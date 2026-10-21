Costa Rica

Costa Rica se prepara para un diciembre más caluroso, pese a la llegada de los empujes fríos

El pronóstico para el cierre de 2026 apunta a registros por encima de lo habitual, impulsados por El Niño y el calentamiento del Pacífico ecuatorial en todo el territorio nacional

Cielo soleado al atardecer con nubes y pájaros
El Instituto Meteorológico Nacional prevé temperaturas superiores a los promedios habituales en Costa Rica entre noviembre de 2026 y enero de 2027. (Foto: cortesía)
Guardar

Pese a que diciembre suele traer vientos y descensos de temperatura asociados con los empujes fríos, este año podría ocurrir lo contrario en Costa Rica. El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) prevé un período más cálido de lo habitual entre noviembre de 2026 y enero de 2027, según informó El Observador.

La influencia de El Niño y el calentamiento del Pacífico ecuatorial limitarían el efecto refrescante de esos sistemas atmosféricos. La proyección contempla temperaturas medias superiores a los valores normales en todo el país, aunque con diferencias entre las regiones.

PUBLICIDAD

El Pacífico Norte, el Pacífico Central, el Pacífico Sur y el Valle Central concentrarían los mayores aumentos. En esas áreas, las temperaturas podrían superar los promedios en entre 1.5 °C y 2 °C.

El Caribe y la Zona Norte Oriental registrarían incrementos de entre 1 °C y 1.5 °C. La Zona Norte Occidental tendría las anomalías más moderadas, con valores previstos de entre 0.5 °C y 1 °C.

El calentamiento del Pacífico explicaría el aumento térmico

El comportamiento del océano Pacífico sería uno de los factores detrás de las condiciones previstas para el cierre de 2026 y el inicio de 2027. Las altas temperaturas en el Pacífico ecuatorial repercuten sobre la temperatura del aire en Costa Rica.

PUBLICIDAD

Daniel Poleo, especialista de la Unidad de Climatología del IMN, explicó que el efecto ya se percibe en el territorio nacional. “Cuando tenemos estas temperaturas tan elevadas en el océano Pacífico, inciden directamente en las temperaturas locales”, dijo a El Observador.

El especialista señaló que esa influencia se mantendría durante los meses siguientes. La previsión sitúa el punto de mayor intensidad de El Niño en diciembre.

Un termómetro marcando 45°C junto a la bandera de Costa Rica ondeando bajo un cielo naranja con un sol brillante y la palabra 'EL NIÑO'.
El Valle Central y las regiones del Pacífico registrarán aumentos térmicos de entre 1,5 °C y 2 °C sobre sus valores habituales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Durante septiembre, la región oceánica Niño 3.4 presentó anomalías de temperatura superficial del mar cercanas a 3.4 °C. El registro fue superior al observado en el mismo mes de los episodios fuertes de 1997 y 2015.

La cifra corresponde al calentamiento de la superficie del mar y no a las temperaturas previstas para Costa Rica. Aun así, aporta contexto al escenario de mayor calor proyectado para el trimestre.

Poleo indicó que diciembre suele reunir las temperaturas más altas del Pacífico central, en la zona ubicada al sur de Hawái. Ese comportamiento oceánico tendría efectos sobre las condiciones atmosféricas costarricenses.

La estación seca reforzaría el calor en el Pacífico y el Valle Central

El aumento de las temperaturas coincidiría con el establecimiento de la estación seca en el Pacífico y el Valle Central. La disminución de las lluvias y el predominio de días soleados favorecerían jornadas más cálidas en esas regiones.

La previsión también incluye condiciones superiores a lo normal en buena parte del Caribe. En esa zona, el aumento térmico sería menor que el estimado para las regiones del Pacífico, pero se mantendría por encima de los promedios habituales.

Daniel Poleo, especialista del Instituto Meteorológico Nacional, afirmó que el calentamiento del océano Pacífico incide de forma directa en el clima del país. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)
Daniel Poleo, especialista del Instituto Meteorológico Nacional, afirmó que el calentamiento del océano Pacífico incide de forma directa en el clima del país. (Cortesía: Universidad de Costa Rica)

El pronóstico no plantea una reducción en la cantidad de empujes fríos durante la temporada. El país tendría cerca de 24 sistemas entre octubre y abril, dentro de los parámetros acostumbrados.

La diferencia estaría en la respuesta de la temperatura. Los sistemas podrían generar vientos intensos, aunque sin los descensos marcados que provocaron algunos episodios anteriores.

Los empujes fríos tendrían menos capacidad para bajar la temperatura

Sí va a haber condiciones secas en general”, indicó Poleo ante el diario. El especialista añadió que, cuando lleguen los empujes fríos, el efecto principal podría ser el viento y no una reducción marcada de la temperatura.

