste de la red. Se observa un descenso de la cadera posterior, seguido de un desplazamiento vertical de la misma. Existe una buena rotación interna y externa del hombro, y una transferencia de energía eficiente desde la cadera posterior, la cual se sitúa hacia atrás y hacia abajo. Además, mantiene una buena posición lateral”, planteó.

Según su análisis, la clave está en el tramo final de la ejecución y no en los movimientos que anteceden al golpe. “La moraleja de su caso es que el movimiento de preparación y otros estilos personales deben utilizarse como técnica correctiva. El momento decisivo es cuando te colocas en la posición de potencia y la conexión se establece desde el suelo hacia arriba”, concluyó.

Rick Macci, de 71 años, es uno de los entrenadores de tenis más reconocidos de Estados Unidos. Dirige la Rick Macci Tennis Academy desde hace cuatro décadas: reconocido siete veces como entrenador nacional del año e incorporado al Salón de la Fama de USPTA en 2017, tuvo bajo su directiva a estrellas de la talla de Venus Williams, Serena Williams, Jennifer Capriati, Andy Roddick y Maria Sharapova, además de otros tenistas como Mary Pierce, Anastasia Myskina, Sofia Kenin y Bethanie Mattek-Sands.

La jugadora bielorrusa ya había llamado la atención durante el WTA de Singapur

Lo cierto es que el caso de Aliaksandra Sasnovich instaló una discusión sobre los límites de la técnica ortodoxa en el tenis. Para una parte del público, el giro previo agrega una dificultad innecesaria a la cadena de movimientos. El medio bielorruso Tochka.by señaló que los videos del saque acumularon cientos de miles de reproducciones y se transformaron en un meme en las redes. En esa línea, Charter97 también puso el foco en el giro de cadera que realiza la jugadora antes del golpe y en la repercusión que tuvo esa imagen entre los usuarios.

Algunos aficionados describieron la mecánica como “una combinación de sentadilla y zancada seguida de un salto”. En X, varias publicaciones cuestionaron la postura de la tenista antes de iniciar el movimiento de la raqueta. “Menudo saque de m..., menos mal que perdió”, escribió un usuario. “¿Qué rayos es esta postura para sacar?”, se preguntó otro, mientras que un tercero y cuarto afirmaron: “Esa sentadilla es diabólica” y “El movimiento de saque más hilarante de todos los tiempos. No podía parar de reír”.

En la red social Reddit, el gesto fue comparado con QWOP, un videojuego en el que el jugador controla de forma torpe las piernas de un personaje. El tono de los comentarios se concentró en la coordinación de los pasos y en el momento previo al lanzamiento de la pelota.

La bielorrusa, en tanto, aprovechó el momento para compartir con sus seguidores una comparación entre su saque y uno convencional: “¿Cuál servicio es mejor?“, le preguntó a su comunidad de más de 54 mil usuarios. ”El primero legendario", “el primero es memorable” y “¡El primero! Es tan único, ves ese saque e instantáneamente sabes que es Sasnovich", fueron algunas de las respuestas que cosechó.

Más allá de las discusiones técnicas, la realidad competitiva de Sasnovich en este 2026 describe la temporada de una veterana decidida a mantenerse en la élite, lidiando con la irregularidad en los grandes escenarios pero mostrando un espíritu combativo inquebrantable.

Actualmente ubicada en el puesto 122 del ranking individual de la WTA, la bielorrusa ostenta un récord sumamente balanceado en lo que va del año, con un registro de 31 victorias y 24 derrotas. Su rendimiento ha sido especialmente consistente en canchas duras, superficie donde acumuló 21 de sus triunfos frente a 15 caídas, lo que representa un 58% de efectividad.

Desde la línea de base, su polémico servicio ha respaldado con creces su juego: Sasnovich registra un 63.1% de efectividad con su primer saque y ha logrado salvar el 56.1% de los puntos de quiebre en contra, según los datos del sitio web de la WTA (Women’s Tennis Association).

La bielorrusa ha tenido un calendario muy exigente, registrando apariciones desde el Abierto de Australia hasta los recientes torneos de la gira asiática como el China Open y el Abierto de Ningbo. En su última presentación, en los octavos de final de Ningbo, Sasnovich batalló durante tres sets en un vibrante encuentro contra la canadiense Leylah Fernandez, cayendo por un ajustado 5-7, 7-6(3) y 3-6. A pesar de la derrota, sus estadísticas de servicio se mantuvieron sólidas con un 67% de efectividad con el primer saque y 3 aces conectados en el partido.

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