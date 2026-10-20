‘Super Meat Boy 3D’ recibe un personaje jugable de ‘MOUSE: P.I. for Hire’

Super Meat Boy 3D x MOUSE: P.I. For Hire presenta su tráiler.

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Headup y Sluggerfly lanzaron una actualización gratuita para Super Meat Boy 3D que incorpora como personaje jugable a Jack Pepper, el detective protagonista de MOUSE: P.I. for Hire. El contenido ya está disponible en PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC, acompañado por soporte para DLSS y FSR, ajustes de comodidad y correcciones de errores.

Jack Pepper cambia el tono visual

La colaboración lleva al exigente juego de plataformas parte de la identidad gráfica de MOUSE: P.I. for Hire, un shooter en primera persona inspirado en los dibujos animados de la década de 1930. Al seleccionar a Jack Pepper, la presentación adopta una estética noir en blanco y negro vinculada con las calles de Mouseburg, el escenario del juego desarrollado por Fumi Games.

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El cruce resulta llamativo por la diferencia entre ambos títulos. Super Meat Boy 3D gira alrededor de saltos precisos, obstáculos letales y niveles que exigen repetir cada recorrido hasta dominarlo. MOUSE: P.I. for Hire sigue a un investigador privado armado y utiliza una perspectiva en primera persona. La colaboración une esas dos propuestas mediante el personaje y el tratamiento visual, aunque los responsables no detallaron cambios en las habilidades ni en las reglas de movimiento.

Mateusz Michalak, fundador y director ejecutivo de Fumi Games, explicó que el estudio no quiso dejar pasar la oportunidad. Según el desarrollador, Meat Boy y Jack Pepper tienen más elementos en común de lo que parece, pese a que la combinación entre ambos juegos pueda resultar inesperada. Michalak también señaló que los jugadores podrán experimentar dentro del plataformas el ambiente noir de Mouseburg.

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Dominik Plassmann, fundador y director artístico de Sluggerfly, indicó que el trabajo abarcó al detective y la adaptación de la estética en blanco y negro. El objetivo fue trasladar la apariencia característica de MOUSE: P.I. for Hire sin abandonar el diseño tridimensional y el ritmo de Super Meat Boy 3D.

Mejoras técnicas incluidas en el parche

La actualización agrega compatibilidad con DLSS y FSR. Estas tecnologías reconstruyen la imagen desde una resolución interna menor para buscar un mejor rendimiento sin perder tanta nitidez, aunque el resultado depende del equipo, la resolución elegida y la configuración utilizada.

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El soporte resulta especialmente relevante para la versión de PC, donde los jugadores cuentan con distintas combinaciones de hardware y opciones gráficas. Las fuentes no detallan qué versiones de DLSS y FSR fueron implementadas ni indican modos específicos de calidad o rendimiento.

El parche incluye además varias mejoras de calidad de vida, una expresión utilizada para describir ajustes que vuelven más cómodo el uso del juego sin alterar su estructura central. Headup y Sluggerfly también aplicaron correcciones de errores, pero no publicaron en el anuncio una lista completa de los problemas solucionados.

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Todo el contenido forma parte de la actualización gratuita. Por lo tanto, quienes ya tengan Super Meat Boy 3D pueden acceder a Jack Pepper y a las mejoras técnicas sin comprar una expansión separada.

Super Meat Boy 3D

Plataformas, tiendas y paquete conjunto

Super Meat Boy 3D se encuentra disponible para PlayStation 5, Xbox Series, Nintendo Switch 2 y PC. En computadoras puede comprarse mediante Steam, Epic Games Store, GOG y Microsoft Store, mientras que las versiones para consolas reciben el mismo personaje jugable mediante la actualización.

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Por ahora, Headup, Sluggerfly y Fumi Games no anunciaron una colaboración en sentido inverso. Esto significa que no hay contenido confirmado de Super Meat Boy 3D para MOUSE: P.I. for Hire, al menos como parte de este lanzamiento.

Steam ofrece además un paquete que reúne los dos títulos. Según la información publicada, el conjunto aplica un descuento del 16 % y deja el precio de Super Meat Boy 3D junto con MOUSE: P.I. for Hire en 41,61 dólares.

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