Furor por U2: agotó la preventa para sus shows en River en sólo dos horas y reunió a más de un millón de personas en la fila virtual

U2 se presentará el 23 y 25 de marzo en el Estadio Monumental

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Más de un millón de personas ingresaron a la fila virtual para comprar entradas para los conciertos de U2 en Buenos Aires, y la preventa exclusiva se agotó en dos horas, según informó la producción. La banda irlandesa tocará el 23 y el 25 de marzo de 2027 en el Estadio River Plate, en el marco de la celebración de sus 50 años de carrera.

El interés registrado durante la primera instancia de venta anticipa una fuerte demanda para la etapa abierta al público.

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La venta general de entradas se habilitará este jueves 22 de octubre a las 10, únicamente a través de All Access. Hasta el momento, la producción no informó cuántas localidades quedarán disponibles tras el cierre de la preventa.

Los dos recitales marcarán el regreso de U2 al país después de una década. La última visita del grupo fue en octubre de 2017, cuando llevó The Joshua Tree Tour al Estadio Único de La Plata.

U2 llevará a River la gira por sus 50 años

Los shows en River formarán parte de The Greatest Show on Earth, la gira con la que Bono, The Edge, Adam Clayton y Larry Mullen Jr. conmemoran cinco décadas desde la formación de la banda en Dublín.

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La banda irlandesa, que despertó una fiebre en la venta de entradas, promete un show inolvidable

DF Entertainment, a cargo de la producción local, anticipó una puesta de gran escala para las dos fechas porteñas. Beck participará como artista invitado, de acuerdo con el anuncio difundido por la organización.

El regreso coincide además con una nueva etapa discográfica del grupo. U2 publicará el 13 de noviembre Carnaval de Luz, su primer álbum de canciones inéditas desde Songs of Experience, editado en 2017. El trabajo estará integrado por doce temas y fue anticipado por los sencillos “Street of Dreams” y “Silencio”.

El álbum contará con aportes de Brian Eno, quien coescribió y sumó sintetizadores en tres canciones, además de Martin Garrix, acreditado como coautor de “Glorify”, y Ryan Tedder, responsable de la producción adicional de “Silencio”.

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La lista de temas incluirá “The Mirror Maker (Rosalía)” y cerrará con “Torn”, una colaboración con Johnny McDaid, de Snow Patrol, que contará con la voz de Dolly Parton. El lanzamiento llegará después de los EP Days of Ash y Easter Lily, publicados a comienzos de año.

Con la preventa agotada y una fila virtual que superó el millón de personas, la venta general del jueves definirá el nivel de disponibilidad para los dos conciertos previstos en River.