El especialista no descartó por completo jornadas frescas. La intensidad de cada evento dependerá de sus propias características y de la cercanía que alcance respecto de Costa Rica.

Los empujes fríos suelen tener un efecto relevante en el Caribe y la Zona Norte, donde favorecen las lluvias durante diciembre y enero. En esta ocasión, su menor influencia también se reflejaría en las precipitaciones.

El IMN prevé un déficit de lluvias cercano al 30% en esas regiones durante el trimestre entre noviembre y enero. Los vientos alisios y los sistemas provenientes del norte no aportarían el volumen de agua habitual.

Para octubre, la institución ya anticipó un faltante de precipitaciones de entre 40% y 60%. El panorama combina menos lluvias, temperaturas por encima de los promedios y vientos que ofrecerían un alivio limitado frente al calor.

Temas Relacionados

Costa RicaEl Niñoaumento de temperaturaUnidad de ClimatologíaOcéano Pacífico

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por temor a una supuesta trampa: “No existe dolor más grande para una abuela”

La actriz costarricense anunció que suspenderá sus intentos de reencontrarse con el menor, a quien asegura haber criado durante casi ocho años, tras denunciar presuntas irregularidades en el conflicto legal con Imelda Tuñón

Maribel Guardia renuncia a ver a su nieto por temor a una supuesta trampa: “No existe dolor más grande para una abuela”

Interpol captura en Costa Rica a presunto miembro de la Mara Salvatrucha buscado en El Salvador por homicidio y femicidio agravados

El sospechoso, de 31 años, fue detenido en plena vía pública en Heredia. Las autoridades salvadoreñas también lo requieren por agrupaciones ilícitas y tentativa de robo

Interpol captura en Costa Rica a presunto miembro de la Mara Salvatrucha buscado en El Salvador por homicidio y femicidio agravados

Arsenal de guerra, ₡15 millones en efectivo, vehículos de lujo y una mansión: el millonario decomiso tras allanamientos en Costa Rica

El operativo contra una presunta red de préstamos “gota a gota” dejó al menos 10 detenidos y permitió descubrir una caja fuerte de 1.80 metros, propiedades de alto valor y bienes vinculados con una organización investigada por extorsión y lavado de dinero

Arsenal de guerra, ₡15 millones en efectivo, vehículos de lujo y una mansión: el millonario decomiso tras allanamientos en Costa Rica

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

La tecnología permitirá desarrollar modelos biológicos similares a los tejidos reales y fortalecer investigaciones sobre regeneración ósea, biomateriales y medicina regenerativa, con la posibilidad de avanzar hacia tratamientos personalizados para pacientes.

Costa Rica da un paso hacia la creación de tejidos humanos con una nueva bioimpresora 3D de la UCR

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

La movilización de este martes reúne a rectores, sindicatos y organizaciones sociales que rechazan la reducción de recursos para la educación superior, mientras el Congreso discute el presupuesto nacional de 2027.

Costa Rica vive jornada de protestas: universitarios toman las calles contra recorte de más de USD 17 millones a las universidades públicas

TECNO

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Ver online Palmeiras vs. Fluminense: Tarjeta Roja, Fútbol Libre, Xuper TV y otras URL peligrosas que no debes visitar

Inteligencia artificial y empleo: por qué las empresas buscan aumentar la productividad antes que reemplazar trabajadores

Criptomonedas: el valor de Bitcoin para este día

El sube y baja de ethereum: cuál es su costo este 21 de octubre <br>

WhatsApp se inspira en Instagram: así cambiará la barra inferior cuando deslices en los chats

ENTRETENIMIENTO

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

‘Glee’ vuelve a la pantalla 11 años después de su final: los detalles del reboot

Colleen Hoover admitió que el final de “Verity” la confundió tanto como a sus lectores

Alarma en “la expedición más peligrosa del mundo”: qué se sabe del tiktoker Ash Dykes tras más de 16 horas sin contacto en la selva del Congo

Los Beatles tendrán un nuevo museo en Liverpool: el proyecto de casi 10.000 metros cuadrados que abrirá en 2028

Lynda Carter, la icónica Mujer Maravilla, reveló su rutina de belleza a los 75 años

MUNDO

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Los aerosoles de aceites esenciales matan cucarachas al contacto, pero no frenan las plagas

Qué está pasando en Europa: las causas de las protestas en Francia, España, Italia, Grecia, Albania y Bélgica

Creían que era un Tiranosaurio Rex de USD 20 millones, pero un descubrimiento cambió todo y hundió su valor

Alemania juzga a un falso médico que practicó 470 tratamientos estéticos en solo seis semanas, con títulos comprados por internet

Qué territorios podría perder Ucrania si las fronteras con Rusia se fijan donde está hoy el frente de batalla