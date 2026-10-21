Agentes policiales capturaron a un homeboy de la MS acusado de homicidio agravado y otros delitos en El Salvador

La Policía Nacional Civil y la Fuerza Armada capturaron a Raúl Vicente González Sosa en el municipio de San Luis Talpa. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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Un operativo conjunto de la Policía Nacional Civil (PNC) y la Fuerza Armada terminó con la captura de un presunto integrante de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quien las autoridades vinculan con delitos de homicidio agravado, lesiones, daños y agrupaciones ilícitas.

La intervención ocurrió en San Luis Talpa, La Paz Oeste, según informó las autoridades policiales. La institución identificó al detenido como Raúl Vicente González Sosa, alias Chele, señalado como homeboy de la MS-13 y presunto extorsionista de la estructura criminal.

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De acuerdo con la publicación oficial, González Sosa habría intentado ocultar los tatuajes relacionados con la pandilla. Sin embargo, la PNC sostuvo que sus registros lo perfilan como miembro de esa organización.

Las autoridades no brindaron detalles sobre las circunstancias en las que fue detenido el sujeto; sin embargo, González Sosa, no habría puesto resistencia tras ser interceptado por las autoridades policiales. La información difundida indica que será remitido por el delito de pertenencia a organización terrorista conocida como pandilla.

La institución policial identificó a alias Chele como homeboy de la Mara Salvatrucha e informó que intentó ocultar sus tatuajes alusivos a la estructura. (Foto cortesía PNC)

Al menos cuatro delitos en su contra

La PNC atribuyó a González Sosa antecedentes por homicidio agravado, agrupaciones ilícitas, lesiones y daños. El homicidio agravado es uno de los delitos con mayores penas en la legislación salvadoreña y se aplica cuando existen circunstancias que aumentan la gravedad del hecho, como la participación de varias personas o una planificación previa.

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El señalamiento por agrupaciones ilícitas se relaciona con la participación o colaboración dentro de estructuras criminales. En este caso, la Policía lo presenta como integrante de la MS-13, una de las pandillas que las autoridades salvadoreñas han declarado organizaciones terroristas.

El término homeboy se utiliza dentro de estas estructuras para referirse a miembros plenos de la pandilla. Según la PNC, alias Chele tenía tatuajes que lo vinculaban con el grupo, aunque habría tratado de ocultarlos para evitar su identificación durante la intervención.

La captura forma parte de los operativos que mantienen la Policía y la Fuerza Armada en distintas zonas del país. En estos despliegues, los agentes realizan controles de identidad, consultas en bases de datos policiales y verificaciones sobre órdenes de captura o antecedentes de las personas intervenidas.

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Las autoridades remitirán al detenido ante la justicia por el delito de pertenencia a organización terrorista. (Foto cortesía PNC)

Los operativos continúan bajo el régimen de excepción

El régimen de excepción entró en vigor el 27 de marzo de 2022, tras su aprobación por la Asamblea Legislativa, en respuesta a un aumento de homicidios atribuido por el Gobierno a las pandillas.

La medida permitió ampliar las facultades de las fuerzas de seguridad para realizar capturas y mantener operativos en zonas consideradas de riesgo.

Dentro de esta estrategia, el Gobierno desplegó a la PNC y a la Fuerza Armada en comunidades urbanas y rurales, con patrullajes, cercos de seguridad y controles focalizados. Las autoridades también reforzaron las investigaciones para ubicar a personas acusadas de integrar, colaborar o financiar a grupos criminales.

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La Presidencia ha señalado que el régimen busca desarticular las estructuras que durante años ejercieron control territorial y cometieron delitos como extorsiones, homicidios y amenazas contra comerciantes, transportistas y habitantes de distintas localidades.

En el caso de González Sosa, la PNC afirmó que la información obtenida en sus sistemas permitió confirmar su presunta vinculación con la MS-13. Tras su captura en San Luis Talpa, será puesto a disposición de las autoridades judiciales para que se defina su situación legal.