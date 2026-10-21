Un comerciante argentino en París describió el clima de tensión y miedo tras la ola de saqueos: “Espero que no me llamen para decirme que se prende fuego el local”

Los comerciantes de París afrontan incertidumbre y evalúan mantener sus persianas cerradas ante nuevas movilizaciones convocadas para el sábado

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A pocas horas de una nueva jornada de movilizaciones convocada para el sábado 24, la inquietud volvió a instalarse entre los comerciantes de París, donde los disturbios y los saqueos registrados en los últimos días alteraron el ritmo de los negocios. Cerca del Pont Neuf, un restaurante preparó medidas preventivas.

Carlos Muguruza, argentino y dueño de un restaurante en París, sigue de cerca las definiciones sobre el operativo de seguridad antes del fin de semana. Con 40 años de vida en Francia, contó en Infobae A las Nueve que todavía no resolvió cómo trabajará ese día: “Yo no sé si el sábado voy a abrir o no voy a abrir”.

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Su local está en Saint-Germain-des-Prés, sobre la rue d’Astorg y a 50 metros del Sena. Desde allí, Muguruza observa una ciudad atravesada por el temor a que se repitan los episodios de violencia: “No sabemos qué va a pasar”, dijo durante una entrevista.

Los saqueos se concentraron al otro lado del Sena

La zona que más preocupación le genera queda frente a su barrio, cruzando el río, en Les Halles. “Ahí es donde se armaron los disturbios más importantes”, relató Muguruza al describir los puntos donde se concentraron los incidentes.

Uno de esos hechos ocurrió cerca de su restaurante, en una jornada en la que el local permanecía cerrado. Un vecino lo alertó por teléfono: “Me dijeron: ‘Mirá, que están saqueando el tabac’”, recordó el comerciante sobre el aviso que recibió.

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Carlos Muguruza retiró objetos de valor y camisetas de fútbol firmadas de su restaurante en Saint-Germain-des-Prés para resguardar su patrimonio REUTERS/Stelios Misinas

Cuando llegó a la tabaquería, quienes habían ingresado ya se habían ido. “Rompieron la puerta y querían sacar tabaco”, contó Muguruza; en ese comercio, precisó, un paquete de cigarrillos cuesta 22 euros.

Los ataques, según se planteó durante la entrevista, no se limitaron a las marcas de lujo que suelen ocupar las noticias sobre los daños en la capital francesa. Muguruza separó los reclamos estudiantiles de los grupos que irrumpen en comercios. “Los estudiantes está bien que protesten como protestan, sin hacer disturbios”, afirmó, antes de cuestionar los robos y los destrozos.

Ante la posibilidad de que haya nuevos ataques, el dueño decidió retirar parte de lo que exhibía dentro del restaurante. “Saqué todas las camisetas de los jugadores de fútbol que están firmadas”, explicó sobre las prendas que había en el local.

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El negocio tiene vidrios antivandálicos, pero Muguruza no considera que esa barrera alcance para despejar el riesgo. “Si quieren romperlo, lo pueden romper”, sostuvo al hablar de la protección instalada en el frente.

Los disturbios de mayor magnitud en la capital francesa se concentraron al otro lado del río Sena, en el sector de Les Halles REUTERS/Abdul Saboor

Del otro lado de la calle, la imagen de la tabaquería atacada le dio una referencia concreta de lo que puede ocurrir. “Sacaron la puerta, la bajaron”, describió sobre el ingreso al comercio que fue saqueado.

Frente a la eventual llegada de un grupo numeroso, dijo que no tendría margen para intervenir. “Si vienen treinta o cuarenta personas, yo no voy a poder hacer nada”, expresó el empresario argentino.

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Por ahora, la apertura del sábado queda sujeta a la evolución de la seguridad en la zona. “Estamos con la incertidumbre”, dijo Muguruza, quien aguarda que la tensión de las calles no interrumpa la actividad de su restaurante.

El comerciante vinculó las movilizaciones estudiantiles con reclamos que, a su juicio, tienen una base concreta. “No se invirtió lo que se tenía que haber invertido en liceos”, sostuvo al referirse a las demandas por la educación.

Un grupo de asaltantes destruyó la puerta de una tabaquería cercana al Pont Neuf para sustraer paquetes de cigarrillos REUTERS/Abdul Saboor

Pero marcó una diferencia tajante con quienes aprovechan las concentraciones para ingresar a los negocios. “Esto es un saqueo”, afirmó, y aseguró que en sus cuatro décadas radicado en Francia no había visto una situación de esas características.

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Según su relato, parte de los grupos involucrados llega con el rostro cubierto y ropa oscura. “Llegan todos en metro y se ponen a robar”, declaró sobre la dinámica que, dijo, pudo observar en los episodios recientes.

Muguruza atribuyó a esos grupos un interés económico detrás de los objetos que se llevan. “Después lo revenden por Internet”, dijo, aunque no ofreció detalles sobre casos puntuales de reventa de mercadería sustraída.

Muguruza señaló que los atacantes acceden a los centros comerciales por la red de metro y luego revenden los artículos robados en internet (AP Foto/Aurelien Morissard)

También mencionó daños en áreas vinculadas a las grandes firmas de la ciudad. “Han roto la Avenue Montaigne”, señaló, y comparó esos ataques con otros momentos en que los destrozos se concentraban en sectores como los Champs-Élysées.

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Un toque de queda a 500 metros del local mantiene la alerta

A unos 500 metros del restaurante, aseguró, rige un toque de queda. “Pasan los helicópteros”, relató Muguruza sobre el despliegue que percibe en el área donde vive y trabaja.

El dueño del local cuestionó la respuesta de las fuerzas de seguridad durante los primeros días de incidentes. “La policía no reprime”, afirmó, aunque reconoció que los agentes utilizan gas en medio de los enfrentamientos.

Las acciones vandálicas y los destrozos en París también alcanzaron a las tiendas de marcas exclusivas sobre la Avenue Montaigne

También se refirió a la situación del entonces ministro del Interior, cuya renuncia, dijo, no fue aceptada por el presidente Emmanuel Macron. Sobre la organización de los operativos del sábado y el domingo anteriores, sostuvo: “Lo del sábado y el domingo fue catastrófico”.

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En medio de esa incertidumbre, un banco se comunicó con él para saber si necesitaba asistencia. “Ahora van a dar créditos para la gente que le han roto las cosas”, contó Muguruza acerca de la ayuda que, según afirmó, anunció Macron.

La expectativa del comerciante está puesta en lo que ocurra antes de la movilización del sábado 24 y en la capacidad de las autoridades para evitar nuevos daños. “Espero que no me llamen para decirme que se está prendiendo fuego el local”, concluyó.

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