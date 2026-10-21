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‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

La ficción que conquistó al público con sus covers de grandes éxitos musicales regresa bajo la dirección creativa de Ryan Murphy

The Price of Glee - Official Trailer
El elenco original de Glee durante una de las temporadas de la serie emitida por Fox entre 2009 y 2015 (FOX)
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Disney+ y Hulu confirmaron de manera oficial el reboot de Glee, la serie musical creada por Ryan Murphy que marcó a toda una generación entre 2009 y 2015. El anuncio se realizó este miércoles 21 de octubre a través de la cuenta oficial de Instagram del programa, tras meses de rumores sobre el regreso de los integrantes del coro de la secundaria William McKinley.

La producción está a cargo de 20th Television y la serie se emitirá tanto en Hulu como en Disney+, según confirmaron ambas plataformas. Por el momento no se difundió información sobre el elenco ni sobre una fecha de estreno.

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En septiembre, Murphy había revelado a Entertainment Tonight que ya tenía un guion listo junto a sus colaboradores habituales, Brad Falchuk e Ian Brennan, los mismos responsables de las dos primeras temporadas de la serie original.

Disney+ y Hulu confirmaron el regreso de "Glee"
Disney+ y Hulu confirmaron el regreso de "Glee", aunque todavía no anunciaron el elenco ni la fecha de estreno. (X)

“He estado en contacto con cerca de diez de los miembros del elenco original. Es muy dulce, y todos tenían muchas preguntas, pero todos estaban muy entusiasmados con la idea”, adelantó también el realizador.

Qué se sabe de los actores originales

Por separado, algunas de las estrellas originales habían manifestado su interés por un eventual retorno. Lea Michele, quien encarnó a Rachel Berry, dijo esto a E! News: “Amo Glee. Siempre amaré Glee. Amo a Ryan Murphy. Tiene un lugar muy especial en mi corazón. Seguiré a Ryan adonde vaya”.

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Jane Lynch, quien dio vida a la entrenadora Sue Sylvester, también se mostró dispuesta a volver, en declaraciones a la revista People en 2024.

Pero no todas las respuestas fueron igual de entusiastas. Kevin McHale, que interpretó a Artie Abrams, un personaje en silla de ruedas, expresó algunas dudas sobre ello en 2022 en declaraciones a Insider: “No sé si Artie podría estar en esto. Sabiendo lo que sabemos ahora, no creo que deba interpretar a un personaje que está en silla de ruedas. Así que, si me dejan dejarme crecer la barba y interpretar a otro personaje, lo haré”.

Kevin Mchale de Glee (Foto: Twitter@eyeandtear)
Kevin McHale interpretó a Artie Abrams, personaje que formó parte del grupo original de estudiantes. (Foto: Twitter@eyeandtear)

Por su parte, Chris Colfer, quien interpretó a Kurt Hummel, se mostró más cauto. En una entrevista con Bustle, el actor señaló: “Todavía no sé nada y no he escuchado absolutamente nada. Ojalá lo supiera. Fue un programa muy difícil de hacer, y sería muy difícil hacerlo ahora que Naya ya no está. Pero sé que los fans de Glee probablemente vendrían por mí con tridentes y garras si dijera que no”.

Según contó a Entertainment Weekly a principios de octubre, Colfer mantiene contacto frecuente con sus excompañeros, aunque al margen del proyecto del reboot: “Hablo con alguien de Glee casi todos los días. Tenemos muchos chats de texto. Son principalmente memes graciosos y fotos de los hijos de la gente, pero tratamos de juntarnos lo más que podemos”.

Chris Colfer interpretó a Kurt Hummel durante las seis temporadas de Glee. (REUTERS/Jeenah Moon)
Chris Colfer interpretó a Kurt Hummel durante las seis temporadas de Glee. (REUTERS/Jeenah Moon)

La serie perdió a tres de sus protagonistas originales

El elenco de Glee atravesó tres pérdidas desde el estreno de la serie en 2009. Cory Monteith, quien interpretó a Finn Hudson, murió en 2013 por una sobredosis mientras el programa seguía en emisión. Mark Salling, intérprete de Puck, se suicidó en 2018 tras declararse culpable de posesión de pornografía infantil. Naya Rivera, que dio vida a Santana López, murió ahogada en 2020 a los 33 años tras salvar a su hijo, que había caído a un lago.

Naya Rivera encarnó a Santana López, uno de los personajes más populares de la ficción (FOX)
Naya Rivera encarnó a Santana López, uno de los personajes más populares de la ficción (FOX)

La ficción musical original, estrenada en la cadena Fox, narró durante seis temporadas la vida de un grupo de estudiantes de secundaria en Lima, Ohio, quienes eran integrantes de un coro escolar.

El programa abordó temas como la sexualidad, la raza, la discapacidad y la salud mental, y se hizo célebre por sus versiones musicales de canciones como “Don’t Stop Believin’” y “Teenage Dream”. Según datos de Variety, la música de la serie reúne en la actualidad un promedio de 4,1 millones de oyentes mensuales en Spotify.

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