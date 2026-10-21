Ganó el premio mayor de Ahora Caigo y la reacción de su mamá conmovió al estudio: “Alguien que contenga a mi vieja”

El abrazo que selló una noche inolvidable en Ahora Caigo tras un premio de $ 9.600.000

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La definición de Ahora Caigo dejó una imagen familiar en el centro del estudio: Pablo, participante y líder del programa, ganó $ 9.600.000 en el juego final, mientras su madre lloraba en la tribuna y esperaba el momento de abrazarlo.

Antes de que comenzara la ronda de preguntas que definiría el premio, Darío Barassi le transmitió confianza al concursante. El conductor consideró que Pablo había demostrado preparación durante el programa y anticipó que podía quedarse con el pozo acumulado.

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La apuesta era alta. Después de superar las distintas instancias de la competencia, el jugador tenía la posibilidad de llevarse $9.600.000, una cifra que transformó el cierre del programa en uno de los momentos centrales de la noche del 20 de octubre.

Barassi respaldó a Pablo antes de las preguntas decisivas

El conductor Darío Barassi presencia el abrazo entre el participante ganador de Ahora Caigo y su madre tras obtener el premio final.

El juego final comenzó con Pablo frente a una serie de consignas que debía resolver para acceder al premio. Barassi destacó el recorrido que había tenido el participante desde el inicio del programa y, antes de leer las preguntas, le aseguró: “Lo vas a ganar”.

La frase funcionó como un respaldo previo a una definición que no fue completamente lineal. Aunque Pablo resolvió varias respuestas con rapidez, otras le presentaron dificultades y obligaron al conductor a intervenir para acompañarlo durante la instancia final.

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En un tramo de la ronda, Barassi reconoció que podía asistirlo. “Necesito ayudar”, expresó el conductor, ante una de las preguntas que demoraba la respuesta del concursante. La dinámica mantuvo la tensión en el estudio, con el pozo de casi 10 millones de pesos todavía en juego.

Mientras el participante completaba el desafío, su madre seguía la definición desde la tribuna. La emoción se hizo visible apenas se consagró como ganador, comenzó a llorar por el triunfo de su hijo y se convirtió en una de las protagonistas del cierre.

Ganó $ 9.600.000 en Ahora Caigo y su mamá rompió en llanto en vivo

Pablo advirtió su reacción desde el centro del estudio y apeló al humor antes de reencontrarse con ella. “Alguien que contenga a mi vieja”, bromeó, mientras la cámara mostraba a la mujer conmovida por el resultado.

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El comentario provocó una nueva intervención de Darío Barassi, quien invitó a la madre a bajar de la tribuna para saludar al ganador. La mujer se acercó al participante y ambos se fundieron en un abrazo después de conocer que el premio había quedado en manos de Pablo.

El gesto dio lugar a una de las declaraciones más personales de la emisión. Ante las cámaras, el concursante explicó el lugar que ocupa su madre en su vida y en el camino que lo llevó al programa. “Gracias a ella estoy acá”, afirmó antes del abrazo.

La victoria de Pablo no quedó reducida a una respuesta final. Durante el programa, había construido una posición de liderazgo a partir de sus conocimientos y llegó al tramo decisivo con el reconocimiento del conductor, que siguió de cerca su desempeño.

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Pablo acertó la última respuesta, ganó $ 9.600.000 y vivió un emotivo abrazo con su mamá

El formato de Ahora Caigo exige resolver consignas bajo presión y sostener el rendimiento frente a otros participantes. En ese contexto, Pablo logró mantenerse en carrera, superar cada instancia y acceder al juego que ofrecía el pozo acumulado de la emisión.

La ayuda de Barassi en algunos pasajes no evitó que el participante debiera resolver el desafío. La última respuesta fue la que selló la definición y habilitó la celebración en el estudio, con su familia como testigo desde la tribuna.

Así, la emisión cerró con Pablo como ganador de $9.600.000, el abrazo con su madre y el reconocimiento de Barassi, que había anticipado el desenlace antes de que empezara el juego final.

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